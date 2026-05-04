Israel adquirirá cazas F-35 y F-15IA a Estados Unidos como parte de su programa de rearme

Se anunció un proyecto especial para contrarrestar la amenaza de drones, especialmente relevante en el conflicto con Hezbolá en el sur del Líbano.

Gran parte de la inversión se destinará a la producción de municiones en Israel, buscando mayor independencia armamentística a futuro.

El acuerdo incluye la incorporación de un cuarto escuadrón de F-35 y un segundo de F-15IA para reforzar la superioridad aérea de Israel.

Israel comprará cazas F-35 de Lockheed Martin y F-15IA de Boeing a Estados Unidos en un programa de rearme valorado en 100.000 millones de euros.

La Fuerza Aérea de Israel contará con nuevos cazas. El Comité Ministerial de Adquisiciones ha dado luz verde a la compra de aeronaves F-35 de Lockheed Martin y F-15IA de Boeing en un programa valorado en 100.000 millones de euros en el que se incluyen otras adquisiciones y programas.

El acuerdo tiene el objetivo de "fortalecer la preparación ante una década exigente para la seguridad de Israel", tal y como informó el mismo Comité. De esta forma, se incorporará un escuadrón de cada modelo de caza a la flota activa.

El primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, señaló que Israel desarrollará aeronaves de vanguardia gracias a los acuerdos que mantiene con EEUU para trabajar en sus propias plataformas.

El Comité Ministerial añadió que los nuevos escuadrones constituirán un pilar fundamental del desarrollo a largo plazo de las Fuerzas Armadas, permitiendo hacer frente a las amenazas regionales y preservar la superioridad aérea estratégica de Israel.

"Además de atender las necesidades inmediatas de adquisición en tiempos de guerra, tenemos la responsabilidad de actuar ahora para asegurar la ventaja militar de las Fuerzas de Defensa dentro de diez años y más allá", ha explicado el general de ministerio, Amir Baram.

La guerra con Irán, todavía no cerrada, "reforzó la importancia crucial de la relación estratégica entre Estados Unidos e Israel, y la necesidad imperiosa de contar con una Fuerza Aérea avanzada", añadió Baram.

Según el acuerdo aprobado, Israel adquirirá un cuarto escuadrón de F-35 y un segundo escuadrón de cazabombarderos F-15IA (Israel Advanced). El país cuenta con sus propias versiones de las aeronaves, que adapta a sus necesidades según los requerimientos de sus FDI, siendo el F-35 Adir una de las aeronaves más avanzadas del mundo.

F-15IA FDI

"Israel es más fuerte que nunca, y siempre debe ser más fuerte que nuestros enemigos", afirmó en esta ocasión Netanyahu. "Estos aviones refuerzan la abrumadora superioridad aérea de Israel".

El pasado diciembre, la estadounidense Boeing recibió un contrato de 8.600 millones de dólares para Israel, en los que se incluía 25 F-15IA y una opción para 25 más. Con la información disponible, parece que Jerusalén ha recurrido a ese derecho de ampliar el número de unidades.

Por su parte, Baram afirmó que el siguiente paso será avanzar en la finalización de los acuerdos con el gobierno y las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Plan de fortalecimiento

Durante las mismas declaraciones, Netanyahu afirmó que este es el primer paso del "plan de fortalecimiento" y afirmó que gran parte de los 100.000 millones se destinará a la producción de municiones en Israel, según recoge Reuters.

El presidente israelí apuntó a que están trabajando por la "independencia" armamentística, para así no requerir del apoyo o colaboración de "países extranjeros" en los próximos años.

Netanyahu también se refirió a la creación de un "proyecto especial" para contrarrestar "la amenaza de los drones", un vector de ataque que está generando importantes problemas a las FDI en el frente que mantiene con Hezbolá en el sur del Líbano.