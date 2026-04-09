La Agencia Europea de Defensa alerta de la dependencia militar con EEUU y llama a superarla con adquisiciones conjuntas

La AED ha duplicado su capacidad y busca aumentar la coordinación, el presupuesto y la autonomía militar europea sin sustituir a la OTAN.

Denk señala la falta de soldados en los ejércitos europeos y sugiere retomar el reclutamiento como solución.

El director André Denk aboga por compras conjuntas de armas y una mayor cooperación entre los Estados miembros para fortalecer la autonomía europea.

La Agencia Europea de Defensa alerta sobre la significativa dependencia militar de la UE respecto a Estados Unidos.

El director de la Agencia Europea de Defensa (AED), André Denk, ha alertado de la "todavía significativa" dependencia militar en la que está inmersa la UE con Estados Unidos.

Durante su intervención en las jornadas del Centro de Investigación de Relaciones Internacionales (CIDOB) en Barcelona, Denk ha abogado por "asumir más responsabilidad" en garantizar la seguridad de la propia Unión mediante la cooperación entre los Estados miembros.

"Solo lo conseguiremos si hacemos compras conjuntas de armas a los mercados europeos", aseguró el director de la AED, quien también ha detallado que, para lograrlo, la UE necesita unas fuerzas armadas "más fuertes", una base industrial "más resiliente" y una cooperación "más profunda".

Denk también ha hecho referencia a otro de los grandes problemas que enfrenta la UE: la carencia de soldados en sus ejércitos. Y ha afirmado que la "única manera de solucionarlo" es recuperar el reclutamiento, según recoge Efe.

Enmarcada en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas donde "ha cambiado la manera de cómo luchamos en las guerras", Europa afronta actualmente "retos más complejos e impredecibles".

Unos que la obligan a "escalar" en términos de seguridad con el objetivo de alcanzar una "fuerza militar capaz" de cara a 2030.

Según su director, la AED ha duplicado su capacidad durante los últimos años y ha asegurado que seguirá creciendo para responder porque "es necesario".

Si bien ha dicho que Europa no parte de cero, sí ha reconocido que necesita "incrementar" sus competencias para ser más autónoma, a la vez que se "fortalece" dentro de la OTAN, organismo que la UE no pretende sustituir porque no tiene "ni capacidad ni sentido".

Denk, que tiene el empleo de teniente general en Alemania, ha descrito que la clave para conseguir esta independencia es "armonizar" las necesidades de los 27 países miembros con la finalidad de ir juntos al mercado europeo y coordinar la compra de armamento.

"Todo el mundo está convencido de que necesitamos comprar y actuar conjuntamente, pero no es tan fácil, porque al final la decisión la toma cada país", ha admitido.

Actualmente, el Programa para la Industria de Defensa Europea, financiado por los mismos miembros, cuenta con un presupuesto de 1.500 millones de euros que, durante el próximo marco financiero plurianual, de 2028 a 2035, la Comisión Europea prevé aumentar "mucho más", según Denk.

Más allá de la financiación, la labor coordinadora de la AED ha logrado acordar áreas prioritarias de actuación entre los veintisiete, como la defensa integrada y antimisiles, la guerra electrónica o los buques de combate de próxima generación, según ha detallado.

Por último, el director ejecutivo ha indicado que, a falta de tiempo para establecer nuevos contratos, se está "estudiando" que los miembros puedan valerse de los contratos actuales para poder comprar equipamiento militar "inmediatamente".