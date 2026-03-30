La UE gastará cerca de la mitad de los 1.500 millones para defensa en producir antidrones, misiles y munición

Se otorgarán 100 millones en apoyo a pymes y empresas emergentes del sector, además de fondos para innovación tecnológica a través de la iniciativa BraveTech EU.

260 millones de euros del fondo provendrán del Instrumento de Apoyo a Ucrania para modernizar su industria de defensa y reforzar la cooperación con la UE.

El plan para 2026-2027 incluye subvenciones para aumentar la capacidad de producción y fomentar proyectos conjuntos de defensa entre países europeos, Noruega y Ucrania.

La Comisión Europea destinará 1.500 millones de euros al Programa de la Industria Europea de Defensa, enfocando casi la mitad en sistemas antidrones, misiles y munición.

La Comisión Europea ha aprobado este lunes la hoja de ruta del Programa de la Industria Europea de Defensa (EDIP), que movilizará 1.500 millones de euros para modernizar la base industrial militar europea y ucraniana. Casi la mitad de los fondos —unos 700 millones— se destinarán a la producción de sistemas antidrones, misiles y munición.

El plan de trabajo, correspondiente al periodo 2026‑2027, prevé subvenciones para reforzar la capacidad de producción y fomentar proyectos conjuntos en el ámbito de la defensa.

Dentro de esta partida, 260 millones procederán del Instrumento de Apoyo a Ucrania para modernizar la base industrial de defensa ucraniana y reforzar la cooperación con la industria europea.

Los proyectos europeos de defensa de interés común (EDPCI) contarán con 325 millones de euros para impulsar iniciativas industriales conjuntas que involucren a Estados miembros, Noruega y Ucrania.

Además, se reservarán 240 millones para compras conjuntas de equipos de defensa —entre ellos sistemas de defensa aérea, antimisiles y plataformas de combate terrestre y naval— con subvenciones de hasta 20 millones por proyecto.

El plan incluye también 100 millones en apoyo financiero a pymes y empresas emergentes del sector, a través del Fondo FAST, orientado a acelerar la transformación de las cadenas de suministro de defensa.

Asimismo, la iniciativa BraveTech EU recibirá 35 millones adicionales para promover la innovación en defensa tanto en la UE como en Ucrania, especialmente en tecnologías adaptadas a las necesidades del campo de batalla.

Empresas emergentes

Las empresas emergentes del sector de la defensa, incluidas las pymes y las compañías de pequeña capitalización, recibirán 100 millones de euros en forma de apoyo al capital mediante el fondo para la aceleración de la transformación de las cadenas de suministro de defensa (FAST).

A través de la iniciativa BraveTech de la UE, se canalizarán 35,3 millones de euros adicionales del EDIP en apoyo a la innovación de la industria ucraniana y europea para mejorar su competitividad.

La Comisión indicó que la primera ronda de convocatorias de propuestas del EDIP estará disponible en el portal de financiación y licitaciones de la UE a partir de este martes.

Un "paso clave"

La adopción del programa de trabajo del Programa de la Industria Europea de Defensa (EDIP) marca “un paso clave para reforzar las capacidades de defensa de Europa”, destacó Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.

Virkkunen subrayó que la iniciativa refleja “el compromiso con la innovación, la colaboración y el fortalecimiento de la base tecnológica necesaria para afrontar los desafíos actuales y futuros”, y expresó su intención de “trabajar estrechamente con todos los actores implicados para cumplir los objetivos del programa con eficacia”.