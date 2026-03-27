Patricio Fernández (Industrias Ferri): “Hemos creado el mayor banco de pruebas de maquinaria naval de Europa”

Ferri apuesta por la autonomía tecnológica y la innovación, participando en programas nacionales e internacionales para defensa y uso civil.

Entre sus innovaciones destaca un sistema de reabastecimiento en la mar (RAS/FAS), más simple, robusto y fiable, que mejora la disponibilidad operativa de las armadas.

La compañía afronta su expansión con una cartera de pedidos de 150 millones de euros y el objetivo de alcanzar una facturación anual de 30 millones.

Industrias Ferri ha creado el mayor banco de pruebas de maquinaria naval de Europa, consolidando a Galicia como polo industrial de referencia.

La gallega Industrias Ferri, que cuenta con más de 60 años de experiencia en el sector naval, afronta un momento clave en su expansión, impulsada por el auge de la inversión en defensa y la creciente demanda de soluciones tecnológicas avanzadas.

En una entrevista con El Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL, su presidente, Patricio Fernández, asegura que la compañía encara esta nueva etapa con una cartera de pedidos de 150 millones de euros y el objetivo de elevar su facturación hasta los 30 millones al año.

El crecimiento se apoya en desarrollos propios como su innovador sistema de reabastecimiento en la mar (RAS/FAS) y en la creación de una infraestructura única en Europa. Ferri ultima la puesta en marcha del mayor banco de pruebas de maquinaria naval del continente, un proyecto que, según Fernández, “consolida a Galicia como un polo industrial de referencia en Europa”.

“La autonomía tecnológica es absolutamente esencial”, subraya el directivo, que defiende la necesidad de reforzar la industria nacional ante un contexto geopolítico cada vez más complejo.

En esa línea, Fernández destaca que el novedoso sistema de reabastecimiento en la mar de la firma “es más simple, robusto y fiable, y mejora la disponibilidad operativa”, un factor determinante para las armadas.

Fernández destaca que el novedoso sistema de reabastecimiento en la mar de la firma “es más simple, robusto y fiable, y mejora la disponibilidad operativa”, un factor determinante para las armadas. Industrias Ferri.

En todos estos años, más de 60, ¿cómo ha evolucionado la compañía hasta posicionarse como referente en un ámbito tan especializado como son los sistemas navales?

Desde 1964, en Industrias Ferri hemos basado nuestro desarrollo en tres pilares: ingeniería, innovación y calidad. Comenzamos diseñando y fabricando maquinaria de cubierta para buques pesqueros, y con el tiempo hemos evolucionado hacia soluciones más complejas, como sistemas avanzados de manipulación de cargas, automatización y control para todo tipo de buques, todo ello bajo las más estrictas normas y especificaciones en industrias muy exigentes como la del petróleo, gas, megayates, oceanografía y Defensa.

Nuestra colaboración sostenida con Navantia, la Armada y los principales astilleros internacionales del ámbito de la defensa ha sido clave en este proceso.

Cada proyecto nos ha permitido avanzar tecnológicamente y consolidar un modelo industrial sólido, plenamente español y competitivo a nivel global. Destaco el sistema de manejo de cargas del espacio multimisión de las fragatas F-110, donde Industrias Ferri es autoridad de diseño y que cumple con los más altos estándares de calidad bajo estrictas especificaciones de contrato.

¿Qué papel juega la industria naval en Galicia en el ecosistema de seguridad y defensa en España y Europa?

La industria naval gallega desempeña un papel estratégico y tractor en el ecosistema de seguridad y defensa. Se trata de uno de los principales polos industriales de España en este ámbito, caracterizado por su alto componente tecnológico y su capacidad para generar empleo cualificado.

Además, contribuye de forma decisiva a la autonomía estratégica nacional, participando activamente en programas de modernización naval tanto en España como en el marco de la Unión Europea y la OTAN.

En un contexto de creciente inversión en defensa, ¿está preparada la industria auxiliar española para responder a la demanda de capacidades avanzadas?

La industria auxiliar de defensa en España atraviesa una fase de expansión y transformación sin precedentes, impulsada por el aumento del gasto en defensa. Aunque el sector está creciendo y muestra una base sólida, aún enfrenta desafíos relevantes.

Entre ellos destacan la producción de componentes de alta complejidad, que en algunos casos sigue requiriendo colaboración internacional, y la integración de tecnologías de doble uso, que exige talento altamente cualificado, un recurso cada vez más escaso.

Maquinilla de pesca de cuatro carreteles. Industrias Ferri

Pero es fundamental que se confíe en nuestra industria y en la capacidad de innovar de la que disponemos, en contra de adquisiciones foráneas que pueden resultar atractivas en el corto plazo, pero son una gran debilidad a largo plazo.

Por eso, contar con una visión estratégica clara resulta esencial en este momento, para impulsar las oportunidades y fortalecer el posicionamiento internacional de nuestra industria. Esa proyección nos ha permitido participar en numerosos programas internacionales, entre ellos los de fragatas para Alemania, Grecia, Bélgica, Países Bajos, Egipto y Arabia Saudí.

También colaboramos en proyectos de dragaminas para Países Bajos y Bélgica, buques hospital para la US Navy, rompehielos y buques multipropósito (MPV) para Canadá, así como en los buques logísticos del programa Fleet Solid Support (FSS) del Reino Unido.

¿Y en el ámbito nacional?

En programas nacionales, entre otros, participamos en el buque de acción marítima de intervención subacuática (BAM-IS) y en el programa de fragatas F-110 para la Armada Española.

También estamos desarrollando sistemas especiales para el lanzamiento y recuperación de vehículos no tripulados, además de otros equipos para Francia, Canadá, Bélgica, los Países Bajos, Reino Unido, Australia y Portugal.

Industrias Ferri está desarrollando un sistema de reabastecimiento en la mar (RAS/FAS), una capacidad esencial para la Armada. ¿Qué necesidades operativas han impulsado este desarrollo?

Los sistemas RAS/FAS son tecnologías de alta complejidad que permiten transferir carga, combustible e incluso personal entre buques en condiciones exigentes de mar. Factores como el oleaje, el viento o las corrientes influyen directamente en la operación, lo que exige máxima precisión y fiabilidad.

El buque oceánico "Duque de Ahumada"

En este contexto, en Industrias Ferri nos propusimos desarrollar un sistema más simple, robusto y fiable, que aumente la disponibilidad operativa, reduzca los costes de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida y permita, además, modernizar plataformas existentes, siempre cumpliendo los estándares más exigentes de calidad.

¿Qué innovaciones introduce su sistema respecto a las soluciones actuales?

Las soluciones actuales, de origen no nacional, se basan en tecnologías mecánicas tradicionales desarrolladas hace décadas. Nuestra propuesta aplica potencia y controles de última generación con electrónica y programación, lo que permite la simplificación de operaciones, reduce la necesidad de formación y la dificultad del mantenimiento y es más preciso y fiable, lo que redunda en una mayor disponibilidad operativa, algo clave para las armadas.

Además, se trata de una solución más eficiente, sostenible y silenciosa, con menores costes de operación y mantenimiento que mejora las condiciones de confort a bordo.

Por otro lado, su tecnología dual tiene un claro potencial de aplicación en el ámbito civil, como en la pesca, salvamento marítimo, transporte de carga, remolque o energía eólica marina.

¿Está orientado principalmente a la Armada o nace con vocación internacional?

Este sistema se basa en la última tecnología que se aplica en las armadas más avanzadas del mundo y hemos colaborado con tecnólogos para tener un producto dirigido al mercado global, dada nuestra experiencia en programas de defensa con distintas marinas y nuestra capacidad de integración en buques de nueva construcción o en modernizaciones.

De hecho, este sistema ya ha sido ofertado a astilleros del norte de Europa y América.

El despliegue reciente del BAC Cantabria junto a la fragata Cristóbal Colón pone de relieve la importancia de disponer de sistemas con una alta fiabilidad. ¿Qué lectura hacen desde la industria?

En un contexto geopolítico cada vez más complejo, este tipo de misiones evidencian la necesidad de contar con sistemas altamente fiables y tecnológicamente soberanos.

La capacidad de operar de forma sostenida en escenarios alejados exige soluciones robustas, seguras y con plena garantía de suministro, donde como ya he dicho, la disponibilidad operativa es el factor clave, que es lo que proporciona el desarrollo propuesto.

¿Hasta qué punto es crítica la autonomía tecnológica de los sistemas a bordo?

Es absolutamente esencial. La autonomía tecnológica permite reducir dependencias externas y garantizar la soberanía nacional en un ámbito tan sensible como la defensa.

Nuestro compromiso es desarrollar soluciones propias que refuercen la base industrial española. Este sistema es un ejemplo claro ya que contribuye a la soberanía tecnológica, impulsa el empleo cualificado y se alinea con los objetivos que persigue la Estrategia Industrial de Defensa publicada en 2023 por la Secretaría de Defensa (EID 2023).

Industrias Ferri está reforzando sus capacidades de ensayo y validación. ¿Qué importancia tiene contar con infraestructuras propias?

Es un factor diferencial clave. Hemos realizado una inversión histórica para crear el mayor banco de pruebas de maquinaria naval de Europa, una infraestructura única que refuerza nuestra competitividad a nivel nacional e internacional.

Este avance permite trasladar ensayos críticos del astillero a fábrica, reduciendo costes, acortando plazos y aumentando la seguridad y sostenibilidad.

¿Hay algún hito próximo que marque un punto de inflexión para la compañía?

Sí. La próxima inauguración de este banco de pruebas supone un hito tecnológico de primer nivel que contribuye a consolidar Galicia como un polo industrial de referencia en Europa, al disponer de una capacidad única para el ensayo y validación de sistemas navales de cubierta que permitirá una integración más rápida y eficiente en los buques, con claros beneficios directos para nuestros clientes.