Defensa aprueba la adquisición de tres sistemas de defensa de buques para la Armada por 29 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Defensa ha aprobado la adquisición de tres sistemas de defensa para buques de la Armada española por un valor de 29,67 millones de euros. Estos sistemas permitirán prevenir y frenar amenazas como drones y lanzacohetes, reforzando la defensa aérea y de superficie de la flota. El acuerdo marco tendrá una duración de seis años y responde a una demanda tradicional de la Armada, que carece de sistemas de protección equivalentes en varios de sus principales buques. Recientemente se han ampliado adquisiciones de otros sistemas de armas, como el Sentinel 30, para diferentes embarcaciones de la Armada.

Después de varias semanas de pocas novedades para Defensa dentro del Consejo de Ministros, la cartera de Margarita Robles acaba de aprobar la adquisición de nuevo material para las Fuerzas Armadas.

En concreto, se trata de un acuerdo marco para el suministro de tres sistemas de defensa para los buques de la rama naval española.

Según detallan, estos sistemas son capaces de prevenir y frenar posibles amenazas de drones y sistemas lanzacohetes, garantizando una defensa eficaz tanto aérea como de superficie de nuestras tropas.

El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 29,67 millones de euros y una duración de seis años desde su formalización.

Desde el Ministerio de Defensa no proporcionan más detalles en la documentación extraída del Consejo de Ministros. Sin embargo, este sistema de protección es una de las reclamaciones tradicionales para la Armada.

Actualmente, existen algunas embarcaciones importantes de la flota de la Armada que carecen de un sistema equivalente para la protección de punto, conocido en inglés como CIWS.

Por ejemplo, el portaeronaves Juan Carlos I o los dos buques anfibios 'Galicia' y 'Castilla' como puntas de lanza de la proyección de fuerza anfibia.

En cuanto a movimientos recientes, a finales de 2024 se amplió la adquisición de sistemas de armas Sentinel 30 de EM&E (Escribano Mechanical & Engineering) que han ido rotando entre las F-80 'Santa María' y los patrulleros P-70.

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