Indra moviliza a más de 400 trabajadores y 52 empresas en la transformación de El Tallerón en Gijón

Indra prevé alcanzar los 850 empleados en Gijón en 2027 y estudia nuevas ubicaciones para futuros proyectos de defensa y tecnología en Asturias.

El espacio se convertirá en el núcleo operativo de Indra Land Vehicles, centrado en el desarrollo de vehículos terrestres de defensa como el blindado 8x8 Dragón.

Más de la mitad de las empresas implicadas en el proyecto son asturianas, lo que refuerza el impacto en el empleo local y la creación de un ecosistema industrial cualificado.

Indra lidera la transformación de las antiguas instalaciones de Duro Felguera en El Tallerón, Gijón, movilizando a 402 trabajadores de 52 empresas colaboradoras.

La multinacional tecnológica Indra avanza en la transformación de las antiguas instalaciones de Duro Felguera en El Tallerón, en Gijón, donde actualmente trabajan 402 personas de 52 empresas colaboradoras, según datos facilitados por la propia compañía.

Más de la mitad de estas firmas son asturianas, lo que, destaca Indra, “refleja el importante impacto del proyecto en el empleo local y en la creación de un ecosistema industrial altamente cualificado”.

El objetivo del proceso es convertir el espacio en el principal núcleo operativo de Indra Land Vehicles, la nueva división destinada a vehículos terrestres de defensa, que concentrará buena parte de los procesos tecnológicos e industriales vinculados al desarrollo del blindado 8x8 Dragón y otros sistemas avanzados.

“Este proyecto se ha convertido en un motor de reactivación económica y un ejemplo de reindustrialización y colaboración empresarial, no solo en Asturias, sino también a nivel nacional e internacional”, subraya la compañía presidida por Ángel Escribano.

Uno de los ejes del proyecto es la integración de los 156 antiguos trabajadores de Duro Felguera, que pasaron a formar parte de Indra tras la adquisición de la planta en julio de 2025. Su experiencia en la fabricación de estructuras metálicas de gran tonelaje, señala la empresa, ha sido “fundamental para acelerar la puesta en marcha de la actividad y garantizar la continuidad operativa del centro”.

Carlos González, director de la fábrica gijonesa, afirma que “ver la ilusión de los antiguos trabajadores de Duro Felguera integrándose en este proyecto es la mejor garantía de éxito”.

En su opinión, su compromiso en cada fase de la reconversión ha permitido que el complejo avance con paso firme hacia su objetivo de convertirse en un centro de referencia de la industria moderna.

La previsión de Indra es alcanzar los 850 empleados en Gijón en 2027, dentro de su plan de expansión en Asturias, una comunidad que la multinacional aspira a consolidar como uno de sus principales polos industriales y tecnológicos.

Además de aprovechar la capacidad operativa de las instalaciones gijonesas, la compañía estudia nuevas ubicaciones en la región para futuros proyectos vinculados a su división de defensa y nuevas tecnologías.