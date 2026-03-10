Los pilotos de los futuros aviones E-7 Wedgetail de Reino Unido ya se adiestran con el simulador adquirido a Indra

El programa de los E-7 en Reino Unido ha generado ya más de 300 empleos cualificados y se prevé que alcance los 700 puestos de trabajo en total.

Los pilotos de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido (RAF, por sus siglas en inglés) que operarán los nuevos aviones E‑7 Wedgetail ya se entrenan en el simulador desarrollado por Indra, que replica con total fidelidad las condiciones de vuelo y operación de la aeronave de alerta temprana y control aerotransportado (AEW&C) diseñada por Boeing.

El denominado Operational Flight Trainer (OFT) de la multinacional española ha sido diseñado específicamente para el gigante aeroespacial estadounidense y, actualmente, se encuentra plenamente operativo en Lossiemouth (Escocia), una de las dos bases de Alerta de Reacción Rápida (QRA) del Reino Unido.

Desde allí despegan no sólo los cazas encargados de interceptar cualquier amenaza que pueda poner en riesgo la integridad del espacio aéreo nacional, lo que convierte esta ubicación en un enclave estratégico para la RAF, sino también los aviones de patrulla marítima 'Poseidón' de Reino Unido.

También allí está previsto que tengan su base la futura flota de tres E-7 Wedgetail, cuya entrada en servicio está programada para este año. De hecho, en 2024 las infraestructuras fueron ampliadas, precisamente, para alojar a los nuevos aviones.

En este sentido, el simulador proporcionado por Indra está concebido para el entrenamiento de una tripulación compuesta por dos pilotos, y reproduce con máxima precisión el comportamiento de la aeronave real al incorporar el mismo software de vuelo y la misma aviónica de los E‑7 Wedgetail.

Interior del simulador E-7 Wedgetail del Reino Unido Indra

Esta correspondencia técnica permite a las tripulaciones preparar misiones complejas de vigilancia aérea y marítima, control de aviones de combate y coordinación del espacio aéreo, enfrentándose a escenarios operativos realistas que fortalecen su capacidad táctica y de toma de decisiones.

Según Luis F. García, director de Desarrollo de Negocio de Simulación en Indra, este sistema "permite a los pilotos entrenar como si estuvieran realizando una operación real". La compañía "se siente orgullosa de haber suministrado este equipo clave de entrenamiento", ha asegurado.

De igual manera, la entrega del OFT refuerza la posición de Indra como uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas de simulación.

Su experiencia abarca desde simuladores de misión completa (FMS) para aeronaves militares como el Eurofighter, Airbus A330 MRTT y A400M, hasta simuladores civiles de vuelo completo (FFS) de nivel D para plataformas como el Airbus A320, A330, Boeing 737 y ATR 72.

En el ámbito de aeronaves de ala rotatoria, su porfolio incluye sistemas FMS y FFS para modelos como el NH90, Tiger, Black Hawk o Sea Hawk, entre otros.

Asimismo, la compañía mantiene una presencia consolidada en el Reino Unido, donde dispone de centros avanzados de ingeniería y colabora con entidades como NATS, responsable del control del tráfico aéreo, y Transport for London (TfL), integrándose en proyectos clave de defensa, movilidad y gestión del espacio aéreo.

E-7 Wedgetail

Reino Unido ultima la entrada en servicio del primero de sus E-7, cuyo vuelo de prueba tuvo lugar en septiembre de 2024. Se trata de tres aeronaves comerciales Boeing 737 que han sido sometidas a una reconversión a la configuración AEW&C, trabajos que han sido realizados por la empresa STS Aviation Services.

Estas tareas de modificación han creado más de 100 empleos altamente cualificados en la zona de la ciudad de Birmingham, según han detallado desde el Ministerio de Defensa británico.

Avión E-7 Wedgetail del Reino Unido RAF

En total, se prevé que el programa cree unos 700 puestos de trabajo en todo el Reino Unido, de los cuales más de 300 ya están establecidos.

El E-7, con un historial demostrado en operaciones de combate, es capaz de localizar y reconocer objetivos enemigos a grandes distancias.

Gracias a su radar MESA (Multi-role Electronically Scanned Array), puede vigilar de forma simultánea numerosas amenazas en los dominios aéreo y marítimo, ofreciendo una cobertura completa de 360 grados.

Capaz de cumplir una amplia gama de misiones, el Wedgetail proporciona información precisa y de alta fidelidad utilizando su sensor ubicado en una aleta que sobresale de la columna vertebral de la aeronave.

Un E-7 de Reino Unido junto a los Red Arrows, el equipo acrobático británico RAF

El MESA, combinado con un conjunto de comunicaciones avanzadas, permite a la tripulación proporcionar control táctico a otros activos a través de enlaces de voz y datos tácticos, al tiempo que mejora el conocimiento de la situación de los comandantes de la Fuerza Conjunta.

Esta aeronave había sido seleccionada también por varios países de la OTAN, con el propósito de sustituir la anticuada flota de aparatos E-3A Sentry, también fabricados por Boeing. Sin embargo, tras la retirada de Estados Unidos del proyecto, los socios descartaron seguir con el mismo, a finales del año pasado.

De este modo, ahora los países europeos están en búsqueda de una alternativa que, en cualquier caso, priorizarán que la misma sea un desarrollo Made in Europe.

Francia, por ejemplo, cerró en enero la compra de dos aviones GlobalEye con la empresa sueca Saab, en una transacción valorada en 1.100 millones de euros.