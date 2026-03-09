Control de exportaciones de defensa y doble uso: el cumplimiento como ventaja competitiva

En los últimos años, la geopolítica ha dejado de ser un elemento lejano para convertirse en un factor que condiciona directamente la actividad empresarial.

La inestabilidad internacional, la reorganización de alianzas estratégicas y la creciente sensibilidad hacia la seguridad global han situado el control de las exportaciones de material de defensa y productos y tecnologías de doble uso en el centro del debate económico y regulatorio.

Lo que antes podía percibirse como una obligación puramente administrativa es hoy un componente esencial de la gestión responsable de cualquier compañía con actividad transfronteriza.

Esta transformación no es casual: responde a una nueva realidad en la que bienes, tecnologías y servicios pueden tener un impacto que trasciende fronteras y que exige un control más preciso y sofisticado.

El export control se ha consolidado como un ámbito crítico de cumplimiento. Ya no basta con verificar si un producto está sujeto a autorización o no; es necesario entender las implicaciones que su transferencia puede tener en términos de seguridad, estabilidad y responsabilidad internacional.

En un entorno en el que las cadenas de suministro se han vuelto más vulnerables, las organizaciones deben extremar la diligencia para evitar que sus productos o tecnologías acaben en manos indebidas.

La complejidad del entorno obliga a las organizaciones a adoptar un enfoque preventivo: anticipar escenarios, detectar señales de alerta y evaluar, no solo el destino final de un bien o tecnología, sino también la posible desviación hacia usos no legítimos.

Este proceso involucra a múltiples actores dentro de la empresa y exige un alineamiento estrecho entre departamentos técnicos, jurídicos y operativos.

Hablar de control de exportaciones no es hablar únicamente de normativa. Es hablar de riesgo reputacional, de la integridad de las cadenas de suministro y del papel que las compañías desempeñan en la prevención de la proliferación de capacidades sensibles.

Hoy, cualquier organización que participe en el comercio internacional forma parte del ecosistema global de seguridad.

Material de defensa y doble uso: comprender la diferencia es clave

Uno de los pilares del sistema de control es la distinción entre dos grandes categorías: el material específicamente diseñado para fines militares y los productos y tecnologías de doble uso.

Estos últimos, aunque desarrollados para aplicaciones civiles, pueden convertirse en elementos clave de sistemas militares avanzados.

Sensores de alta precisión, software especializado, componentes electrónicos o equipos industriales pueden ser perfectamente inocuos en apariencia, pero adquirir un valor estratégico considerable si se emplean para desarrollar armamento o capacidades de inteligencia.

Las compañías que integran el export control en su operativa diaria mejoran su capacidad de reacción, fortalecen su gobernanza interna y refuerzan su reputación frente a clientes, socios y reguladores.

Por ello, la regulación internacional ha evolucionado para adaptarse a estas realidades tecnológicas. La sofisticación de ciertos bienes hace que su clasificación requiera un nivel de comprensión técnica elevado y un conocimiento actualizado de los listados internacionales.

En este sentido, la labor de las autoridades de control resulta fundamental como última barrera frente a posibles desvíos.

Un entramado normativo complejo, pero coherente

El marco que regula las exportaciones combina instrumentos nacionales, europeos e internacionales.

España participa en alianzas y organizaciones multilaterales cuyo objetivo es evitar la proliferación de armas y capacidades sensibles, y estos compromisos se traducen en listas técnicas detalladas y procedimientos específicos para autorizar o denegar exportaciones.

Las empresas que dominan la normativa anticipan requisitos y adoptan buenas prácticas se posicionan como socios fiables en mercados internacionales cada vez más exigentes.

Aunque este sistema puede parecer altamente técnico, responde a una lógica clara: garantizar que las transferencias internacionales no contribuyan a agravar tensiones o a poner en riesgo la estabilidad global.

Lejos de ser discrecional, el sistema se apoya en acuerdos estables entre países, mecanismos de coordinación internacional y criterios razonados de evaluación. Esta estructura permite que las decisiones de control no dependan de coyunturas políticas inmediatas, sino de principios amplios de seguridad colectiva.

La empresa como actor corresponsable

No se trata solo de cumplir una obligación legal, sino de asumir un rol activo en la protección del entorno geopolítico en el que todas operan.

Esta visión estratégica convierte el control de exportaciones en un valor añadido, especialmente en sectores donde la innovación tecnológica es determinante.

Una ventaja competitiva en tiempos de incertidumbre

En este escenario, comprender el alcance del control de exportaciones no solo evita riesgos, sino que puede convertirse en una palanca de diferenciación competitiva.

La transparencia, la trazabilidad y la seguridad de las operaciones comerciales son factores que los clientes internacionales valoran cada vez más, y el export control contribuye de manera directa a garantizar estos atributos.

Además, la integración de mecanismos de cumplimiento en la estrategia corporativa permite a las empresas ganar agilidad.

En un momento en el que los flujos comerciales pueden verse afectados de forma súbita por sanciones, restricciones o cambios regulatorios, disponer de un sistema robusto es un seguro esencial para garantizar continuidad operativa y reputacional.

Mirando hacia adelante

El control de exportaciones seguirá evolucionando al ritmo de la tecnología y de la geopolítica. Nuevos desarrollos en inteligencia artificial, ciberseguridad, sensores avanzados o sistemas autónomos ampliarán el ámbito de los bienes sujetos a evaluación y exigirán a empresas y reguladores un esfuerzo constante de actualización.

En este contexto dinámico, la colaboración entre el sector privado y las administraciones será más importante que nunca.

Desde KPMG Abogados, seguimos observando cómo la disciplina del export control gana peso no solo en términos regulatorios, sino como vector estratégico para la competitividad y la responsabilidad corporativa.

Las empresas que entienden esta evolución y se adaptan de forma temprana no solo reducen riesgos: también se posicionan de manera más sólida en un mercado global donde la transparencia y la seguridad han dejado de ser un valor añadido para convertirse en un requisito imprescindible.

*** José Blanco, socio responsable de Aduanas e Impuestos Especiales de KPMG Abogados