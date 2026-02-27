De los Tercios del siglo XVI a la élite moderna: 489 años de la Infantería de Marina más antigua del mundo

Con bases en varias ciudades españolas, mantiene su vocación anfibia y de proyección exterior, adaptándose a los desafíos del siglo XXI.

Actualmente, la Infantería de Marina participa en misiones internacionales en Irak, el Océano Índico, el Mar del Norte, el Golfo de Guinea, Rumanía y Ucrania.

Fundada en 1537 por orden de Carlos I, ha evolucionado de los Tercios del siglo XVI a una fuerza expedicionaria moderna y polivalente.

La Infantería de Marina española celebra 489 años de historia, siendo el cuerpo más antiguo de su especialidad en el mundo.

Casi cinco siglos después de su creación por Carlos I, la Infantería de Marina española sigue desplegada en los principales escenarios internacionales, combinando tradición histórica y capacidades expedicionarias de vanguardia.

Pocas instituciones militares en el mundo pueden presumir de una historia ininterrumpida de casi cinco siglos. La Armada española conmemora hoy el 489 aniversario de la creación de su Infantería de Marina, el cuerpo más antiguo del mundo en su especialidad y la primera fuerza organizada específicamente para combatir.

Desde los Tercios embarcados en galeras hasta las unidades anfibias y de operaciones especiales del siglo XXI, la Infantería de Marina ha sabido conjugar tradición y modernidad. Su lema, “Valientes por tierra y por mar”, resume una identidad que ha atravesado generaciones.

Y es que, más que un recuerdo del pasado, la efeméridede subraya una evolución constante: de aquellos soldados embarcados del siglo XVI a una fuerza expedicionaria moderna, preparada para operar en cualquier escenario del siglo XXI.

La historia comienza en 1537, cuando el emperador Carlos I ordena la constitución de las “Compañías Viejas del Mar de Nápoles”. Aquel embrión daría lugar a la Infantería de Marina española, concebida desde su origen como una fuerza capaz de proyectar poder naval en tierra firme.

Tres décadas más tarde, en 1566, bajo el reinado de Felipe II, se formarían los primeros Tercios de Armada. Las antiguas compañías quedarían integradas en el denominado “Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles”, heredando su antigüedad y consolidando una estructura que marcaría época.

Aquellos Tercios, protagonistas de algunas de las gestas militares más relevantes del Imperio español, sentaron las bases de una tradición que ha sobrevivido guerras, cambios políticos y revoluciones tecnológicas.

La Infantería de Marina española no solo es la más antigua: es también la que ha mantenido de forma ininterrumpida su identidad y su vocación anfibia, adaptándose a cada momento histórico sin perder su esencia.

Una fuerza moderna, expedicionaria y polivalente

Hoy, aquella herencia histórica se traduce en una estructura operativa plenamente integrada en las Fuerzas Armadas. La Fuerza de Infantería de Marina (FIM), con Cuartel General en San Fernando (Cádiz), proporciona a España una capacidad expedicionaria de alta disponibilidad para la gestión de crisis.

Su organización se articula en torno a tres grandes pilares, la Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada”, la Fuerza de Protección de la Armada y a la Fuerza de Guerra Naval Especial.

Con unidades desplegadas en Ferrol, Cartagena, Madrid, San Fernando y Las Palmas de Gran Canaria, la Infantería de Marina constituye un instrumento versátil que combina proyección anfibia, operaciones especiales, seguridad de instalaciones estratégicas y apoyo a misiones internacionales.

Lejos de ser una fuerza anclada en la tradición, la Infantería de Marina es hoy una herramienta flexible, interoperable y preparada para actuar junto a aliados en escenarios complejos.

En un entorno estratégico cada vez más exigente, marcado por la inestabilidad y los desafíos híbridos, España mantiene así una capacidad singular: una fuerza anfibia veterana, profesional y adaptada a las exigencias tecnológicas actuales.

Escenarios internacionales

La vocación expedicionaria sigue siendo uno de sus rasgos definitorios. En la actualidad, efectivos de Infantería de Marina participan en despliegues en Irak, el Océano Índico, el Mar del Norte, el Golfo de Guinea y Rumanía. También forman parte del Grupo de Combate Expedicionario DÉDALO y contribuyen a actividades de Seguridad y Cooperación en África.

Además, intervienen en Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión y en la misión EUMAN-UA, destinada a apoyar la formación militar de Ucrania, reforzando la seguridad internacional junto al resto de las Fuerzas Armadas españolas y países aliados.

Su presencia en estos escenarios evidencia la dimensión actual del Cuerpo: una fuerza preparada para actuar en entornos multinacionales, con estándares OTAN y plenamente integrada en los compromisos internacionales de España.

La celebración del 489 aniversario no es solo una mirada al pasado. Es, sobre todo, una afirmación de continuidad y compromiso. Porque, casi cinco siglos después de su creación, la Infantería de Marina sigue representando una de las expresiones más claras de la proyección exterior, la tradición militar y la vocación de servicio de las Fuerzas Armadas españolas.