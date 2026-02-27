Indra firma un acuerdo con la castellanoleonesa INMAPA para la fabricación de estructuras para vehículos militares

La colaboración cumple con la Estrategia Industrial de Defensa del Ministerio de Defensa, fomentando la participación de empresas regionales y la cohesión territorial.

Indra, la compañía presidida por Ángel Escribano, ha firmado hoy un acuerdo de colaboración con el grupo palentino INMAPA con el objetivo de trabajar de forma conjunta en la fabricación de estructuras y desarrollos de ingeniería para vehículos militares y sistemas de defensa.

INMAPA es una de las referentes nacionales en el sector de la ingeniería, fabricación avanzada y soluciones industriales para sectores de "máxima exigencia tecnológica", según explican en un comunicado.

Cuenta con "experiencia en ámbitos como el aeroespacial, la defensa, el ferroviario o la automoción".

Por su parte, Indra estrecha de esta forma su relación con una empresa de tamaño medio que ya juega "un papel clave dentro del tejido industrial y que puede aportar experiencia y capacidades en el ámbito de la defensa".

La multinacional con sede en Madrid ha sido adjudicada con algunos de los Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa para el desarrollo y fabricación de vehículos militares.

Para satisfacer esta necesidad, Indra adquirió las instalaciones de El Tallerón a Duro Felguera el año pasado, donde tiene previsto comenzar con la producción de blindados a lo largo de este mismo 2026.

De vuelta al acuerdo, ambas empresas han indicado posibles ámbitos de colaboración en la fabricación de estructuras para vehículos militares y en otras áreas de actividad en las que participa Indra.

"Aunque la colaboración está orientada inicialmente a proyectos para el mercado nacional, ambas compañías también explorarán oportunidades que puedan surgir en Europa y en el resto del mundo", afirman en un comunicado conjunto.

José Andrés González Para, director de ingeniería de Indra, afirmó que "la colaboración es clave para reforzar la base industrial de la defensa española y asegurar que nuestro país aprovecha el momento de crecimiento y fuerte demanda existente".

Asimismo, González Para también ha señalado que "el acuerdo alcanzado hoy con INMAPA es la prueba de que en España contamos con empresas preparadas para ello".

Por su parte, el CEO de INMAPA, Miguel Sagredo Meneses, aseguró que esta misma colaboración "nos abre las puertas a participar en los grandes programas tecnológicos que marcarán el futuro de la defensa, lo que asegura la sostenibilidad de nuestra actividad y contribuye al desarrollo de la industria local en Castilla y León".

El acuerdo firmado con la palentina va en la línea de los requisitos fijados por el Ministerio de Defensa en su Estrategia Industrial de Defensa, en la que se reconoce la necesidad de involucrar en la actividad industrial a diferentes regiones del país para contribuir a la cohesión territorial.