El Destacamento Aéreo Táctico ‘Paznic’ integra armamento alemán en un Eurofighter español en Rumanía

El destacamento ‘Paznic’ simboliza el compromiso de España con la defensa colectiva de la OTAN, participando activamente en la protección del espacio aéreo aliado.

Este hito se enmarca en la doctrina ACE (Agile Combat Employment), que busca una respuesta ágil y flexible de la OTAN en entornos complejos.

La operación refuerza la interoperabilidad y cohesión entre aliados de la OTAN, validando procedimientos técnicos comunes y garantizando la seguridad operativa.

El Destacamento Aéreo Táctico ‘Paznic’ ha integrado con éxito armamento alemán, incluyendo misiles METEOR, en un Eurofighter español desplegado en Rumanía.

El Destacamento Aéreo Táctico (DAT) ‘Paznic’, desplegado en Rumanía en el marco de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN, ha completado con éxito la integración de armamento alemán en un avión Eurofighter español, un hito que refuerza la interoperabilidad y la cohesión entre aliados.

La operación, desarrollada por la sección de municionamiento del destacamento español junto al personal del 71.º Escuadrón de la Fuerza Aérea alemana, constituye un paso adelante en la capacidad conjunta para operar de manera ágil y efectiva en entornos complejos.

El éxito del proyecto trasciende lo técnico y simboliza la solidez de la cooperación aliada. Refleja la capacidad de las fuerzas aéreas europeas para operar como una sola, en un entorno geopolítico incierto donde la interoperabilidad es clave para una respuesta rápida y una seguridad común.

Con este nuevo hito, el DAT ‘Paznic’ consolida su papel como elemento esencial en la arquitectura de defensa aérea de la Alianza, demostrando que la cooperación multinacional es hoy uno de los pilares fundamentales de la disuasión y la estabilidad en Europa.

El trabajo conjunto en la Base Aérea de Constanza ha permitido validar procedimientos técnicos comunes y demostrar que un caza español puede operar con armamento suministrado por otra nación aliada sin merma en los estándares de seguridad ni en la eficacia operativa.

La iniciativa se enmarca en el concepto de Empleo Ágil en Combate (ACE, Agile Combat Employment), una doctrina que busca incrementar la capacidad de respuesta de la OTAN mediante el despliegue flexible de medios, la dispersión de activos y la reducción de la dependencia de grandes bases permanentes.

El concepto ACE se sustenta en cinco pilares fundamentales: agilidad, interoperabilidad, capacidad de supervivencia, continuidad operativa y disponibilidad de medios.

La integración de armamento aliado en plataformas aéreas de distintos países representa un avance concreto hacia una defensa verdaderamente colectiva.

En esta ocasión, un equipo multinacional logró equipar un Eurofighter español con misiles METEOR de última generación, un hito que marca un salto cualitativo en la cooperación y en la capacidad de respuesta conjunta de las fuerzas aéreas aliadas.

Aunque no es la primera vez que se alcanza este tipo de interoperabilidad —ya ocurrió durante la misión de Policía Aérea del Báltico (BAP) en Estonia en 2022—, la incorporación de este sistema de misiles aire-aire de largo alcance representa un nuevo nivel de complejidad técnica y coordinación.

Coordinación técnica y seguridad operativa

Durante los trabajos, los especialistas españoles realizaron inspecciones exhaustivas y pruebas funcionales para garantizar la plena compatibilidad del armamento con los sistemas del avión.

El proceso incluyó verificaciones electrónicas, comprobaciones de anclajes y validación de protocolos de seguridad, asegurando que la integración cumpliera con los estándares exigidos por la OTAN.

Subteniente Francisco Ferreras Llamazares, jefe de la sección de municionamiento. Emad

El subteniente Ferreras, jefe de la sección de municionamiento, destacó el valor estratégico de la operación: “Trabajar de manera conjunta con material y personal alemán refuerza nuestro compromiso con la defensa colectiva, así como la integración plena con los países de la Alianza.

Además, se demuestra una vez más la preparación y versatilidad, tanto del Eurofighter como de su personal técnico, en entornos exigentes”.

‘Paznic’: compromiso español con la defensa aérea aliada

El Destacamento Aéreo Táctico ‘Paznic’ simboliza la aportación de España a la disuasión y defensa colectiva de la OTAN en el flanco oriental.

Su misión consiste en proteger el espacio aéreo aliado en el marco de la Policía Aérea Reforzada (eAP), dentro del sistema integrado de Defensa Aérea y de Misiles de la Alianza (IAMD).

Esta participación se enmarca en la operación ‘Persistent Effort’, en la que España mantiene una presencia destacada con varios despliegues: el DAT ‘Vilkas’ en Lituania, con once cazas EF-18M Hornet del Ala 15 y un A400M del Ala 31; el DAT ‘Tigru’, con el radar de vigilancia aérea AN/TPS-43M en Rumanía; y las Unidades de Defensa Antiaérea (UDAA), equipadas con sistemas NASAMS en Letonia y PATRIOT en Turquía.

En conjunto, estos medios reflejan el compromiso continuo de España con la seguridad compartida y la estabilidad del espacio euroatlántico.