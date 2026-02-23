Indra se abre a la industria para "no dejar a nadie atrás" de cara a la "oportunidad única" de los Programas de Modernización

En 2025, Indra incrementó su huella nacional de compras en un 14%, alcanzando casi el 80% del volumen en España y sumando más de 100 nuevas alianzas industriales en todo el país.

Indra ha dado un nuevo paso en su estrategia de colaboración industrial al presentar, ante la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), su plan de apertura al conjunto del sector.

Como empresa tractora de la industria nacional, la tecnológica ha subrayado su propósito de incorporar al mayor número posible de empresas españolas a los Programas Especiales de Modernización (PEM) impulsados por el Ministerio de Defensa, con el objetivo de convertir estos proyectos en una auténtica "palanca de transformación" de la base tecnológica e industrial de defensa en España.

La presentación ha sido encabezada por el presidente de la multinacional española, Ángel Escribano, quien ha destacado que "los PEM representan una oportunidad única para reforzar la red de empresas que conforman la base industrial de defensa en España, fortalecer la autonomía estratégica nacional y generar un ecosistema capaz de crear valor, conocimiento y empleo de alta cualificación en todas las regiones".

"No vamos a dejar a nadie atrás", ha asegurado Escribano. Según ha explicado, la compañía se ha preparado para liderar programas complejos en defensa, reforzando su capacidad industrial y agilizando su toma de decisiones, pero insistió en que el éxito de los PEM depende de la participación de "todo el tejido industrial, el talento y las capacidades disponibles".

El presidente de Indra ha adelantado que, en los próximos dos o tres años, la compañía invertirá hasta 400 millones de euros en nuevas fábricas, espacios y medios industriales, además de los más de 371 millones ya destinados al Indra Technology Hub.

A ello se suma la iniciativa Indraventures, un fondo de capital riesgo actualmente dotado con 200 millones de euros para impulsar empresas tecnológicas, con la aspiración de alcanzar un volumen de 1.000 millones entre 2027 y 2030.

El encuentro con TEDAE también ha contado con la intervención de Frank Torres, director general de Indra Land Vehicles (ILV), la división del grupo especializada en vehículos terrestres, que concentra la mitad de los PEM adjudicados a la compañía.

Torres ha explicado que ILV "proporciona a España soberanía tecnológica y productiva en plataformas terrestres, con el apoyo de una cadena de suministro nacional sólida" y que la unidad está firmando "dos o tres acuerdos semanales" con empresas españolas, aspirando a alcanzar el 100% de producción nacional.

Entre los avances más destacados, Torres ha citado la transformación de las instalaciones de Gijón en una fábrica 5.0 en menos de seis meses así como la construcción de una pista de pruebas para vehículos terrestres. Los programas en marcha, que incluyen sistemas lanzapuentes, obuses sobre ruedas y cadenas, y el vehículo anfibio de Infantería de Marina, ya suponen trabajo directo para más de 3.000 personas.

Un ecosistema cohesionado

Desde la dirección de Compras de Indra, Alberto Sosa ha explicado la nueva estructura de gestión de proveedores, basada en criterios de eficiencia, calidad, sostenibilidad y seguridad de la información.

El modelo distingue entre proveedores Tier 1, de gestión directa para suministros críticos, y Tier 2, especializados en servicios o componentes.

Sosa ha destacado que, en 2025, Indra incrementó su huella nacional de compras en un 14%, alcanzando casi el 80% de volumen de adquisiciones dentro de España, con más de 1.100 socios industriales en el ámbito de defensa.

Además, se han cerrado más de 100 nuevas alianzas y se han identificado alrededor de 300 posibles socios adicionales en todas las comunidades autónomas.

El directivo subrayó también las posibilidades que ofrece la aplicación dual de la tecnología de Indra, en campos como ATM, Mobility y Minsait, que puede trasladar beneficios directos al conjunto del tejido industrial español.

El plan industrial de Indra se materializa, según han detallado desde la empresa, en un despliegue territorial que abarca regiones como Asturias, Galicia, Andalucía, Valencia y Cataluña.

En Gijón, por ejemplo, empresas locales como Impulso Industrial Alternativo o Delca ya colaboran en el desarrollo del nuevo polo tecnológico para vehículos terrestres, concebido para ser una de las plantas más avanzadas de Europa en su categoría.