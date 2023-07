Tiempo en San Fermín 2023: la Aemet desvela las horas y las zonas de lluvia intensa

El pasado año el chupinazo que dio el pistoletazo de salida a los Sanfermines estuvo pasado por agua. Aunque con el paso de los días el tiempo fue dando tregua, el inicio de las fiestas de San Fermín no fue el mejor, y esto hace que sean muchas las personas que se preguntan por el tiempo que va a haber este año.

Aunque aún es pronto para poder confirmar el tiempo que habrá este año, desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no hay unas previsiones demasiado halagüeñas, ya que estas apuntan a que el 6 de julio habrá una probabilidad de lluvia del 75%. Esto supone que, muy probablemente, el chupinazo volverá a estar pasado por agua, una circunstancia que, no obstante, seguro que no consigue aguar esta fiesta tan especial.

De hecho, se espera que en la noche sea necesario abrigarse más que de costumbre, ya que se espera una temperatura de unos 13-15 grados y viento norte. Para los encierros cabe esperar poco sol y un frescor mañanero. De cara al final de fiesta se espera que las temperaturas aumenten y se pueda disfrutar de un tiempo similar al que estamos acostumbrados.

El tiempo para el 6 de julio

Desde la AEMET aún no se han aventurado a ofrecer su previsión del tiempo por horas para el chupinazo con el que comenzarán los Sanfermines 2023, si bien desde otros portales sí que han hecho sus previsiones al respecto, como es el caso de la página web eltiempo.es, que asegura que el 6 de julio será una jornada inestable en Navarra con chubascos y tormentas más intensos en el Pirineo, donde hay activado un aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología a partir de las 12 del mediodía. Las lluvias podrían extenderse a otros puntos de Navarra, incluida la Ribera, y descargar de modo irregular a lo largo del día.

Así, Pamplona recibirá el día 6 con cielos nubosos o muy nubosos y unas temperaturas suaves que a primeras horas rondarían los 18-20 grados. De acuerdo a las actuales previsiones, podrían producirse ya algunos chubascos en la primera mitad del día, sin que se puedan descartar en torno al Chupinazo, aunque la mayor probabilidad de lluvia corresponde a la tarde y se diluye por la noche. Las temperaturas no escalarán mucho, acercándose a los 26 grados en las horas centrales.

El tiempo para el 7 de julio

La lluvia no debería deslucir la mañana del 7 y se espera que los cielos dejen vía libre a la procesión y a la salida de los gigantes. Sí es posible, que a la tarde se produzca alguna tormenta. Así, según el pronóstico de la Aemet, el día empezará con intervalos nubosos y se generará nubosidad de evolución que podría dar lugar a alguna tormenta ya por la tarde. Las temperaturas irán en ascenso, pudiéndose acercar Pamplona a los 31 grados. Las mínimas no deberían bajar de 16.

El viento soplará flojo variable con predominio del sur por la tarde. A partir del sábado, el tiempo se estabiliza y las máximas sobrepasarán los 33 grados. Todo apunta a que los Sanfermines transcurrirán sin excesivo calor.

San Fermín, una de las fiestas más internacionales

San Fermín es, sin lugar a dudas, una de las fiestas más populares en España y una de las más internacionales. Los sanfermines se celebran cada año, desde el 6 de julio, con el Chupinazo, hasta el 14 de julio, cuando la Plaza Consistorial se envuelve en llanto al ritmo de la canción "Pobre de mí".

Estas fiestas se remontan a tiempos de la Edad Media, siendo declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional en 1980. En esta nueva edición, el programa de las fiestas de San Fermín 2023 cuenta con todo tipo de actividades para todos los gustos y que van más allá de los populares encierros, una completa propuesta cultural y de ocio llena de conciertos de música, feria taurina o actividades para niños, entre otros.

Este año el Chupinazo correrá a cargo del Osasuna, en un gesto que servirá como homenaje a un club que ha protagonizado una histórica temporada, alcanzando una séptima plaza liguera que, a expensas de la decisión final de la UEFA, le servirá para disputar la Conference League. El centro neurálgico será la Plaza Consistorial, pero también habrá pantallas gigantes en la Plaza del Castillo, la Plaza de los Fueros, el Parque de Antoniutti y el Paseo de Sarasate. De esta forma, desde diferentes puntos de Pamplona se podrá seguir el inicio de esta multitudinaria fiesta que recibirá a miles de turistas procedentes de todas partes del mundo.

La Feria del Toro de Pamplona

Desde el día 5 de julio se podrá disfrutar de la feria taurina de San Fermín, haciendo así que se pueda comenzar a disfrutar de las faenas de toreros como El Juli, Morante de la Puebla, Cayetano Rivera o Roca Rey, entre otros, que tratarán de deleitar al público hasta el próximo 14 de julio, cuando finalizará la feria taurina con los toros de miura para Rubén Pinar, Juan Leal y Jesús Enrique Colombo.

283 actos musicales

En total habrá 542 actos dentro del programa oficial de los Sanfermines 2023, de los cuáles 283 actos son musicales, con escenarios repartidos en las plazas de la Compañía, del Castillo, de la Cruz y de los Fueros, además de las verbenas que se podrán disfrutar en Antoniutti, y las joyas y actividades que tendrán lugar en el paseo de Sarasate.

A todos ellos cabrá sumar la música en la calle, que estará muy presente de la mano de las bandas que saldrán a diario desde diferentes puntos de la ciudad o citas especiales como el festival de danzas, el Alarde de Txistularis, los jauzis o la kalejira de las culturas.

Otros 145 actos se corresponderán con una programación infantil y familiar, con los habituales pasacalles, el torico de fuego, salidas de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos o las colecciones de fuegos artificiales, entre otros. A todo ello habrá que sumar diferentes citas culturales de teatro, circo, humor y cabaret, así como diez rutas literarias en idioma castellano y euskera. Así pues, se puede disfrutar de un completo programa en compañía de familiares y amigos, siempre con la mirada puesta en el cielo, confiando en que el Tiempo en San Fermín permita disfrutar al máximo de las fiestas.

