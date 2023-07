El cantante Serafín Zubiri no se perderá el encierro de hoy. Como buen navarro y fiel seguidor de los Sanfermines, el artista no ha querido perderse este tercer encierro. Sin embargo, no es su primera vez. Y es que, tal y como ha contado, vivió durante cuatro años en la calle Estafeta. "Mi hermano tenía una novia y solíamos venir. Yo he visto aquí cientos de encierros, pero hoy va a ser de los más especiales", ha asegurado. El motivo es que el cantante ha recibido el Gallico de Oro de este San Fermín 2023 por la sociedad Napardi de Pamplona.