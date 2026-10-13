La única encuesta que evade la censura en Irán revela que 1 de cada 2 iraníes celebra la muerte de Jamenei y apoya a Netanyahu

La imagen de la Unión Europea cae en Irán al considerarse que no ejerce suficiente presión contra el régimen teocrático.

Un 47% de la población aboga por derribar la República Islámica frente al rechazo a un régimen rechazado por el 62% de los iraníes.

El 60% de los encuestados se celebró que los ataques debilitaran al régimen y un 52% afirmó no lamentar la muerte de Alí Jamenei.

Una encuesta de la fundación GAMAAN revela que el 51% de los iraníes tiene una opinión favorable del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El 51% de los iraníes tiene una opinión favorable del líder israelí Benjamin Netanyahu pese a la campaña de bombardeos de EEUU e Israel que ha dejado más de 3.600 muertos en Irán, según cifras de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).

Así lo refleja una encuesta de la fundación GAMAAN realizada por académicos entre iraníes que usan redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) y otras herramientas para burlar la censura.

El primer ministro israelí cosecha más apoyos que el presidente estadounidense, Donald Trump, entre los iraníes. Para la oposición al régimen, la percepción es que Netanyahu es quien actuó donde otros dudaban, según el director de la encuesta.

GAMAAN es una fundación independiente con sede en Países Bajos que mide lo que los iraníes no pueden decir en voz alta, con un método anónimo que reduce el miedo a responder habitual en las dictaduras.

La fundación preguntó a 31.450 personas entre el 20 y el 27 de junio, con el alto el fuego ya en vigor. En la percepción negativa, el 38% ve con malos ojos al primer ministro israelí. Trump, que dirigió la guerra iniciada el 28 de febrero, se queda en un 44% de apoyo.

"Entiendo que estas cifras sorprendan a los observadores de fuera, porque Netanyahu no es en general una figura popular. Pero en el contexto de Irán el panorama es distinto", explica en declaraciones a EL ESPAÑOL Ammar Maleki, director de GAMAAN y profesor de Derecho Público y Gobernanza en la Universidad de Tilburg.

Cuatro décadas del lema "Muerte a Israel" no han dado el resultado que buscaba el régimen: el 62% de los iraníes lo rechaza hoy, según la encuesta.

A favor de los asesinatos selectivos

"Para la mayoría de los iraníes, que se oponen a la República Islámica y están desesperados tras las matanzas, Netanyahu es a menudo un actor coherente y directo contra el régimen", añade Maleki.

Israel lanzó ataques repetidos y de gran intensidad contra la cúpula del poder, la Guardia Revolucionaria y objetivos militares. “Muchos opositores atribuyen personalmente a Bibi haber identificado objetivos clave y haber actuado donde otros dudaban".

La encuesta respalda esa lectura. El 60% de los iraníes se alegró de que la guerra debilitara al régimen, y el 52% dijo no lamentar la muerte de Jamenei. Frente al 42%, que considera el ataque una “agresión militar contra Irán”, y un 40% lo ve incluso como una “intervención humanitaria” para proteger a la población.

El régimen iraní moviliza a millones de personas para despedir a Alí Jamenei en las calles de Teherán P. Fava

Es un apoyo a Netanyahu como azote del régimen más que a Israel: en septiembre de 2025, otra encuesta de GAMAAN daba a Israel como país un 39% de opiniones favorables. No es un apoyo unánime: un 33% tiene del primer ministro israelí una opinión “muy favorable”, y un 30%, “muy desfavorable”.

“El apoyo de muchos iraníes a Netanyahu parece instrumental para debilitar a la República Islámica y no implica necesariamente respaldar todos los aspectos de su trayectoria, incluidas las operaciones militares de Israel en Gaza, como muestran nuestras encuestas”, añade Maleki.

En la de GAMAAN de 2025, realizada tras la guerra de 12 días, el 58% de los iraníes estaba muy o algo de acuerdo con que muchas de las acciones militares de Israel en Gaza podrían considerarse crímenes de guerra, frente a solo un 24% que discrepaba.

Trump, castigado por las pausas

"Trump autorizó los primeros ataques de la operación y apoyó la campaña", recuerda Maleki. "Pero las fases posteriores estuvieron marcadas por fricciones visibles: los esfuerzos por un alto el fuego, las informaciones sobre fuertes desacuerdos con Netanyahu sobre la continuación de los bombardeos y la reanudación de las negociaciones".

Por eso, según el académico, parece que muchos opositores ven las pausas de Washington como insuficientes, o como un valioso respiro para el régimen, mientras perciben la acción militar israelí como "más coherente y fiable".

El director de GAMAAN asegura que esa distinción se aprecia también en las reacciones de los opositores en las redes sociales en persa. El 68% de los iraníes cree que el memorando firmado en Versalles entre EEUU e Irán no sirve a sus intereses, y entre los partidarios del cambio de régimen la cifra sube al 81%.

El presidente estadounidense Donald Trump se dirigió este martes a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York. Reuters

El líder ruso, Vladímir Putin, aliado de Teherán, sale peor parado que nadie: el 73% de los iraníes lo ve con malos ojos. GAMAAN distribuyó el cuestionario a través de herramientas antibloqueo como Psiphon y ajustó la muestra por edad, sexo, educación, lugar de residencia y provincia, con un margen de ±3 puntos.

Es la única forma de sondear a una población que se juega la cárcel por opinar, aunque tiene un posible sesgo: quien sortea la censura probablemente es más crítico con el régimen que la media.

Hacia dónde va Irán

El 47% de los iraníes cree que nada mejorará mientras siga la República Islámica y apuesta por derribarla, cinco puntos más que hace un año. Es la corriente mayoritaria, aunque lejos del 60% que alcanzó en diciembre de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral por llevar "mal puesto" el velo.

Reformistas y fieles al Líder Supremo se quedan en el 10% y el 9%, respectivamente. Qué vendría después de una eventual caída del régimen es otra cuestión. La monarquía reúne un 34% de apoyo, la república un 28% y la República Islámica un 13%. Casi uno de cada cinco admite que no sabe qué sistema elegir.

Reza Pahlaví, en una imagen de archivo. GTRES

Reza Pahlaví, hijo en el exilio del último sha de Persia, moviliza más de lo que convence. El 45% tenía y mantiene una opinión positiva de él, pero su imagen cayó unos cuatro puntos con la guerra. El lema "Esta es la batalla final, Pahlaví volverá" divide a los encuestados: un 50% lo apoya y un 34% lo rechaza.

Las protestas civiles son el método más valorado para lograr el cambio (44%), por delante de la intervención militar extranjera (30%). El 59% se opone a que Irán tenga armas nucleares. Y el miedo a un escenario de guerra civil como el sirio o el libio, que tanto preocupa en las capitales occidentales, apenas inquieta al 14%.

Europa pierde a los iraníes

La encuesta de junio no preguntó por Europa, pero la de septiembre de 2025, hecha tras la guerra de 12 días entre Irán e Israel, sí lo hizo. La Unión Europea es la que más cae: sus opiniones favorables pasan del 49% al 38% en cuatro años, y las desfavorables suben del 38% al 45%. En 2025 estaba prácticamente empatada con Israel.

"Muchos iraníes creen que la UE no ha ejercido una presión suficiente ni eficaz sobre el régimen islámico y que ha seguido intentando mantener lazos con la República Islámica", señala Maleki. "Eso ha contribuido a la decepción y a una peor percepción de la UE entre parte de los iraníes".

"Por poner un ejemplo de nuestro trabajo profesional, muchos iraníes señalan que varios servicios de VPN gratuitos, como Psiphon, reciben financiación y apoyo de Estados Unidos para ayudarles a sortear la censura en internet, mientras que los países de la UE no ofrecen servicios de VPN gratuitos comparables", añade Maleki.

Manifestantes se solidarizan con las mujeres iraníes tras la muerte de Mahsa Amini en Londres. Reuters Reuters

Estados Unidos, en cambio, sigue siendo el país mejor valorado, con un 53% de opiniones favorables. El Reino Unido es el peor parado, con solo un 19%, por debajo incluso de Rusia. Maleki apunta otro dato que, a su juicio, puede preocupar a la UE: el 43% de los iraníes querría irse del país si la situación no cambia.

La encuesta no pregunta adónde, pero Europa es uno de los destinos habituales de la diáspora iraní. La mayoría dice no tener medios para emigrar legalmente, y un 5% se plantea pedir asilo.

Más muertos por la represión que por la guerra

El apoyo a Netanyahu se entiende mejor con otra cifra. Entre el 28 de diciembre y el 12 de febrero, la represión de las protestas dejó al menos 7.005 muertos confirmados, según el recuento de HRANA: 6.506 eran manifestantes, 219 de ellos menores. Otros 11.730 casos siguen en investigación. Son muchos más que los iraníes que murieron en 39 días de bombardeos estadounidenses e israelíes.

No era la primera vez. Desde su fundación en 1979, cuando miles de mujeres salieron a la calle contra el velo obligatorio, la República Islámica ha sofocado una revuelta tras otra: ejecuciones masivas y represión en el Kurdistán iraní en 1988, las protestas estudiantiles de 1999, el Movimiento Verde de 2009, las revueltas por la carestía de 2017 y 2019 y el levantamiento 'Mujer, vida, libertad' de 2022, tras la muerte de la joven Mahsa.

La última, que estalló el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán y llegó a las 31 provincias, ha sido la más sangrienta. Uno de cada cuatro encuestados dice haber salido a la calle en enero, y el 80% considera que la represión fue un error.

Aunque no existe una cifra oficial y los investigadores no se ponen de acuerdo, las víctimas de la represión de la República Islámica desde 1979 se cuentan por decenas de miles.