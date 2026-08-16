Irán ejecutó este domingo a otro de los manifestantes de las protestas antigubernamentales de enero, condenado a muerte por atropellar con su vehículo a siete agentes de policía durante una movilización en la ciudad de Karaj, en el norte del país.



Según la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní, el ejecutado, identificado como Shahram Sadeghi, fue condenado a muerte por atropellar durante las protestas del 8 de enero a varios agentes de la policía que se encontraban en las inmediaciones de la plaza Golzar de Karaj, donde los manifestantes se habían congregado. El atropello causó heridas graves a siete agentes, con lesiones en la cabeza, las piernas, las manos y los ojos, y uno de ellos permaneció en coma durante tres meses, según la versión oficial.



Tras el incidente, Sadeghi huyó del lugar después de incendiar su vehículo y fue posteriormente localizado y detenido en un centro de rehabilitación de drogodependientes, donde, según las autoridades, se había ocultado utilizando una identidad falsa.



Mizan afirmó que Sadeghi inicialmente negó haber participado en el ataque al afirmar que su vehículo había sido robado aquella noche, pero que las autoridades comprobaron que esa versión era falsa. La agencia agregó que posteriormente, durante las investigaciones, el acusado reconoció que había conducido a gran velocidad hacia los agentes con la intención de atropellarlos.



Finalmente, el Tribunal Revolucionario de Karaj condenó a Sadeghi a muerte y a la confiscación de todos sus bienes por "acción operativa en favor del régimen sionista (Israel) y Estados Unidos y de grupos hostiles", en aplicación de una ley iraní sobre espionaje y cooperación con países hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales.