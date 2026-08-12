Irán no abrirá Ormuz hasta que EEUU ponga fin a la guerra, levante el bloqueo a sus puertos y libere sus activos congelados

Estados Unidos minimiza el impacto del cierre de Ormuz, asegurando que casi 9 millones de barriles de petróleo siguen saliendo a diario gracias a la acción coordinada de su ejército y aliados.

El Pentágono informó que sus fuerzas dispararon contra un buque panameño que intentaba romper el bloqueo iraní, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos liderados por Catar y Pakistán para lograr un acuerdo.

Mohsen Rezaei, nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, reafirmó que la reapertura del estrecho depende del cumplimiento de estas demandas por parte de Washington.

Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y exige a Estados Unidos el fin de la guerra, el levantamiento del bloqueo a sus puertos y la liberación de activos congelados.

El nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó este martes que la República Islámica no permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla las demandas principales del Memorando de Entendimiento de Islamabad que las partes sellaron en junio.

Rezaei reclamó a la Administración Trump que declare el final de la guerra, levante el bloqueo naval sobre sus puertos, libere sus activos congelados y decrete un alto el fuego "en toda la región, incluido en Líbano y Gaza", donde las fuerzas israelíes mantienen sus ataques diarios contra objetivos de Hezbolá y Hamás pese a la tregua acordada.

El asesor del líder supremo, Mojtaba Jamenei, declaró durante una reunión con el embajador chino celebrada este martes que Ormuz "no se abrirá mientras Estados Unidos no acepte las condiciones de Irán", y puntualizó que su reapertura no guarda relación con el acuerdo con Omán para definir las rutas de transporte marítimo en el estrecho.

Rezaei no mencionó, sin embargo, las reparaciones de guerra que el régimen iraní reclamó este lunes a Estados Unidos. Una compensación económica que Trump pidió de vuelta "por todas las personas que han matado y herido de gravedad con sus bombas colocadas al borde de las carreteras y en numerosos conflictos, por los que son famosos".

El inquilino de la Casa Blanca lamentó a través de su plataforma Truth Social que Teherán "nunca" hubiera mencionado dicha compensación "en ninguna de nuestras negociaciones o reuniones", pero el nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní olvidó la exigencia.

A principios de agosto, Rezaei amenazó a las fuerzas estadounidenses con "graves riesgos" y "bajas" en caso de que mantuvieran bloqueados los accesos a los puertos iraníes. "Nunca permitiremos la apertura de un segundo corredor en el estrecho de Ormuz", insistió entonces el excomandante de la Guardia Revolucionaria.

Ahora, como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en sustitución del también veterano Mohammad Baqer Zolqadr, Rezaei ocupa una posición de poder en la estructura del régimen y goza de gran influencia sobre Jamenei, quien valoró su "valiosa experiencia" política y militar en el comunicado sobre su nombramiento.

Mientras tanto, la Administración Trump minimiza los efectos del cierre de Ormuz. "Gracias a los esfuerzos coordinados del Ejército estadounidense y nuestros aliados del Golfo, la media de siete días del volumen de petróleo que sale por el estrecho de Ormuz se sitúa actualmente en casi 9 millones de barriles diarios", celebró el secretario de Energía, Chris Wright, en X.

Personas en la playa de Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz. Reuters

En paralelo, el Pentágono confirmó este mismo martes que sus fuerzas habían abierto fuego contra un buque con bandera panameña que trató de sortear el bloqueo de los puertos iraníes, sin informar de víctimas mortales entre la tripulación.

Según la versión de los hechos difundida por el Mando Central, el M/V Vela Nova ignoró las advertencias para detenerse y un helicóptero estadounidense disparó varios misiles contra su sala de máquinas, dejándolo inutilizado.

El Mando Central, que mantiene desplegados en el mar Arábigo más de 15 buques de guerra, entre ellos dos portaaviones y un buque de asalto anfibio, presumió que sus fuerzas habían desviado hasta la fecha 55 buques comerciales que intentaban sortear el bloqueo, inutilizado tres embarcaciones que desobedecieron sus órdenes y abordado otras dos.

Optimismo

Las palabras de Rezaei y las acciones de Estados Unidos en Ormuz contrastaron con las filtraciones de Catar y Pakistán, los principales mediadores del acuerdo. El ministro paquistaní de Defensa, Khawaja Asif, declaró a Bloomberg que Washington y Teherán estaban cerca de alcanzar "algún tipo de acuerdo".

"Las cosas están volviendo a encaminarse hacia un acuerdo de paz o algún tipo de pacto. Las señales de los últimos dos o tres días indican que estamos cerca de algún tipo de acuerdo", aseguró Asif, mientras el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, se desplazaba a Teherán para tratar de convencer al presidente iraní Masud Pezeshkian.

En la misma línea se expresó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, quien aseguró este martes en rueda de prensa que las conversaciones entre Irán y Omán sobre Ormuz priorizan garantizar la libertad de navegación en el estrecho y restablecer la situación previa a la guerra.