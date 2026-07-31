Irán ha atacado posiciones militares estadounidenses en Kuwait en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos de la madrugada del jueves en la isla de Qeshm.
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El Ejército de Irán reivindica un ataque con drones contra objetivos de EEUU en Kuwait
El Ejército de Irán ha reivindicado un ataque con varios con drones contra lo que calificó como "centros estratégicos" de Estados Unidos en Kuwait, en respuesta a una ofensiva previa lanzada por Washington.
Las tropas iraníes han afirmado que el objetivo de los drones fueron hangares de cazas, sistemas de comunicación satelital y almacenes ubicados en la base aérea Ahmed Al-Jaber.
Irán ha argumentado que las instalaciones atacadas "han desempeñado un papel fundamental" en las operaciones aéreas y de vigilancia de EEUU en el conflicto y las considera un centro vital de apoyo aéreo para las fuerzas estadounidenses.
Este ataque iraní se produce, según el texto, en respuesta a una ofensiva previa de Washington que impactó contra una vivienda en la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz.
La reivindicación iraní llega después de que el Ministerio de Defensa de Kuwait informara la víspera de la muerte de una persona en un ataque a una empresa china en el norte del país del golfo Pérsico y lo atribuyera a la República Islámica.
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Fracasa en el Senado de EE.UU. una resolución para que Trump frene la guerra de Irán
Una resolución del Senado que buscaba presionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que ponga fin a la guerra de Irán fracasó el jueves por una ajustada votación de 49 a 50.
La llamada Resolución de Poderes de Guerra busca frenar las hostilidades en Irán porque no tienen autorización del Congreso, pero la iniciativa tiene carácter eminentemente simbólico, dado que Trump tiene autoridad para vetarla.
Si bien tres senadores de la mayoría republicana, Susan Collins, Lisa Murkowski y Rand Paul, votaron con la oposición demócrata a favor de la resolución, el demócrata John Fetterman se unió a los republicanos para tumbarla.
Además, el republicano Mitch McConnell se ausentó de la votación dado que se sigue recuperando en el hospital de una caída que sufrió en junio pasado.
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La parálisis en Irán exaspera a Trump y evidencia el caos interno que Netanyahu intenta explotar para escalar la ofensiva
Según publicó la cadena NBC News este miércoles y replicaron después medios como The Independent, Donald Trump habría explotado durante una reunión celebrada la semana pasada ante varios de sus principales responsables de seguridad nacional por la falta de avances en Irán.
La cadena cita a un alto funcionario estadounidense y a personas familiarizadas con la discusión, y apunta a un diagnóstico claro: "Después de todo este tiempo, no hay unidad", en palabras de la fuente mencionada. "Hemos tenido una serie de victorias tácticas, pero nos enfrentamos a una derrota estratégica sin una orientación política clara ni una decisión sobre hacia dónde va esto".
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Trump anuncia un acuerdo de la Junta de Paz para el "desarme total" de Hamás como parte de su plan para la Franja de Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza como parte de su plan para la reconstrucción segura de la Franja.
El magnate ha calificado este paso de "histórico", ya que era uno de sus requisitos indispensables del plan hacia la creación de un nuevo gobierno con representación palestina en el enclave: "Es un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas".
Trump ha afirmado en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" que tendrán lugar durante las próximas semanas.