El Ejército de Irán ha reivindicado un ataque con varios con drones contra lo que calificó como "centros estratégicos" de Estados Unidos en Kuwait, en respuesta a una ofensiva previa lanzada por Washington.

Las tropas iraníes han afirmado que el objetivo de los drones fueron hangares de cazas, sistemas de comunicación satelital y almacenes ubicados en la base aérea Ahmed Al-Jaber.

Irán ha argumentado que las instalaciones atacadas "han desempeñado un papel fundamental" en las operaciones aéreas y de vigilancia de EEUU en el conflicto y las considera un centro vital de apoyo aéreo para las fuerzas estadounidenses.

Este ataque iraní se produce, según el texto, en respuesta a una ofensiva previa de Washington que impactó contra una vivienda en la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz.

La reivindicación iraní llega después de que el Ministerio de Defensa de Kuwait informara la víspera de la muerte de una persona en un ataque a una empresa china en el norte del país del golfo Pérsico y lo atribuyera a la República Islámica.