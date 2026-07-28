El presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un momento en el que Ucrania ha denunciado intervención iraní en la guerra con Rusia.

Las relaciones con Zelenski se han estrechado a medida que Ucrania ha frenado los avances rusos, mientras que Netanyahu llega en medio de una creciente frustración en la Casa Blanca por la falta de progreso hacia una solución en el conflicto con Irán.

Los dos mandatarios se encuentran en Washington para asistir a un servicio conmemorativo en honor al senador Lindsey Graham , un republicano de línea dura y uno de los aliados más cercanos de Trump que intentó persuadir al presidente para que brindara más apoyo a Ucrania.

Zelenski afirmó que la defensa antibalística y la cooperación estratégica con Estados Unidos eran la "prioridad número uno" en las reuniones que mantendría con Trump y su equipo a su llegada a Washington.

"Es necesario acercar la paz", ha comunicado en sus redes sociales.

I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer.



Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Tras el fracaso del alto el fuego con Irán, Trump afirma haber suspendido los ataques aéreos estadounidenses para dar una nueva oportunidad a la diplomacia. Zelenski, por su parte, se ha mostrado optimista ante los recientes éxitos de Ucrania.