Tras la decisión de Donald Trump de detener los bombardeos para tomar una vía diplomática, las agresiones en la zona se han reducido, pero los ataques aéreos no han desaparecido por completo. Por su parte, Irán mantiene conversaciones con Omán y Arabia Saudí sobre la seguridad en Ormuz. Sin embargo, la región vive con temor una vuelta a las ofensivas.
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El conflicto en Irán ha reducido la producción de gas en 230 millones de metros cúbicos en la república
La República Islámica ha comunicado la pérdida de cerca de 230 millones de metros cúbicos de gas desde el inicio de las hostilidades con Estados Unidos e Israel.
La capacidad de producción de gas se ha visto amenazada por el ataque iniciado el 28 de febrero de 2026, ha afirmado la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, en una conferencia de prensa televisada el martes.
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Zelenski y Netanyahu visitan la Casa Blanca con el conflicto ucraniano y el de Irán como ejes centrales de su agenda
El presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un momento en el que Ucrania ha denunciado intervención iraní en la guerra con Rusia.
Las relaciones con Zelenski se han estrechado a medida que Ucrania ha frenado los avances rusos, mientras que Netanyahu llega en medio de una creciente frustración en la Casa Blanca por la falta de progreso hacia una solución en el conflicto con Irán.
Los dos mandatarios se encuentran en Washington para asistir a un servicio conmemorativo en honor al senador Lindsey Graham , un republicano de línea dura y uno de los aliados más cercanos de Trump que intentó persuadir al presidente para que brindara más apoyo a Ucrania.
Zelenski afirmó que la defensa antibalística y la cooperación estratégica con Estados Unidos eran la "prioridad número uno" en las reuniones que mantendría con Trump y su equipo a su llegada a Washington.
"Es necesario acercar la paz", ha comunicado en sus redes sociales.
I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026
Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk
Tras el fracaso del alto el fuego con Irán, Trump afirma haber suspendido los ataques aéreos estadounidenses para dar una nueva oportunidad a la diplomacia. Zelenski, por su parte, se ha mostrado optimista ante los recientes éxitos de Ucrania.
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Teherán ha ejecutado ya a 26 manifestantes de las protestas antigubernamentales de enero
Las autoridades iraníes han ejecutado a dos hombres condenados tras ser acusados del asesinato de agentes de policía en la ciudad de Isfahán (centro) durante las protestas antigubernamentales de enero, lo cual eleva a 26 la cifra de manifestantes ahorcados.
Los dos ejecutados forman parte de un grupo de personas acusadas por los incidentes registrados en enero en una plaza de Isfahán, en la que perdieron la vida cuatro oficiales, según recoge la agencia de noticias Fars.
Conforme a la versión oficial, Abolfazl Sepahi y Amirhossein Safari, atacaron a agentes de la policía, "les rociaron gasolina y les prendieron fuego", según ha informado el citado medio.
Los ejecutados, que según las autoridades también portaban armas blancas durante las protestas, fueron condenados además por conspiración contra la seguridad nacional, alteración del orden público y destrucción de bienes públicos y privados.
Con estas dos ejecuciones, Irán ha ahorcado al menos 26 personas condenadas de las protestas que exigían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según datos de la ONG Iran Human Rights (IHR).
No obstante, organizaciones de derechos humanos como HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan la cifra a más de 7.000 muertos.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo recientemente que al menos 40 personas han sido ejecutadas en Irán desde enero por "razones de seguridad nacional".
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Israel intercepta un dron cuando Netanyahu se encuentra de visita en Washington
El Ejército de Israel ha interceptado un dron cerca de la frontera con Jordania, según ha informado la institución castrense, en el que ha precisado que el proyectil no llegó a entrar en su territorio y que está tratando de determinar el origen del lanzamiento.
Es el segundo día consecutivo en que Israel detiene drones cuyo origen no especifica antes de que crucen la divisoria con Jordania. El lunes, en condiciones similares, la Fuerza Aérea israelí detuvo otras dos aeronaves no tripuladas.
Estos incidentes coinciden con la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar la guerra con Irán.
Trump anunció la víspera que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.
"Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes", declaró el mandatario al diario digital Axios.
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El Ejército jordano dice haber interceptado varios drones en la frontera con Irak
Jordania ha comunicado que su sistema de defensa aéreo ha interceptado y destruido varios drones, sin especificar su origen ni las consecuencias materiales.
El proyectil ha sido interceptado en una zona desértica fronteriza con Irak, un día después de que Arabia Saudí acusara a milicias iraquíes alineadas con Irán de atacar sus instalaciones petroleras.
Mientras, el Ejército israelí ha interceptado hoy un dron cerca de la frontera con Jordania, según ha informado la institución castrense en un comunicado, en el que precisó que el proyectil no llegó a entrar en su territorio y que está tratando de determinar el origen del lanzamiento.
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Irán mantiene conversaciones con Omán y Arabia Saudí sobre la seguridad en Ormuz
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha comunicado que mantiene conversaciones con sus homólogos saudí y omaní respecto a la seguridad en el estrecho de Ormuz.
Araqchi ha informado de que "analizó los últimos acontecimientos bilaterales y regionales, e hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la cooperación e impulsar los esfuerzos diplomáticos conjuntos para establecer la estabilidad en la región".
La llamada telefónica mantenida entre Araqchi y su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, se produjo después de que Arabia Saudí anunciara que había derribado drones lanzados contra el reino por grupos vinculados a Irán en Irak.
Según Reuters, Omán habría propuesto un mecanismo regional en el que Irán no tendría un control exclusivo y se gestionaría mediante cuotas voluntarias para su financiación.
Este modelo de financiación se basa en el aplicado en el estrecho de Malaca, en el sudeste asiático, el cual emplea las aportaciones para sufragar la navegación, la protección medioambiental y las operaciones de búsqueda y rescate, según fuentes del Golfo
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Las guerras de Irán y Ucrania se cruzan en el Caspio: Teherán acusa a Zelenski de atacar a su buque y aleja a Putin de Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, fue el encargado de hacer saltar la liebre el pasado sábado en la red social X. Como parte de un mensaje dedicado a los ataques ucranianos de largo alcance contra objetivos rusos, anunció que sus fuerzas habían logrado "resultados muy sólidos" en el mar Caspio.
En concreto, Zelenski señaló haber alcanzado "buques utilizados en envíos de carga militar relacionados con Irán, además de un buque de guerra". No obstante, no dio más detalles ni identificó las embarcaciones.
Posteriormente, el diario Kyiv Post señaló como blancos a los cargueros Port Olya 2 y Begey, a los que se atribuye el transporte de logística militar entre Rusia e Irán. Es un salto operativo relevante.