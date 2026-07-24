Estados Unidos lanza la decimotercera ofensiva consecutiva tras la amenaza de "un ataque masivo" del presidente Donald Trump y la de incautar fondos iraníes congelados para el pago de gastos derivados del conflicto. La República Islámica, por su parte, ha vuelto a atacar a naciones vecinas con instalaciones militares estadounidenses como Jordania o Baréin.
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El Ejército iraní reivindica ataques a instalaciones militares de EEUU en Jordania y Baréin
La Guardia Revolucionaria Islámica ha anunciado el ataque de posiciones militares estadounidenses en Jordania y Baréin.
Se ha lanzado una ofensiva sobre la base jordana de Al-Azraq y las infraestructuras aéreas de Sheikh en Baréin, según informan medios locales.
Several explosions rocked Sheikh Isa Air Base in Bahrain. pic.twitter.com/5T3svnnmIF— PressTV Extra (@PresstvExtra) July 24, 2026
Por su parte, el Ministerio del Interior bareiní ha confirmado que los sistemas de defensa aérea han detectado proyectiles en su espacio aéreo.
Las naciones vecinas de la República Islámica aliadas de EEUU han sido blanco de ataques prácticamente diarios tras la ruptura de la tregua entre Teherán y Washington y el intercambio de ataques cruzados desde hace casi dos semanas.
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Teherán ve un "precedente incendiario" en la incautación de fondos iraníes bloqueados para el pago de gastos del conflicto anunciada por Trump
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha comunicado que si EEUU gasta fondos congelados de Teherán creará un "precedente incendiario", en respuesta al plan del presidente Donald Trump de usar recursos persas bloqueados para cubrir daños a buques y cargamentos por la guerra.
A través de X, Araqchí ha advertido de que apoderarse de los activos de otra nación "para pagar reclamaciones futuras no relacionadas es un precedente incendiario", que devendría en un caos "que no será ni bonito ni pacífico".
"Quienes celebren o se beneficien de tales fondos deberían recordar: una vez que los gobiernos normalicen la confiscación, los activos de nadie estarán seguros", ha reseñado.
U.S. strikes target the Telecommunications Regulatory Authority building in Bandar Abbas, Iran. Footage verified by Zaryon OSINT.pic.twitter.com/5eRfexNHFJ— Open Source Intel (@Osint613) July 24, 2026
El republicano no detalló qué tipo de activos iraníes serían utilizados para cubrir los eventuales daños ni explicó el procedimiento legal para hacerlo.
Estados Unidos mantiene bloqueados activos y fondos vinculados al Gobierno iraní como parte de su régimen de sanciones contra Teherán, aunque no existe una cifra pública única sobre el total.
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Trump amenaza con usar fondos iraníes para pagar daños a buques y cargamentos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que los daños ocasionados a buques, cargamentos u otros bienes relacionados serán pagados con dinero iraní que se encuentre bajo control de Estados Unidos.
Trump afirmó en un mensaje en su cuenta de Truth social que la medida es "justa y equitativa" aunque reconoció que los daños podrían ser considerables. El mandatario no detalló qué tipo de activos iraníes serían utilizados ni explicó el procedimiento legal para hacerlo.
Estados Unidos mantiene bloqueados activos y fondos vinculados al Gobierno iraní como parte de su régimen de sanciones contra Teherán, aunque no existe una cifra pública única sobre el total bajo control estadounidense.
El acceso a fondos iraníes bloqueados en el extranjero es un elemento clave del reciente memorando de entendimiento entre Teherán y Washington para el fin de la guerra. Aunque la mayoría de esos activos no están en EEUU.
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El Ejército estadounidense completa su decimotercera noche consecutiva de ofensiva en Irán
Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron la decimotercera noche de ataques contra objetivos militares iraníes en una operación destinada a exigir responsabilidades a Irán y reducir las amenazas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra la navegación comercial.
La campaña estadounidense busca, según Washington, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria y proteger el tránsito de buques comerciales, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía.
پیامهای دریافتی درباره پرتاب دستکم دو موشک از #بیدگنه در ملارد استان #تهران— Vahid Online (@Vahid) July 24, 2026
جمعه ۲ تیر ساعت ۵:۵۰ و ساعت ۶
ویدیوها مربوط به موشک دوم هستند.#Iran pic.twitter.com/hBSYmmnOQg
Una hora antes del inicio de los ataques, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que analiza utilizar fondos de Teherán congelados para cobrar los daños ocasionados contra embarcaciones y buques por parte de la República Islámica.
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La asfixia de los estrechos del Golfo y el temor a un colapso energético empuja a Trump a recrudecer la guerra en Irán
La Cámara de Representantes aprobó este jueves una resolución de poderes de guerra que ordena al presidente cesar las hostilidades con Irán. Salió adelante por 214 votos contra 208, con cuatro republicanos —Warren Davidson, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Thomas Massie— sumándose a la totalidad de los demócratas justo cuando la guerra alcanza su día 145.
En la práctica, la votación apenas tiene alcance: se trata de una resolución concurrente, de modo que aunque el Senado aprobara el mismo texto, la medida no llegaría al escritorio de Donald Trump para su firma. Es la quinta vez que la Cámara vota una iniciativa de este tipo y solo la segunda que la saca adelante.
Ahora bien, reducirla a un gesto vacío sería un error de lectura. El voto envía un mensaje inequívoco desde el Capitolio a la Casa Blanca: los legisladores están cansados de la guerra de Irán —igual que el grueso de los estadounidenses, según las encuestas recientes— y quieren saber cuándo va a terminar.