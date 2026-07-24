La Guardia Revolucionaria Islámica ha anunciado el ataque de posiciones militares estadounidenses en Jordania y Baréin.

Se ha lanzado una ofensiva sobre la base jordana de Al-Azraq y las infraestructuras aéreas de Sheikh en Baréin, según informan medios locales.

Several explosions rocked Sheikh Isa Air Base in Bahrain. pic.twitter.com/5T3svnnmIF — PressTV Extra (@PresstvExtra) July 24, 2026

Por su parte, el Ministerio del Interior bareiní ha confirmado que los sistemas de defensa aérea han detectado proyectiles en su espacio aéreo.

Las naciones vecinas de la República Islámica aliadas de EEUU han sido blanco de ataques prácticamente diarios tras la ruptura de la tregua entre Teherán y Washington y el intercambio de ataques cruzados desde hace casi dos semanas.