Mueren dos soldados de EEUU en un ataque iraní contra bases estadounidenses en Jordania: uno más está desaparecido

Una mujer sostiene un cartel anti- Trump mientras los dolientes se reúnen durante una procesión fúnebre el día del entierro del difunto Líder Supremo de Irán , el ayatolá Ali Jameneí en Mashhad, Irán. Mohammed Salem Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Dos soldados estadounidenses han muerto y uno está desaparecido tras un ataque iraní contra una base de EEUU en Jordania. Al menos 13 militares estadounidenses han resultado heridos en ataques iraníes durante la última semana, según el Comando Central de EEUU. Múltiples fuentes oficiales confirman que al menos dos bases estadounidenses en Jordania fueron atacadas por Irán. Desde el inicio del conflicto, ya son 14 los militares estadounidenses fallecidos y más de 400 los heridos.

Dos soldados estadounidenses han muerto después de un ataque iraní este sábado contra una base de EEUU situada en Jordania y otro sigue en paradero desconocido, según ha informado el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

Además, también confirmaron a Fox News este mismo sábado que al menos 13 militares estadounidenses habían resultado heridos debido a los ataques iraníes durante la última semana.

Los ataques iraníes a Jordania ya habían sido confirmados a CBS News por múltiples fuentes oficiales estadounidenses, bajo condición de anonimato, en unas informaciones en las que indicaban que al menos dos bases estadounidenses en el país habían sido atacadas.

Estas instalaciones militares, frecuentemente utilizadas por aviones de combate de EEUU, sufrieron impactos que provocaron heridas a miembros del servicio estadounidense.



En total, ya son 14 los militares fallecidos por la guerra en Irán, según ha recopilado el diario The Hill, en una cifra que incluye la reciente muerte de un piloto de la Armada tras un accidente ocurrido a principios de este mes sobre el mar Arábigo.



Asimismo, el medio reporta que más de 400 miembros del servicio han resultado heridos desde el comienzo del conflicto.

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