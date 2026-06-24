Irán ya hace caja gracias a las concesiones de EEUU: recupera la producción de petróleo previa a la guerra y lo vende más caro

Las inspecciones nucleares y el uso de activos descongelados siguen siendo puntos de fricción en las negociaciones entre Irán y EEUU.

El estrecho de Ormuz se ha reabierto al tráfico comercial, permitiendo el paso de más de 100 buques diarios y reactivando una ruta clave para el petróleo.

La República Islámica ya supera los dos millones de barriles diarios y espera alcanzar los tres millones en un mes, vendiendo el crudo a precio de mercado.

Irán ha recuperado su producción de petróleo hasta niveles previos a la guerra tras el levantamiento de sanciones por parte de EEUU.

El levantamiento de sanciones al petróleo iraní y la interrupción del bloqueo naval que mantiene Estados Unidos sobre sus puertos está reactivando a marchas forzadas la economía de la República Islámica. La producción de crudo alcanza los niveles previos a la guerra, y ahora podrá venderse sin trabas y a precio de mercado.

Según han comunicado fuentes iraníes a la agencia Reuters, la producción en los yacimientos del sur ya supera los dos millones de barriles diarios gracias a la mayor afluencia de petroleros a sus terminales portuarias. Es la misma cantidad que importaba antes del comienzo de la operación 'Furia Épica', lanzada por EEUU e Israel.

Incluso en las primeras semanas del conflicto, el régimen de los ayatolás consiguió mantener su ritmo de importación e incluso superarlo mediante su 'flota fantasma' de petroleros opacos y sin registrar. El bloqueo naval ordenado por el presidente de EEUU, Donald Trump, puso fin a este tráfico clandestino.

La distensión que acompaña a la firma del memorando de entendimiento entre ambos países y la apertura del plazo de 60 días de negociación dispara el optimismo en el gigantesco yacimiento de Rumaila, que ya produce 1,1 millones de barriles al día. Sumado a otras explotaciones como Zubair, Irán espera producir tres millones de bidones diarios de aquí a un mes.

Los acuerdos firmados entre la república islámica y la administración estadounidense de Barack Obama más cinco otras potencias (Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) permitió que Irán se librase de las sanciones, pero estas regresaron cuando Donald Trump rompió el pacto. Por ese motivo, sus exportaciones se mantenían en niveles discretos y a bajo precio.

Sin embargo, los ayatolás gozan ahora de mayores libertades para comercializar su crudo sin ambages y a precio de mercado para un mundo sediento de petróleo tras la carestía provocada por el cierre del estrecho de Ormuz. Aunque persisten riesgos, esta ruta clave para el transporte de hidrocarburos da señales de reactivarse con rapidez.

Así, según la empresa de tracking marítimo Kpler, al menos 109 buques fueron capaces de cruzar el estrecho a lo largo del fin de semana, pese a que Irán lo cerró de nuevo brevemente en protesta por la ruptura del alto el fuego en Líbano. Antes de la guerra, el volumen de tránsito era de unos 130 barcos diarios.

El propio Trump se jactaba este martes en su red social Truth Social de que "19 millones de barriles de petróleo fluyeron por el estrecho de Ormuz" solamente el lunes. "Irán va bien y está de vuelta en el negocio", declaraba la analista de inteligencia marítima Michelle Wiese Bockmann a The New York Times.

El embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, confirmó que el estrecho está "completamente abierto para embarcaciones comerciales" sin tener que pagar tasa alguna para cruzarlo, al menos durante los 60 días establecidos en el acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos.

En otra señal de optimismo, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció una misión de rescate de los marineros aún atrapados por el conflicto. "Hemos obtenido las garantías necesarias y hemos comprobado minuciosamente las condiciones para una navegación segura", afirmaba Arsenio Domínguez, secretario del organismo de la ONU.

Los flecos pendientes del acuerdo

Las inspecciones al programa nuclear iraní que podrá efectuar el Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIEA) de la ONU son motivo de controversia. Trump aseguró este martes que Irán ha aceptado someterse al "más alto nivel" y por un tiempo "infinito", lo que "garantizará la 'honestidad nuclear'".

El presidente de EEUU apostilló que "si no lo hubieran aceptado , ¡no habría más negociaciones!". Sin embargo, fuentes diplomáticas iraníes aseguraron que el Parlamento y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional tendrían la última palabra sobre qué instalaciones les permitirán visitar.

Respecto a la descongelación de los activos, Trump sostiene que "el dinero que el Tesoro de Estados Unidos está liberando se depositan en una cuenta bloqueada, controlada por Estados Unidos". Según el presidente de EEUU, solo puede destinarse a la compra de suministros médicos y alimentos. "Exclusivamente maíz, trigo y soja de nuestros grandes agricultores estadounidenses".



Sin embargo, el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró que Irán será el único que decidirá sobre el uso de sus activos liberados en el marco de la negociación para un acuerdo definitivo.

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, recordó al comienzo de su gira por los países del golfo que Irán no puede aspirar a cobrar una tasa por cruzar el estrecho, por ser "contrario al derecho naval". No obstante, Teherán ha enviado emisarios a Omán para discutir con ellos un protocolo para el tránsito por las aguas que comparten.

Finalmente, el arsenal balístico iraní es una de las condiciones que Trump parece haber abandonado dentro del marco de negociación. El presidente iraní, Masud Pezeskhian, confirmaba que "no negociarían su capacidad defensiva con nadie".