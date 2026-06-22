Las delegaciones de EEUU e Irán han acordado durante la ronda de conversaciones celebrada en el complejo suizo de Bürgentock crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, según el comunicado publicado por los mediadores, Catar y Pakistán.

"Los negociadores principales informarán periódicamente al Comité de Alto Nivel y dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de conflictos para garantizar la implementación efectiva del memorando de entendimiento, así como otros asuntos", se especifica en el texto.

Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding The Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran



Lucerne | June 22, 2026



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Según el comunicado, las negociaciones se desarrollaron "en un ambiente positivo y constructivo", se lograron "avances alentadores" y continuarán a lo largo de la semana.

También se ha establecido una línea de comunicación entre Teherán y Washington que permite evitar "incidentes y malentendidos", con el objetivo de "garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz".

Asimismo, las delegaciones estadounidense e iraní han pactado la creación de un grupo de resolución de conflictos "para asegurar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano".