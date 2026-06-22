[Irán y EEUU negocian cara a cara un acuerdo de paz definitivo en Suiza con la mediación de Catar y Pakistán]
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Al menos 54 heridos y 18 desaparecidos en un incendio en una fabrica de QatarEnergy
Al menos 54 personas han resultado heridas de diversa consideración y otras 18 siguen desaparecidas por un incendio producido en una fábrica de la Zona Industrial de Ras Laffan, que fue atacada con drones y misiles iraníes durante la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Video footage which allegedly shows the moment the explosion occurred tonight at the Ras Laffan Liquified Natural Gas Plant near Doha, Qatar. pic.twitter.com/tEZLxzrZjW— OSINTdefender (@sentdefender) June 21, 2026
El Ministerio del Interior catarí ha informado de las víctimas en un comunicado y ha apuntado que los equipos de rescate "siguen trabajando en la búsqueda de 18 personas desaparecidas". Ras Laffan está ubicada a unos 80 kilómetros al norte de la capital catarí, Doha, donde se encuentra la mayor planta de procesamiento de gas natural licuado (GNL) del mundo.
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Irán plantea a Pakistán una alianza de seguridad islámica con países como Turquía, Arabia Saudí y Egipto
El ministro en funciones de Defensa de Irán, Majid Ibn al Reza, ha reivindicado la creación de un "cinturón de seguridad regional del mundo islámico", incluyendo a países como Turquía, Egipto, Arabia Saudí o Pakistán, a cuyo titular de Defensa, Jawaya Muhamad Asif, ha mencionado esta propuesta en una conversación telefónica.
El jefe de Defensa iraní ha criticado a Israel, país que ha descrito como "régimen maldito, que es un mal absoluto en la región y en el mundo", según recoge la agencia de noticias iraní IRNA. Su "supervivencia", ha remarcado, "depende de generar tensión y provocar una crisis en la región, y los países islámicos deben impedir que este proceso continúe mediante la unidad y la coherencia en la práctica".
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El ministro de Exteriores iraní celebra los "avances significativos" para poner fin al conflicto en Líbano
El ministro de Exteriores iraní, Abás Araghchi, ha celebrado los "avances significativos" para poner fin a la guerra en el Líbano alcanzados durante la ronda de negociaciones con Estados Unidos en Suiza, conseguidos gracias a la "incansable" mediación de Pakistán y Catar.
"Se han eximido las exportaciones de petróleo y petroquímicos, se ha levantado el bloqueo, se han liberado algunos activos congelados y se ha lanzado un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán", ha celebrado, añadiendo que la "primera prueba real" de la robustez del acuerdo conduce al fin del conflicto en Líbano.
Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026
1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO
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EEUU e Irán pactan una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo de paz definitivo en 60 días
Las delegaciones de EEUU e Irán han acordado durante la ronda de conversaciones celebrada en el complejo suizo de Bürgentock crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, según el comunicado publicado por los mediadores, Catar y Pakistán.
"Los negociadores principales informarán periódicamente al Comité de Alto Nivel y dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de conflictos para garantizar la implementación efectiva del memorando de entendimiento, así como otros asuntos", se especifica en el texto.
Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding The Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) June 22, 2026
Lucerne | June 22, 2026
The first… pic.twitter.com/bLVpaR2uua
Según el comunicado, las negociaciones se desarrollaron "en un ambiente positivo y constructivo", se lograron "avances alentadores" y continuarán a lo largo de la semana.
También se ha establecido una línea de comunicación entre Teherán y Washington que permite evitar "incidentes y malentendidos", con el objetivo de "garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz".
Asimismo, las delegaciones estadounidense e iraní han pactado la creación de un grupo de resolución de conflictos "para asegurar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano".