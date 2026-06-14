Irán ve "imposible" llegar a un acuerdo en las negociaciones después de los bombardeos de Israel al sur de Beirut

Un oficial del ejército libanés permanece de pie mientras agentes de policía y personal de emergencia trabajan en el lugar de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut. Zohra Bensemra REUTERS Líbano

Las claves

Las claves Generado con IA Irán considera "imposible" llegar a un acuerdo tras los recientes bombardeos de Israel al sur de Beirut, que dejaron al menos dos muertos. El principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, acusa a Estados Unidos de falta de voluntad o capacidad para cumplir sus compromisos en las negociaciones. Antes de los ataques, Irán y Estados Unidos estaban cerca de firmar un memorando para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. El posible acuerdo incluía compromisos sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento progresivo de sanciones y la liberación de activos congelados.

La posibilidad de un acuerdo de paz se vuelve a alejar. Después de una jornada marcada por los ataques de Israel al sur de Beirut, Irán ha asegurado que bajo estas condiciones ven "imposible" que se llegue a un acuerdo.

Así se ha expresado el principal negociador de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, que aseguró que el ataque de Israel contra los suburbios del sur de Beirut fue una muestra de que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o de la capacidad para hacerlo.

"El ataque de los sionistas a Dahiyeh una vez más demostró que Estados Unidos o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello. Al dar luz verde al régimen, no pueden obtener concesiones, escribió en su red social X.

"El juego del policía malo y el policía bueno ya está pasado de moda", añadió.

تجاوز صهیونیستها به ضاحیه باردیگر نشان داد آمریکا یا ارادهای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمیتوانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.

اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 14, 2026

Esta mañana de domingo ha comenzado con varios ataques por parte de las fuerzas israelíes al sur de Beirut, en un ataque que han justificado asegurando que sus objetivos eran infraestructuras de Hezbolá.

Los bombardeos han causado al menos dos muertos. Además, en semanas anteriores, cuando Teherán y Washington acercaron posiciones, Israel lanzó otra ofensiva contra Beirut, a lo que la República Islámica respondió atacando al país judío.

Cerca de un acuerdo

Antes de este giro de guion, Irán y Estados Unidos parecían estar muy cerca de firmar un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que hoy domingo se firmaría el acuerdo y que, con ello, se reabriría el estrecho de Ormuz.

"El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", explicó el líder republicano en su red Truth Social.

Además, en su mensaje, Trump aseguraba que había conseguido hacer ceder a la República Islámica en sus ambiciones nucleares. "Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición", afirmó.

Tampoco tenían que pagar, según explicó el propio presidente ya que el acuerdo no incluiría ningún "intercambio de dinero" con Irán y permitiría que Estados Unidos accediera al uranio enriquecido iraní para su destrucción.



"Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos", declaró.

De no ser así, Trump amenazó a la República Islámica con aplicar una "alternativa definitiva", en una aparente referencia a una nueva ofensiva contra el país.

Mientras tanto, Irán enfriaba el asunto y aseguraba que el acuerdo no llegaría el domingo sino en “los próximos días”.

En cualquier caso, Estados Unidos, Pakistán e Irán han confirmado que la firma del acuerdo sería virtual, de manera electrónica.

Las claves del acuerdo

A pesar de que ahora parece que las posibilidades de un acuerdo se han enfriado, a lo largo de la jornada se revelaban varias de las claves del posible acuerdo.

Un alto funcionario iraní declaró a Reuters que el borrador final del memorando de entendimiento con Estados Unidos abarcaba cuestiones como el programa nuclear de Teherán hasta la reapertura del estrecho de Ormuz y las exenciones estadounidenses a las sanciones petroleras.

Esta misma fuente aseguró a la agencia que el acuerdo final se discutiría en los 60 días posteriores al acuerdo entre ambas partes.

Alguno de los puntos revelados aseguraban que Irán estaría obligado a reabrir el estrecho de Ormuz, como indicó Trump el sábado en sus redes sociales y que, a cambio, EEUU levantaría su bloqueo.

Además, EEUU también se comprometería a no imponer nuevas sanciones a Irán hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo. Después de que este llegara, todas las sanciones de Estados Unidos y de la ONU contra Irán se levantarían según un calendario acordado.

En esta misma línea, Estados Unidos tendría que liberar 25 mil millones de dólares de los activos congelados de Irán, incluso mediante transferencias directas de efectivo, cooperación entre países de la región y líneas de crédito financiero.

Con ello, Washington, en coordinación con sus aliados regionales, prepararía un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán, que se negociaría y acordaría con Teherán en un plazo de 60 días.

Y sobre el otro de los grandes temas que estaban encallando las negociaciones, las armas nucleares, Teherán tendría que aceptar que no producirá ni adquirirá armas nucleares.

A la espera de un acuerdo definitivo, Irán mantendría el estado actual de su programa nuclear, absteniéndose de seguir enriqueciendo uranio y de ampliar sus instalaciones nucleares.

Además, EEUU aceptaría permitir que Irán diluya sus reservas de uranio altamente enriquecido en territorio iraní en virtud de un futuro acuerdo integral.

El programa nuclear de Irán, las actividades de enriquecimiento de uranio y los mecanismos para gestionar sus reservas de uranio altamente enriquecido se negociarían en un plazo de 60 días a partir de la firma del memorándum y se abordarían en un acuerdo final.