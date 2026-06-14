Nuevo giro de guion en el conflicto en Oriente Próximo. Cuando parecía que la guerra se asomaba al abismo de la reanudación con ataques cruzados, Donald Trump ha avanzado que Estados Unidos e Irán podrían firmar un acuerdo definitivo este mismo fin de semana.
Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que Teherán podría firmar un memorando de entendimiento con Estados Unidos en “los próximos días”, de manera digital y no presencial.
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Negociadores cataríes han viajado a Teherán este domingo para intentar cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra con EEUU
Negociadores cataríes volaron a Teherán el domingo por la mañana como parte de los esfuerzos para ultimar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, según informa Reuters.
Los líderes estadounidenses y paquistaníes pronosticaron la firma el domingo de un acuerdo marco para poner fin a la guerra, que ya dura más de tres meses, pero Teherán puso en duda la fecha, ya que los manifestantes más radicales de Irán expresaron su oposición.
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Trump mantiene una conversación con Starmer sobre el estado de la negociación con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido este sábado una conversación con el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien ha tratado la actual situación de las negociaciones con Irán.
"El primer ministro ha expresado su apoyo a las gestiones del presidente Trump para poner fin al conflicto con Irán y celebra los avances logrados y la importancia de conseguir un acuerdo que propicie una paz duradera", ha planteado Starmer, según un comunicado británico oficial.
En particular, Starmer ha trasladado a Trump la disposición de Reino Unido a "apoyar la aplicación de cualquier acuerdo de paz y trabajar con los socios internacionales para asegurar su éxito".
"Los dos líderes coinciden en que la libertad de navegación debe recuperarse para rebajar el impacto económico de la crisis a nivel global", prosigue el comunicado británico .Además, Trump y Starmer mantendrán el contacto y se verán en persona "para hablar" en la cumbre del G7 que se celebra la semana próxima en Francia.