En Líbano, Israel y la organización terrorista chií Hezbolá intercambiaron ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego negociado durante una nueva ronda de diálogo entre el país hebreo y Beirut esta semana en Washington.
El rechazó de Hezbolá, respaldado por Irán, al alto el fuego y la decisión de Israel de no retirar sus tropas del país están socavando los esfuerzos de Trump para detener los combates allí y forjar la paz con Teherán .
Irán ha condicionado cualquier acuerdo de paz con Washington al alto el fuego en Líbano, y en los últimos días ha sugerido que podría intervenir directamente si Israel continúa con los ataques en la zona.
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Trump afirma que se encuentra en la "etapa final" de lo que será un acuerdo de paz "muy bueno": "Llegará en dos o tres días"
El presidente estadounidense Donald Trump afirma estar en la fase final para alcanzar un acuerdo de paz en Oriente Medio.
“Estamos en la recta final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno”, les dice a los periodistas a su regreso de un partido de las Finales de la NBA.
Cuando se le preguntó si sería cuestión de días o semanas, respondió que tardaría "dos o tres días".