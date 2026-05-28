Israel ignora el alto el fuego en Líbano y declara la "zona de guerra" en el sur del país para neutralizar a Hezbolá

Las claves

Las claves Generado con IA Israel ha ignorado el alto el fuego pactado y ha declarado el sur del Líbano como "zona de guerra" para combatir a Hezbolá. Las autoridades israelíes han ordenado evacuar la zona hasta el norte del río Zahrani, afectando a unos 300 pueblos y aldeas. Israel intensifica sus ataques contra objetivos de Hezbolá en la frontera y en Dahieh, el barrio del sur de Beirut, causando al menos 11 muertos en Tiro. La escalada de violencia amenaza las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras los enfrentamientos han dejado más de 3.200 muertos en Líbano y 24 soldados israelíes fallecidos.

En Líbano no hay rastro del alto el fuego que Estados Unidos anunció a bombo y platillo hace ya cinco semanas y la extensión por otros 45 días declarada por Donald Trump a mediados de mayo. Los libaneses siguen atrapados en el fuego cruzado entre Israel y Hezbolá, y eso que el cese de las hostilidades en el país de los cedros estuvo vinculado desde el primer momento a las negociaciones de paz con Irán, a petición expresa de Irán, interesado en evitar el colapso de Hezbolá.

Y, sin embargo, el Gobierno de Benjamin Netanyahu decidió ignorar la tregua sellada en Washington y las advertencias de Trump, que sólo aprueba los "asesinatos selectivos" de altos mandos de Hezbolá en Beirut "si surge una oportunidad operativa", según el Canal 12. El primer ministro israelí ordenó, en cambio, ampliar la ofensiva terrestre más allá de la denominada Línea Amarilla para desmantelar la capacidad ofensiva de la milicia chií.

Israel colgó este miércoles el cartel de "zona de guerra" sobre el sur de Líbano y ordenó evacuar la zona hasta el norte del río Zahrani, a unos 40 kilómetros de la frontera. "Evacúen sus hogares inmediatamente y diríjanse al norte más allá del río Zahrani", declaró el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichay Adraee. "Advertencia: cualquier movimiento al sur del río Zahrani puede poner sus vidas en riesgo".

La medida afecta a unos 300 pueblos y aldeas, el equivalente al 14% del territorio libanés. Las tropas israelíes, que amenazaron con actuar "con extrema fuerza", redoblan desde ayer sus ataques contra "objetivos selectivos" de Hezbolá en la zona fronteriza y en Dahieh, el barrio del sur de Beirut que acoge el cuartel general del Partido de Dios.

Es la segunda vez que la capital libanesa sufre los ataques aéreos israelíes desde que entró en vigor la frágil tregua. Según la prensa israelí, el objetivo de la operación que sus fuerzas lanzaron este jueves era Ali al-Husni, jefe de la fuerza de misiles de la División Imam Hosein, un grupo armado vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní.

Ayer mismo, el Ejército hebreo ordenó la evacuación de Tiro antes de efectuar una batería de ataques aéreos sobre la ciudad costera, donde residen unas 174.000 personas, más de 200.000 contando los residentes de los campamentos de refugiados anexos. Los ataques causaron la muerte de once personas, según el Ministerio de Sanidad libanés.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el acto de conmemoración de los soldados israelíes caídos. Yefimovich. Reuters.

Israel dice que está "obligado a actuar con contundencia" por las violaciones de la tregua que comete la guerrilla libanesa. En concreto, las fuerzas israelíes denuncian la incursión en su territorio de drones explosivos, motivo que forzó la evacuación de miles de ciudadanos israelíes.

En cambio, la milicia chií devuelve las acusaciones, señala a Israel por reanudar las hostilidades y asegura que sus milicianos "se enfrentaron a las fuerzas enemigas a quemarropa" en la localidad de Zawtar al-Sharqiyeh, montada en la Línea Amarilla. Una versión que Israel evita confirmar.

Hezbolá arrastró a la guerra a Líbano el pasado 2 de marzo, cuando lanzó cohetes contra Israel en represalia por el ataque coordinado con Estados Unidos que causó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei. Al menos 3.224 personas han perdido la vida desde entonces, según el recuento de las autoridades sanitarias libanesas.

Por su parte, Israel contabiliza 24 soldados muertos. La última baja en las filas israelíes fue la sargento Rotem Yanaï, de 20 años, que "cayó durante una operación militar en el norte de Israel" por un dron explosivo de Hezbolá, recoge el comunicado del estamento militar.

"Hezbolá ha pagado, paga y pagará un alto precio por sus actos atroces contra el Estado de Israel y sus ciudadanos", declaró el ministro de Defensa, Israel Katz. "La única manera, en este momento, de evitar que nuestros soldados sean alcanzados es arrasar diez edificios en el suburbio sur de Beirut por cada dron", reaccionó, por su parte, el ultraderechista Bezalel Smotrich, titular de la cartera de Finanzas.

La escalada en Líbano amenaza con descarrilar las negociaciones entre Washington y Teherán para declarar el fin de la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, negociaciones que exhiben día tras día su extrema fragilidad.