Israel libera a los activistas de la Flotilla tras el clamor internacional contra el maltrato del ministro ultra Ben Gvir

Las claves

Las claves Generado con IA Israel ha deportado a todos los activistas extranjeros de la última Flotilla rumbo a Gaza, incluidos 44 españoles, tras ser interceptados en aguas internacionales. La expulsión se produce después de una ola de condenas internacionales por el trato recibido por los activistas, evidenciado en un vídeo donde el ministro Ben Gvir los humilla. Los activistas denuncian malos tratos y torturas durante su detención en Israel antes de ser trasladados a Estambul. Sumar, ERC y Bildu han pedido la comparecencia del ministro Albares en el Congreso para informar sobre las acciones del Gobierno tras la detención y deportación de los españoles.

El Gobierno de Israel ha deportado este jueves a "todos los activistas extranjeros" de la última Flotilla rumbo a Gaza interceptada en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, entre los que figuran 44 españoles. Su primera parada ha sido la ciudad turca de Estambul.

La decisión se produce tras la ola de condenas internacionales al trato de los activistas detenidos tras la difusión de un vídeo en el que el ministro de Seguridad israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, se burlaba de ellos.

"Todos los activistas extranjeros de la flotilla de relaciones públicas han sido deportados de Israel", ha dicho el Ministerio de Exteriores israelí en un breve mensaje publicado a través de redes sociales. "Israel no permitirá ninguna violación de su legal bloqueo naval a la Franja de Gaza", ha apostillado.

Entre los activistas deportados figuran 44 ciudadanos españoles que fueron expulsados de Israel a través de Turquía, tal y como había adelantado este mismo jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares.

All foreign activists from the PR flotilla have been deported from Israel.

Israel will not permit any breach of the lawful naval blockade on Gaza. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 21, 2026

A su llegada a Estambul, los activistas denunciaron malos tratos y torturas por parte de las autoridades israelíes. "Si nos han tratado así a nosotros, imaginaros qué les harán a los palestinos", reprochaba uno de ellos.

El grupo de abogados Adalah desveló a primera hora del día que había recibido "confirmación oficial" de Israel sobre la liberación de todos los detenidos, que han sido liberados del centro de detención de Ktziot de cara a su deportación, tras lo que agregó que una activista israelí había sido presentada ante un juez "bajo acusaciones infundadas y contradictorias sobre 'entrada ilegal a Israel', 'estancia ilegal' e intentar romper el bloqueo a Gaza".

🚨Activistas de la Global Sumud Flotilla llegan a #Estambul tras ser atacados y detenidos por #Israel en aguas internacionales. Buscaban llevar ayuda humanitaria a #Gaza. #Palestina #teleSUR pic.twitter.com/8JPwWfm48a — teleSUR TV (@teleSURtv) May 21, 2026

Las liberaciones tienen lugar un día después de las protestas de varios países europeos, entre ellos España, y Canadá contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien publicó el miércoles un vídeo reprendiendo y humillando a los activistas.

En el vídeo se puede ver a Ben Gvir ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde fueron trasladados por la Armada de Israel tras la interceptación de la flotilla. "Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", dijo.

La grabación muestra también a decenas de activistas con la cabeza contra el suelo entre agentes armados, con el himno israelí de fondo, emitido a través de altavoces. Además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha, lo que ha provocado críticas incluso desde el seno del Gobierno de Israel.

Comparecencia de Albares

Sumar, ERC y Bildu han pedido este jueves la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la Comisión del ramo en el Congreso para informar sobre las decisiones que tomará el Gobierno tras la reciente detención por parte de Israel.

Entre los detenidos hay 44 españoles, pero el propio Albares ya había informado de que este jueves por la mañana habían sido trasladados a un aeropuerto para ser deportados vía Turquía.

En la solicitud de comparecencia de Albares, Sumar (socio del PSOE en el Gobierno de coalición), ERC y Bildu le piden que informe sobre "las acciones y decisiones que adoptará" su ministerio tras el "secuestro" por parte de Israel de activistas de esta flotilla, interceptada el pasado lunes en aguas cerca de Chipre.