Estados Unidos e Irán acercan posturas para un acuerdo de 14 puntos que reabriría el estrecho de Ormuz "gradualmente"

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos e Irán negocian un memorando de 14 puntos para poner fin al conflicto, evitar el desarrollo de armas nucleares y levantar sanciones internacionales. El acuerdo incluiría la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y la suspensión de operaciones militares en la zona como gesto de avance en las negociaciones. Irán propone una moratoria en el enriquecimiento nuclear, mientras que EE.UU. exige la entrega de 450 kilos de uranio enriquecido, aunque Teherán se niega a ello. Las partes aún debaten la duración de la moratoria nuclear, con propuestas que oscilan entre cinco y veinte años.

Estados Unidos e Irán acercan posturas en torno a un memorando de 14 puntos que pondría fin al conflicto, evitaría que Irán desarrollara armas nucleares y pondría fin a las sanciones internacionales, según adelantan medios estadounidenses y confirman los negociadores en Pakistán.



"La Casa Blanca considera que se aproximan a un acuerdo con Irán a partir de un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer el marco para negociaciones nucleares más detalladas, escribe Axios citando a "dos funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes involucradas".

Aunque aún no se ha alcanzado el acuerdo, "las fuentes indican que las posturas están más cerca de lo que nunca han estado desde el inicio de la guerra", publican. Fuentes pakistaníes han confirmado a la agencia Reuters esta información, calificándola como "correcta".

"Vamos a cerrar esto muy pronto, estamos muy cerca del acuerdo", han manifestado fuentes cercanas a la negociación en Islamabad. El ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, por su parte, ha confirmado que está revisando el memorándum para dar su respuesta a la Casa Blanca.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, definía la negociación como un proceso "altamente complejo y técnico", en el que debía reconocer "una solución diplomática para los asuntos que están dispuestos a negociar, y hasta qué punto están dispuestos a hacer concesiones que valgan la pena".



Según el acuerdo, ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz en el plazo de un mes. Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento nuclear mientras que Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.

No obstante, uno de los principales puntos de conflicto seguiría estando en los 450 kilos de uranio enriquecido que Irán todavía conserva en sus almacenes subterráneos. EEUU quiere que Teherán los entregue, algo a lo que el régimen de los ayatolás se niega.

Sin embargo, sí que estarían dispuestos a negociar una moratoria al enriquecimiento de uranio. Washington habría planteado suspenderlo durante 20 años e Irán habría hecho una contraoferta de cinco años. El plazo final sería un término medio entre ambas propuestas.

La Casa Blanca habría reconocido que el liderazgo iraní se encuentra dividido y podría ser difícil lograr un consenso entre las diferentes facciones. No sería la primera vez que los negociadores se muestran optimistas sobre un acuerdo para terminar finalmente en punto muerto.

Sin embargo, la decisión del presidente Trump de suspender la operación 'Proyecto Libertad' que anunció el domingo para reactivar el paso de buques por el estrecho de Ormuz se considera como un gesto basado en los avances logrados en las negociaciones.

Además, para evitar el colapso del frágil alto el fuego, tanto el Pentágono como la Casa Blanca han restado importancia a los disparos realizados por la Guardia Revolucionaria a los buques en el estrecho. "Ellos saben qué es lo que no tienen que hacer", zanjaba el presidente de EEUU.



Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán y a petición de Pakistán, sin dar más detalles al respecto.

El anuncio se produce un día después de que Irán atacara Emiratos Árabes Unidos -aliado estadounidense- como respuesta a esta operación "defensiva" para asegurar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Únicamente dos buques de bandera estadounidense lograron transitar en el primer día de la operación, de los 1.600 que se encuentran inmovilizados.