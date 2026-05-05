Saif Abukeshek, el activista palestino-español de la flotilla Sumud, permanecerá retenido por Israel otros seis días más

Saif Abukeshek, durante la rueda de prensa de la Global Sumud Flotilla (GSF) antes de partir a Gaza, a 12 de abril de 2026.jpg Lorena Sopêna / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Tribunal de Ashkelón ha prorrogado seis días la detención de Saif Abukeshek, activista palestino-español de la Flotilla Global Sumud, acusado por Israel de delitos de terrorismo. Las autoridades españolas, incluido el presidente Pedro Sánchez, exigen la liberación de Abukeshek y califican su arresto, realizado en aguas internacionales, de ilegal. Israel vincula a Abukeshek con la organización Hamás a través de su implicación en la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA), mientras el activista lo niega. Abukeshek reside en Barcelona, tiene doble nacionalidad y es conocido por su activismo en favor de la causa palestina y su papel organizativo en la Flotilla Global Sumud.

El Tribunal de Magistrados de Ashkelón, en el sur de Israel, ha decidido prorrogar otros seis días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, que fue arrestado el jueves pasado en aguas internacionales y se encuentra acusado de delitos de terrorismo.



La audiencia de Abukeshek duró tan solo 12 minutos, en comparación a la media hora que se prolongó la de su compañero brasileño Thiago Ávila. Este último es el segundo activista de la Flotilla que retiene Israel, y su detención se ha extendido igualmente otros seis días.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, había cargado horas antes contra Israel por la detención del activista. Albares ha subrayado que se trata de un arresto "completamente ilegal", registrado en aguas internacionales frente a las costas griegas.

"No hay ninguna prueba ni relación sobre lo que las autoridades israelíes dicen y que no ponen encima de la mesa", ha denunciado el jefe de la diplomacia española en una entrevista en el programa La Hora de La 1. "Esta no es forma de actuar por un estado que se dice democrático".

Abukeshek nació en el territorio palestino de Cisjordania, en el campo de refugiados de Askar, en Nablús. Llegó a España en el año 2000 y tiene la doble nacionalidad española y palestina.

Ha sido uno de los principales impulsores de la Flotilla Global Sumud y una de sus figuras organizativas más importantes, para tratar de ejercer presión y romper el bloqueo que impide la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

Vive en Barcelona con su mujer, Salli Issa, y sus tres hijos, y siempre ha estado vinculado con organizaciones sociales de apoyo al pueblo palestino.

Saif Abukeshek es el español de origen palestino que ha sido interceptado por Israel en aguas internacionales cuando navegaba junto a la Global Sumud flotilla rumbo a la Franja de Gaza.

Este hombre que lleva más de 20 años viviendo en España, apoya la "resistencia armada de los pueblos oprimidos" y defiende que "el pueblo palestino es soberano en la elección de sus formas de aguante".

Al tener conocimiento de esta detención, el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, exigía al Gobierno de Israel su liberación y pedía a la oposición que "secunden esta exigencia". Una reivindicación que realizaba en plena campaña electoral de las elecciones de Andalucía en Málaga mientras arropaba a María Jesús Montero.

Sánchez no dudó ni un solo momento en plantar cara a Netanyahu y advertirle que "España siempre va a proteger a sus ciudadanos, y a defender el Derecho Internacional", pero además exigía "la liberación del ciudadano español secuestrado ilegalmente".

Pero, es que, según Israel y Estados Unidos, Abukeshek, forma parte de una organización, la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA) que está vinculada con los terroristas de Hamás. Por eso, el gobierno de Netanyahu defiende su detención y, de momento, estará detenido hasta el martes.

Activista palestino en España

Saif Abukeshek nació en el territorio palestino de Cisjordania, en concreto, en el campo de refugiados de Askar, en Nablús.

Pero, no fue hasta los 2000 cuando este palestino llegó a España, al igual que otros cientos de palestinos que en esos años solicitaron asilo a la embajada española debido a la intensificación del conflicto en Oriente Próximo. Así, Abukeshek consiguió una doble nacionalidad: la española y la palestina.

España condena la retención de un ciudadano español de la flotilla y exige su liberación inmediata

Desde entonces, tanto él como su mujer, Salli Issa, viven en España y han formado aquí su familia donde han tenido a sus tres hijos. De hecho, la mayor parte del tiempo que ha vivido aquí, lo ha hecho en Barcelona que es donde reside actualmente.

Este hispano-palestino siempre ha formado parte de la reivindicación del pueblo palestino en el extranjero y se ha convertido en uno de los activistas más comprometidos con la causa.

Hasta tal punto de que ha sido uno de los principales impulsores de la Flotilla Global Sumud donde se ha erigido como una de las figuras organizativas más importantes, para tratar de ejercer presión y romper el bloqueo que impide la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

Así, desde su llegada a Cataluña siempre ha estado vinculado con organizaciones sociales que reivindican al pueblo palestino. Forma parte del sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), uno de los principales patrocinadores de las campañas de la Flotilla.

Abukeshek declaró en una entrevista en IAC que "los pueblos oprimidos tienen derecho a la resistencia armada", matizando que el papel de la asociación no es otro que el "del reconocimiento y soporte", según el sindicato.

El activista niega cualquier tipo de vinculación con "las organizaciones armadas palestinas", ni con "ningún partido político". Pero en referencia a la no violencia, asegura que "los tiempos han cambiado" y reivindica que "cada momento tiene una forma distinta de organizar la resistencia".

Israel le vincula con Hamás

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel vincula a este español con la organización Hamás, al considerarle un "miembro destacado de la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA)".

Consideran que "actúa como enlace entre altos funcionarios de Hamás y actores internacionales", además de "ayudar a la organización terrorista a facilitar transferencias financieras".

Abukeshek ya fue detenido el año pasado en El Cairo junto con otros dos activistas, Jonas Selhi y Huthayfa Abuserriya al participar en una marcha que intentaba llegar hasta el lado egipcio de Rafah, la frontera con la Franja de Gaza. Según la policía egipcia, fue detenido por actuar "sin identificación y de forma violenta".