La Fuerza Aérea Israelí ha vuelto a atacar el sur del Líbano pese al alto el fuego vigente, justificando que el bombardeo fue autorizado "en defensa propia".

"Ayer martes, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron en la zona de Saluki, en el sur del Líbano, a dos terroristas que habían violado los acuerdos de alto el fuego, cruzaron la Línea de Defensa Avanzada y se acercaron a los soldados, representando una amenaza inmediata", se afirma en una nota compartida por el Ejército israelí.

The Israeli Air Force struck and killed two Hezbollah operatives who crossed the ceasefire line in southern Lebanon yesterday, the military says.



The two operatives were identified by troops of the 7th Armored Brigade near the Wadi Saluki stream. The IDF says the operatives… pic.twitter.com/0JQ547MOXD — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 22, 2026

Además, el Ejército de Israel ha acusado al grupo armado chií de violar de forma "flagrante" el acuerdo de alto el fuego en el Líbano por lanzar cohetes contra las tropas israelíes que ocupan el sur del país y disparar un dron a territorio israelí que fue interceptado antes de cruzar la frontera.