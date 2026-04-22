Donald Trump ha anunciado la prórroga del alto el fuego con Irán, que expiraba este miércoles, ante "la división evidente en el Gobierno iraní y hasta que concluyan las negociaciones". La tregua estará en vigor, según el mandatario estadounidense, hasta que Teherán pueda "presentar una propuesta unificada".
No obstante, Trump no ha dado órdenes a su Ejército de levantar el bloqueo de los puertos iraníes. La respuesta inmediata de la Guardia Revolucionaria ha consistido en atacar dos cargueros que se encontraban en el estrecho de Ormuz, que han recibido disparos desde una lancha rápida, según la agencia británica que monitorea el tráfico marítimo.
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La Fuerza Aérea israelí vuelve a atacar el sur del Líbano pese al alto el fuego vigente
La Fuerza Aérea Israelí ha vuelto a atacar el sur del Líbano pese al alto el fuego vigente, justificando que el bombardeo fue autorizado "en defensa propia".
"Ayer martes, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron en la zona de Saluki, en el sur del Líbano, a dos terroristas que habían violado los acuerdos de alto el fuego, cruzaron la Línea de Defensa Avanzada y se acercaron a los soldados, representando una amenaza inmediata", se afirma en una nota compartida por el Ejército israelí.
The Israeli Air Force struck and killed two Hezbollah operatives who crossed the ceasefire line in southern Lebanon yesterday, the military says.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 22, 2026
The two operatives were identified by troops of the 7th Armored Brigade near the Wadi Saluki stream. The IDF says the operatives… pic.twitter.com/0JQ547MOXD
Además, el Ejército de Israel ha acusado al grupo armado chií de violar de forma "flagrante" el acuerdo de alto el fuego en el Líbano por lanzar cohetes contra las tropas israelíes que ocupan el sur del país y disparar un dron a territorio israelí que fue interceptado antes de cruzar la frontera.
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Un segundo buque de carga sufre un ataque en el estrecho de Ormuz
Un segundo barco ha sido víctima de un ataque cuando se encontraba en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, según ha informado la Agencia de Comercio Marítimo de la Marina británica (UKMTO). Todavía no hay confirmación si el carguero, que no ha sufrido daños de importancia pero sí ha sido retenido a ocho millas náuticas de la costa iraní, también ha recibido disparos de miembros de la Guardia Revolucionaria.
UKMTO WARNING 043-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) April 22, 2026
Click here to read the full warning⤵️https://t.co/XjAEhW2z1D#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/LytiorIEDQ
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Irán saca músculo militar paseando por las calles de Teherán uno de sus misiles más avanzados
Durante la pasada noche, la Guardia Revolucionaria ha paseado por las calles de Teherán un misil Khorramshahr y su correspondiente lanzador, uno de los proyectiles de mayor alcance de su arsenal. Las imágenes, compartidas en las redes sociales, fueron grabadas en la plaza de la Revolución horas antes de que finalizase la tregua, que Donald Trump finalmente ha decidido extender sine die.
The IRGC displayed a Khorramshahr ballistic missile during a nighttime military parade in Tehran. Printed on it was an image labeling Qatar's RasGas facility as a target. pic.twitter.com/397I6d5ztp— Open Source Intel (@Osint613) April 21, 2026
Según las agencias estatales, la Guardia Revolucionaria y los seguidores más férreos del régimen protagonizaron ayer diversos actos militares en ciudades de todo el país en un intento de demostración de poderío en medio de las negociaciones con Estados Unidos. Muchos de los misiles mostrados han sido empleados en los ataques contra Israel y el resto de países del Golfo Pérsico.
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La Guardia Revolucionaria ataca un carguero en Ormuz y promete "asestar golpes demoledores" si EEUU reanuda los combates
La Guardia Revolucionaria iraní ha abierto fuego desde una lancha contra un buque carguero en el estrecho de Ormuz, dañando el barco y elevando la tensión sobre la frágil tregua. La agencia británica que monitorea el tráfico marítimo ha confirmado que el incidente se ha registrado a las 7:55 hora local. Todavía se desconoce si algún miembro de la tripulación ha resultado herido y si hay riesgo medioambiental.
UKMTO WARNING 041-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) April 22, 2026
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Las agencias iraníes Fars y Tasnim, cercanas a la Guardia Revolucionaria, han informado sobre el ataque, que se registra horas después de la prórroga de la tregua. El cuerpo de élite de la República Islámica ha afirmado en un comunicado estar listo para hacer frente a cualquier reanudación de los combates, prometiendo asestar "golpes demoledores" al enemigo.
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Trump insiste en que mantendrá el bloqueo naval a Irán: "Si abrimos el estrecho de Ormuz nunca habrá acuerdo"
Donald Trump ha aseguró que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán pese a haber extendido el alto el fuego. A juicio del mandatario estadounidense, esa es la única forma de presionar a Teherán para obtener un acuerdo.
En un mensaje en su cuenta de Truth Social, Trump ha confesado que varios colaboradores y mediadores le han dicho que "Irán quiere abrir el estrecho de inmediato". No obstante, su respuesta ha sido que "si hacemos eso, nunca podrá haber un acuerdo".
April 22, 2026
"Irán no quiere que se cierre el Estrecho de Ormuz, lo quiere abierto para poder ganar 500 millones de dólares al día (...) solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente BLOQUEADO (¡CERRADO!)", ha agregado el mandatario.
Trump, además, ha reiterado sus amenazas de destruir la República Islámica "incluyendo a sus líderes" si no se alcanza un acuerdo.