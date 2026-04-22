Bint Jbeil, la 'Numancia' de Hezbolá: la icónica ciudad que Israel trata de borrar del mapa pese al alto el fuego con Líbano

El alto el fuego es frágil, con continuos enfrentamientos y tensiones entre Israel y Hezbolá, sin una solución al conflicto a la vista.

La ciudad tiene valor estratégico y simbólico por su historia de resistencia y por su ubicación clave en el sur del Líbano.

Israel continúa con la demolición de viviendas y operaciones militares en Bint Jbeil para limpiar la llamada "zona de seguridad".

Bint Jbeil, ciudad simbólica para Hezbolá, sigue siendo objetivo de ataques israelíes pese al alto el fuego con Líbano.

Los drones israelíes sobrevuelan sin parar el cielo de Beirut por primera vez desde el alto el fuego. También vigilan los recién abiertos puentes de Qasmiyeh y Burj Rahhal, según informa la Agencia Estatal de Noticias Libanesa (NNA).

El ejército libanés ha estado trabajando desde el cese de las hostilidades para reconstruir la infraestructura dañada del sur y facilitar el tránsito de los desplazados que vuelven a sus hogares.

Sin embargo, y pese al anunico de alto el fuego, la guerra continúa en el sur del país. El ejército israelí bombardeó Khiyam el sábado.

Vídeo | Bint Jbeil, la ciudad de Líbano que servía de bastión a Hezbolá y que ha sido arrasada por las bombas de Israel

En Tiro, los equipos de rescate continúan buscando muertos y heridos entre los escombros tras un ataque israelí en la madrugada del pasado viernes, donde por el momento se cuentan 13 muertos y 35 heridos según la NNA.

Un casco azul francés murió y otros tres resultaron heridos, mientras que un reservista del ejército de Israel falleció también este fin de semana.

En cuanto a Bint Jbeil, sitiada por los tanques Merkava, Israel continuó el domingo con la demolición de las pocas viviendas que quedan en pie, en lo que aseguran que se trata de una operación para "limpiar la zona de seguridad".

En este enclave es donde el ejército hebreo aseguró el domingo haber acabado con Naser Abed al Aziz Rahid, comandante de Hezbolá.

Y el asedio continua tras más de 40 días de ataques israelíes. La ciudad, a solo 5 km de la frontera, tiene un gran valor simbólico tanto para Hezbolá como para Israel.

El discurso que marcó un antes y un después

"Para empezar, Bint Jbeil simboliza una victoria lograda por la resistencia, especialmente después del año 2000", explica Ahmad, votante de Hezbolá y proveniente de una aldea del sur de Líbano.

El 2000 fue el año en que el ejército de Israel se retiró del sur del país, zona que llevaban ocupando desde 1982). Aquél año, Hasán Nasralá, antiguo líder de Hezbolá, se dirigió al pueblo desde el estadio de Bint Jbeil en un discurso que se hizo muy famoso.

Es considerado, de hecho, uno de los más importantes que dió a lo largo de su vida. Afirmó que Israel "es más frágil que la tela de una araña", lo que otorga al enclave un peso simbólico tras la retirada de tropas de Israel.

Israel asesinó a Nasralá el 27 de septiembre de 2024. Hoy, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) comparten vídeos en redes sociales mostrando la destrucción del enclave.

"Buscan proyectar una narrativa de victoria específica tras más de 40 días de combates, que se remonta a 26 años atrás", prosigue Ahmad. Bint Jbeil "no tiene una importancia geográfica ni militar real", afirma el militante. "Israel intenta fabricar una victoria y una promoción de su imagen".

Sin embargo, la experta en relaciones internacionales y profesora en la Universidad Complutense de Madrid, Dolores Rubio, asegura que la ciudad sí que está en una zona estratégica.

"Si toman la ciudad, tienen abiertas las puertas del sur del país. No pueden estar constantemente luchando cerca de la costa, como están haciendo en Tiro". explica. Además, “Israel tiene la experiencia de la ocupación en el sur de Líbano en los 80, que tuvo que abandonar cuando Hezbolá les echó".

En 2024, las FDI no pudieron llegar hasta Bint Jbeil. "Lo que no pueden lograr durante la guerra, lo intentan durante el alto el fuego", zanja Rubio.

Sami Tohme, que trabajó sobre el terreno durante 15 años como técnico de emergencias sanitarias, coincide con la experta. "Si lo miras en el mapa, conecta el sur con el oeste del país. Además, se encuentra en una zona de altitud" que da "una visión privilegiada de toda la zona".

Bint Jbeil también es simbólico porque supuso una derrota israelí en 2006, cuando su ejército no pudo tomar la localidad. "La moral en el ejército de Israel parece estar muy baja, por lo que tomar Bint Jbeil supondría una inyección, continúa el sanitario.

Hezbolá, por su parte, entiende que "después del año 2024, no es posible impedir que Israel invada y ocupe territorio", explica Ahmad. Así, la estrategia que sigue es causar el mayor número de bajas posible al enemigo y llevar a cabo una guerra de desgaste en todas las zonas de la incursión.

No obstante, la destrucción total del enclave "no ha generado gran preocupación entre el público del partido o la resistencia". Israel, insiste, "está intentando vender una imagen de victoria", resume el militante.

Las negociaciones, "una humillación"

El actual líder de Hezbolá, Naim Qasem, valoró en un discurso para la cadena afiliada al partido-milicia Al Manar que el alto el fuego no habría sido posible "sin la lucha de los combatientes de la resistencia en los frentes del sur".

Qasem elogió el combate "a pesar del enorme desequilibrio en la fuerza militar" frente a la alianza estadounidense-iraní. También aseguró que sus combatientes "permanecerán sobre el terreno y responderán ante cualquier violación" del alto el fuego, ya que no confían en el enemigo.

En su discurso, Qasem también denunció las "humillaciones" sufridas, en su opinión, por el Líbano durante las negociaciones directas con el estado israelí. Sin embargo, aseguró que el partido está abierto a "la más plena cooperación con las autoridades libanesas".

En su discurso, también hizo referencia al anterior alto el fuego alcanzado el 27 de noviembre de 2024 -violado casi a diario según recoge Naciones Unidas- al asegurar y remarcar que Hezbolá no va a "aguantar pacientemente la agresión israelí durante quince meses mientras esperamos una diplomacia infructuosa".

Un alto el fuego muy frágil

Sobre la continuidad del alto el fuego, Tohme lanza la siguiente pregunta: "¿Cómo podemos confiar en Israel cuando siguen tratando de conquistar durante el alto el fuego, cuando vemos la demolición de casas en Bint Jbeil?.

"Si miramos el mapa de la línea amarilla y hasta donde han llegado las tropas, no coinciden, lo que nos indica que Israel quiere llegar más al norte de donde están ahora", explica.

⭕️ REVELADO: La Línea de Defensa Avanzada y la zona en la que operan los soldados de las FDI, tras el acuerdo de cese al fuego.



5 divisiones están operando simultáneamente al sur de la Línea de Defensa Avanzada en el sur del Líbano con el objetivo de desmantelar sitios de… pic.twitter.com/ZrNxYRc6jE — FDI (@FDIonline) April 19, 2026

Hace referencia al mapa del sur de Líbano que compartió el ejército de Israel este domingo, en el que se puede ver que hay dos localidades por encima del río Litani en la zona roja, bajo control israelí. "Si quieres lograr la paz, por lo menos, te quedas donde estás, no tratas de continuar tomando terreno".

Si Israel consiguiera uno de sus objetivos, como el desarme de Hezbolá, “¿qué impedirá a los colonos israelíes llegar al Líbano y establecerse ahí, donde el ejército ya ha destruido todo?", se pregunta el sanitario.

Así, Bint Jbeil es ahora mismo una zona de combate que sigue poniendo en entredicho el alto el fuego. Algo en lo que todas fuentes consultadas coinciden, y en que no hay una solución al conflicto a la vista.

"Las posturas tendrían que evolucionar y por el momento estas están enconadas", asegura Rubio. La experta afirma que el alto en fuego, de facto, no existe. De lo contrario Israel se tendría que retirar del sur del Líbano. En cambio, "ha continuado sus ataques".

Para Ahmad, "es muy doloroso ver cómo nos roban nuestra tierra, por eso luchamos". Añade que la apropiación y el robo de tierras, así como la demolición de casas, "es lo que Israel acostumbra a hacer desde 1948".

"Si Israel hubiese puesto tanta energía para conseguir la paz como lo ha hecho por hacer la guerra por tantos años, nuestra región sería un paraíso", concluye Tohme.