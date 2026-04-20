Trump anuncia que JD Vance y la delegación de EEUU tienen previsto aterrizar en Islamabad en las próximas horas

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, en la primera ronda de las negociaciones en Pakistán el 11 de abril de 2026. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Trump anuncia que JD Vance y una delegación estadounidense prevén llegar a Islamabad para retomar negociaciones con Irán. Hay incertidumbre sobre la participación iraní, ya que Teherán no ha confirmado oficialmente su asistencia a la segunda ronda de conversaciones en Pakistán. Trump descarta prolongar el alto el fuego con Irán si no se logra un acuerdo antes del miércoles y mantiene el bloqueo a los puertos iraníes. Simultáneamente, Israel y Líbano celebrarán una segunda ronda de conversaciones directas en Washington para consolidar el fin de hostilidades en el sur libanés.

Este lunes, las actualizaciones sobre la guerra de Irán y las futuras negociaciones del país persa con Estados Unidos han estado cargadas de incertidumbre y ciertas contradicciones; sin embargo, todo apunta a que la segunda ronda de las conversaciones entre ambos países en Islamabad sucederá esta semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado este lunes al New York Post que el vicepresidente de EEUU, JD Vance, y la delegación estadounidense —Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente— tienen previsto aterrizar en Pakistán en las próximas horas.

Conversación en la que agregó que estaría dispuesto a reunirse personalmente con los líderes iraníes si se logran avances.

Poco después, el mandatario afirmó a Fox News que hoy se firmará en Pakistán un acuerdo con Irán. No obstante, es bastante improbable que esto ocurra por varios motivos.

Por un lado, fuentes conocedoras de los planes del vicepresidente, explicaron que todavía no había partido hacia Islamabad. "La delegación estadounidense planea viajar pronto a Islamabad", dijeron.

Previamente, la cadena CNN y el periódico The New York Times informaron de que Vance saldrá de Washington el martes.

Por otro lado, la posible llegada de la delegación de Irán a la capital pakistaní no está prevista hasta este martes.

El país persa ha comunicado a los mediadores regionales que enviará un equipo negociador a Islamabad mañana para la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos, según fuentes familiarizadas con el asunto han dicho a The Wall Street Journal.

Teherán no ha confirmado públicamente que enviará representantes a las reuniones en Pakistán, y la confusión sobre su participación en las conversaciones ha aumentado este lunes después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, dijera en una rueda de prensa el lunes que no había planes para una segunda ronda de negociaciones en la capital paquistaní.

Las dos partes mantienen las acusaciones cruzadas después del incidente de este domingo, cuando Estados Unidos abrió fuego y abordó un carguero iraní y desde Teherán se mantienen desconfiados y critican "las contradicciones" de Washington.

Por su parte, Pakistán confía en poder lograr que Irán asista a las conversaciones con Estados Unidos, según declaró el lunes a Reuters un alto funcionario del gobierno pakistaní. "Hemos recibido una señal positiva de Irán. La situación es incierta, pero estamos intentando que estén aquí cuando comencemos las conversaciones mañana o pasado mañana", dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato.

"Altamente improbable"

Trump, ha afirmado este lunes que considera "altamente improbable" que haya una prórroga del alto el fuego de dos semanas que expira en la tarde del miércoles si no se alcanza un acuerdo. "No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo", ha explicado Trump en una entrevista con Bloomberg.

"Es altamente improbable que lo prolongue", ha respondido al ser preguntado por la tregua anunciada el 7 de abril. De hecho, ha subrayado que la tregua termina "el miércoles por la tarde". "Miércoles por la tarde, hora de Washington", ha apuntado.

El mandatario estadounidense se ha referido también al bloqueo impuesto a los puertos iraníes. "No voy a abrir. Quieren que lo abra. Los iraníes están deseosos de que se abra. No lo voy a abrir hasta que se firme un acuerdo", ha argüido.

En cuanto a la posibilidad de que no haya acuerdo y de si reanudará los ataques entonces, ha respondido que "si no hay acuerdo, evidentemente esperaría" que se retomaran los ataques.

Negociaciones sobre Líbano

Mientras el frente iraní parece estancado, en Líbano se dan nuevos pasos para la negociación.

La segunda ronda de conversaciones directas entre el embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, tendrá lugar este jueves, según ha declarado un funcionario israelí a The Times of Israel, así como ha confirmado EEUU.

La reunión tendrá lugar en el Departamento de Estado en Washington y contará con la presencia de personal de las partes israelí, libanesa y estadounidense, según ha indicado el funcionario.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, rechazó que Irán u otros actores negocien en su nombre y nombró al exembajador ante Estados Unidos en los 90, Simon Karam, para encabezar la delegación. El objetivo es consolidar el fin de las hostilidades y la retirada de las tropas israelíes del sur del país.

El martes pasado, Leiter y Moawad se reunieron durante aproximadamente dos horas, en la que fue la reunión —mediada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y otros diplomáticos estadounidenses— de más alto nivel hasta la fecha entre funcionarios israelíes y libaneses, y las primeras conversaciones directas entre los dos países vecinos en décadas.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó "en los términos más enérgicos" el destrozo a martillazos de una figura católica que representa a Jesucristo en la cruz a manos de un soldado israelí en el sur del Líbano, calificándolo de acto criminal.