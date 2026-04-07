Un tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul deja un atacante muerto y varios policías heridos

Uno de los tiradores abatidos por la Policía frente al consulado israelí en Estambul. REUTERS/Murad Sezer

Las claves nuevo Generado con IA Un tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul dejó un atacante muerto y dos heridos, quienes fueron detenidos por la policía turca. Los tres atacantes, armados con rifles y pistolas, intentaron ingresar al edificio, pero fueron interceptados por los agentes de seguridad y la policía. Al menos dos policías resultaron heridos durante el enfrentamiento, que duró unos 10 minutos. No había diplomáticos israelíes en el consulado, que permanece prácticamente inactivo desde hace dos años por las tensas relaciones entre Turquía e Israel.

Al menos dos atacantes han sido heridos de gravedad y un tercero ha resultado muerto en un importante tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul. Tras al menos 10 minutos de enfrentamientos, la policía turca ha podido neutralizar a los agresores.

"Eran tres atacantes", ha declarado el gobernador de Estambul, Davut Gül. "Uno ha muerto y dos han quedado heridos y detenidos". Los asaltantes iban provistos de rifles y pistolas.

Las imágenes obtenidas por diversos medios muestran a los agentes desenfundando sus armas y cubriéndose alrededor del edificio en el que se encuentra el consulado israelí. Las primeras informaciones hablan de al menos dos policías heridos en el tiroteo.

Según han explicado fuentes diplomáticas a la agencia Reuters, no había ningún representante israelí en el edificio, y no hay diplomáticos de Israel en estos momentos destinados en Turquía.

El ministro del Interior turco, Mustafa Ciftci, ha asegurado que los tres implicados en el asalto pertenecían a "un grupo que explota la religión". Dos de ellos serían hermanos, añade, sin precisar su identidad.

Scenes of the clashes and shooting outside the Israeli embassy in Istanbul. So far, at least two people have been killed in the shooting." pic.twitter.com/sh07AS0lwB — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) April 7, 2026

El suceso tuvo lugar sobre el mediodía ante el edificio donde está la sede diplomática, que desde hace más de dos años apenas tiene actividad debido a las malas relaciones turco-israelíes.



Según las primeras informaciones, los tres atacantes intentaron entrar en el edificio. Cuando los vigilantes de seguridad y policías de la entrada del recinto les dieron el alto, comenzaron a disparar.

El Gobierno turco ha abierto una investigación judicial para esclarecer los motivos del ataque

Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en Gaza en 2023, las autoridades turcas mantienen una fuerte presencia policial en la zona que acordona el consulado israelí.