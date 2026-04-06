Pakistán entrega a EEUU e Irán su propuesta de plan de paz: alto el fuego inmediato y acuerdo sobre Ormuz antes de 20 días

Donald Trump junto al presidente de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante la firma del alto el fuego en Gaza en octubre de 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

Las claves nuevo Generado con IA Pakistán ha entregado a Estados Unidos e Irán una propuesta de plan de paz que incluye un alto el fuego inmediato y la reapertura pactada del estrecho de Ormuz. El plan contempla dos fases: cese inmediato de hostilidades y negociaciones en profundidad durante 15-20 días para alcanzar un acuerdo definitivo. Irán exige que el alto el fuego sea definitivo y rechaza los plazos y ultimátums impuestos por Estados Unidos, mientras continúan los bombardeos y ataques en la región. La reapertura del estrecho de Ormuz y la limitación del programa nuclear iraní son condiciones clave para garantizar el tráfico marítimo y la estabilidad en Oriente Próximo.

Los negociadores de los Estados Unidos y de la República Islámica de Irán ya han recibido la propuesta para una salida negociada de la guerra y para la reapertura pactada del estrecho de Ormuz, según confirman los mediadores pakistaníes.

El anuncio llega después de un nuevo ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump para llegar a un acuerdo antes de la madrugada del miércoles.

El plan de paz incluiría dos fases, comenzando por un alto el fuego de inmediato seguido de una negociación en profundidad que se prolongaría entre quince y veinte días.

Según las fuentes diplomáticas consultadas por la agencia Reuters, las conversaciones permitirían reanudar el tráfico marítimo a través del golfo Pérsico y garantizar el flujo de petróleo.

El Mariscal de Campo de las Fuerzas Armadas de Pakistán, Asim Munir, ha estado en contacto "toda la noche" con el enviado especial para Oriente Próximo de Donald Trump, Steve Witkoff. También ha conversado con el Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

Por la parte iraní, el jefe del Ejército pakistaní asegura haber conversado con el Ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, una de las personas a las que Trump ha identificado como negociador y a quien ha extendido "inmunidad" contra los 'ataques de decapitación' israelíes.

Fuentes de Teherán han comunicado a la agencia que no están dispuestos a reabrir el tránsito en el estrecho de Ormuz si el alto el fuego es temporal y no definitivo. Tampoco se avienen a atenerse a los plazos y fechas límite impuestos por la Casa Blanca.

"La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra", afirma en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en referencia a los ataques contra infraestructuras civiles.

El medio Axios fue el primero en informar el domingo que los mediadores regionales -Pakistán con apoyo de Arabia Saudí y bajo el paraguas de China- estaban proponiendo a Estados Unidos e Irán un alto el fuego de 45 días. El objetivo de las conversaciones sería el completo final de las hostilidades.

Los condicionantes, según los mediadores, pasarían por la reapertura total del estrecho de Ormuz así como alcanzar una solución para los 450 kilos de uranio altamente enriquecido que conserva Irán. Las opciones incluirían tanto su extracción del país como su dilución.

Nueva cuenta atrás de Trump

En un lenguaje que ha sorprendido por su crudeza, Trump ha amenazado con ampliar los ataques a las infraestructuras de energía y transporte de Irán a menos que reabran el estrecho de Ormuz y que acepten llegar a un acuerdo.

En un post de la red social Truth, precisaba que su nuevo plazo terminaba "a las 20.00H EST", equivalente a la una de la madrugada en España y las tres de mañana en Irán.

En paralelo, los bombardeos se han mantenido en la quinta semana desde el comienzo de las operaciones 'Furia Épica' y 'Rugido del león'. El Ejército israelí ha confirmado que uno de sus 'ataques de decapitación' ha matado durante la noche al jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Majid Jademi.

Los ataques de represalia de Irán han tenido por objetivo las instalaciones petroquímicas en Kuwait, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), así como contra un buque vinculado a Israel.

Esto subraya la capacidad de Irán, que ha perdido más del 90% de su arsenal balístico, para seguir dañando recursos económicos clave en la región.

En Haifa, Israel, el impacto de un misil iraní ha causado dos muertos y más de una decena de heridos este domingo. La ciudad portuaria aloja la refinería más importante del país.

Anwar Gargash, asesor del presidente de Emiratos, ha explicado a Reuters que cualquier acuerdo debe garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz para el paso seguro del tráfico marítimo.

Una quinta parte del flujo mundial de hidrocarburos se encuentra actualmente comprometida por la amenaza militar de Irán.

Según Gargash, cualquier acuerdo que no logre acotar el programa nuclear iraní y su arsenal de misiles y drones llevará a una situación más "peligrosa y volátil" en Oriente Próximo.

Según la ONG HRANA con sede en Estados Unidos, más de 3.500 personas han muerto desde el comienzo de la guerra en Irán, incluyendo cerca de 250 niños.

Además, desde el comienzo de la ofensiva israelí contra Hezbolá en el sur de Líbano, cerca de 1.500 libaneses han muerto, incluidos al menos 24 niños.