En un discurso televisado con motivo de la Pascua, el presidente libanés, Joseph Aoun, defendió su decisión de buscar negociaciones con Israel para detener los ataques aéreos y la creciente incursión terrestre de tropas en el sur del país.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, Aoun afirma que Israel aún no ha respondido a la exigencia del Líbano de un alto el fuego como condición previa para entablar negociaciones formales.

Pero afirma que el diálogo es la única manera de poner fin a la campaña militar de Israel contra el grupo terrorista Hezbolá del Líbano, por temor a que deje al país en ruinas.

"Puede que Israel quiera operar en el sur del Líbano como lo hace en Gaza, pero nuestro deber no es obligarlo a hacer lo mismo que hace en Gaza", afirma. "Las negociaciones no son una rendición. Gaza está destruida y más de 70.000 personas han muerto, y solo después negocian. No nos queda más remedio que negociar para detener la tragedia en el Líbano".