Casi cinco semanas después de los primeros ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, la guerra en Irán sigue sembrando el caos en toda la región y perturbando los mercados financieros, lo que aumenta la presión sobre Donald Trump para que encuentre una solución rápida al conflicto.
El mandatario estadounidense ha amenazado con devolver a la República Islámica a "la Edad de Piedra" destruyendo su infraestructura crítica. Teherán ha reiterado que bajo las actuales circunstancias es imposible negociar y ha lanzado nuevas oleadas de misiles contra territorio israelí y otros países del Golfo Pérsico.
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Irán pide a la ONU que intervenga ante las amenazas de Trump: "Mañana será demasiado tarde"
La misión de Irán ante la ONU ha pedido este domingo al organismo que actúe "ahora" después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, insistiera en su amenaza de "desatar el infierno" sobre la república islámica si esta no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes.
"Una vez más, el presidente de Estados Unidos amenaza abiertamente con destruir infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil en Irán", declaró la misión en la red social X.
Los representantes iraníes ante Naciones Unidas reaccionaron así a un mensaje publicado por el mandatario este domingo en el que apuntó que atacará "centrales eléctricas" y "puentes".
Once again, the U.S. President openly threatens to destroy infrastructure essential to civilian survival in Iran. He stated that: “Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day. all wrapped up in one, there will be nothing like it!!!”— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) April 5, 2026
If the conscience of the United Nations…
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Irán asegura que está decidida a defender su seguridad y su soberanía con "todas sus fuerzas"
El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmeil Baghaei, ha asegurado que Irán está decidida a defender su seguridad y su soberanía nacional con "todas sus fuerzas".
"En lo que a los iraníes respecta, estamos decididos a defender nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía con todas nuestras fuerzas", sentenció Baghaei.
Asimismo, ha asegurado que su país ha demostrado que a lo largo de casi cinco décadas, los iraníes han demostrado que son muy patriotas y "están preparados para contraatacar a nuestros enemigos".
"Hemos demostrado, no solo en los últimos 37 días, sino a lo largo de casi cinco décadas, que los iraníes somos muy patriotas y estamos preparados para contraatacar a nuestros enemigos", sentenció el portavoz de Aragchi.
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Donald Trump es contundente con Irán: "Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán centrales eléctricas ni puentes en pie"
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha reiterado al Wall Street Journal las contundentes declaraciones que le envió a Irán en relación a la apertura del estrecho de Ormuz durante la mañana de este domingo vía Truth Social.
"Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán centrales eléctricas ni puentes en pie", sentenció Trump al rotativo estadounidense.
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Irán advierte a Trump de que arrastra a EEUU a un "infierno viviente" con su imprudencia
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ha advertido este domingo al líder estadounidense Donald Trump que toda su región va a arder porque él insiste en seguir las órdenes de Netanyahu.
"Toda nuestra región va a arder porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu", ha declarado Qalibaf a través de sus redes sociales, según ha recogido Reuters.
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Trump: "Temía que el mensaje del miembro del F-15 fuese un truco de los iraníes para meter a EEUU dentro de una trampa"
El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha declarado este domingo al medio digital estadounidense Axios que, inicialmente, temía que el mensaje del miembro del F-15 fuese "un truco de los iraníes" para meter a las Fuerzas Armadas de EEUU dentro de una trampa.
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Albares destaca con el primer ministro catarí la necesidad de "preservar las infraestructuras civiles"
El ministro de asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha mantenido este domingo una conversación con su homólogo en Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ante quien ha destacado la necesidad de "preservar infraestructuras civiles" en medio del conflicto de EEUU e Israel contra Irán.
"He abordado con mi homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, la situación en Oriente Medio y Ormuz", ha informado Albares vía X.
"Le he trasladado mi solidaridad ante los ataques injustificados de Irán, que tienen que parar. Es necesario preservar las infraestructuras civiles y energéticas. Exigimos desescalada", añadió.
He abordado con mi homólogo de Qatar @MBA_AlThani_ la situación en Oriente Medio y Ormuz.— José Manuel Albares (@jmalbares) April 5, 2026
Le he trasladado mi solidaridad ante los ataques injustificados de Irán, que tienen que parar. Es necesario preservar las infraestructuras civiles y energéticas. Exigimos desescalada.
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Trump dice en una entrevista a 'Fox News' que cree que puede llegar a un acuerdo con Irán este mismo lunes
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este domingo en una entrevista a 'Fox News' que baraja la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán este mismo lunes.
Trump anunció también que los negociadores actuales iraníes involucrados en las conversaciones de alto nivel, se les ha concedido una amnístia limitada.
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Irak agradece a Irán por permitir el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz
El ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Fuad Hussein, agradeció a Irán por permitir que los petroleros iraquíes pasaran por el estrecho de Ormuz y reiteró la política de Bagdad de rechazar la guerra, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores el domingo.
Según el comunicado, Hussein hizo estas declaraciones durante una reunión con el embajador de Irán en Irak, Mohammad Kazem Al-Sadeq.
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Israel dice haber matado al responsable comercial del Cuartel del Petróleo de Irán
El Ejército de Israel aseguró este domingo haber matado en Teherán a Mohammad Reza Ashrafi Kahi, a quien sitúa como responsable comercial del Cuartel General del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní.
En un comunicado, el Ejército indica que el ataque tuvo lugar el pasado viernes y que Ashrafi Kahi era el jefe de comercio del citado organismo, que supervisa las actividades relacionadas con el petróleo y otros recursos energéticos de Irán.
Israel justifica el ataque a esta persona afirmando que el Cuartel General de Petróleo "permite la continuidad de las actividades y el rearme militar" de la Guardia Revolucionaria iraní mediante las ganancias generadas por la venta de petróleo, "eludiendo así las sanciones internacionales".
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Irán dice haber atacado infraestructuras energéticas en Israel, Emiratos, Baréin y Kuwait
Irán aseguró este domingo haber lanzado una serie de ataques contra infraestructuras energéticas en Israel e instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, en respuesta a recientes bombardeos contra infraestructuras iraníes.
“La mañana de hoy se llevó a cabo la primera fase de la respuesta mediante ataques contra objetivos sionistas en los territorios ocupados y contra intereses económicos de Estados Unidos en la región”, anunció la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
Según el documento, los ataques incluyeron una refinería en Haifa que suministra combustible a cazas israelíes, así como instalaciones de gas de compañías estadounidenses en Habshan y una petroquímica en Al Ruwais, ambos en Emiratos Árabes Unidos; otra petroquímica en Sitra (Baréin); y un complejo petroquímico en Shuaiba, en Kuwait.
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Trump eleva el tono contra Irán: "Abrid el puto estrecho locos bastardos o viviréis en el infierno. ¡Ya veréis! Y alabado sea Alá"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha instado una vez más a Irán a que abran "el puto estrecho" o en Irán "no habrá nada igual".
"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el puto estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá", sentenció vía Truth Social.
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Trump sobre el "valiente" piloto del F-15 rescatado: "Está gravemente herido"
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha declarado este domingo vía Truth Social que el "valiente" militar del caza F-15 que han rescatado en las profundidades de las montañas de Irán "está gravemente herido".
Asimismo, ha añadido que el Ejército de Irán lo estaba buscando de manera intensa, con un gran despliegue de efectivos, debido a que es un "coronel muy respetado".
"Este tipo de incursiones rara vez se llevan a cabo debido al peligro que suponen para 'el personal y el equipo'. ¡Simplemente no suele ocurrir!", sentenció el mandatario estadounidense.
Trump ha finalizado su comunicado en Truth explicando que realizará una rueda de prensa este lunes 6 de abril en el Despacho Oval a la una de la tarde, hora local, a las 19:00, hora española.
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El Papa León XIV incidió en que el mundo se está acostumbrando a la violencia: "Nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes"
El Papa lamentó este domingo en la Plaza de San Pedro que el mundo se está acostumbrando a la violencia.
"Nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos. Indiferentes ante las consecuencias económicas y sociales que estos desencadenan y que, sin embargo, todos percibimos".
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Israel ayudó a EEUU durante la operación de rescate del piloto del F-15 desaparecido
Según un oficial de seguridad israelí, el Servicio de Inteligencia de Israel ha ayudado con datos de inteligencia a EEUU durante la operación de rescate al segundo piloto del caza F-15 desaparecido.
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Albares agradece a Egipto su mediación para el cese de la guerra de Irán
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha conversado este domingo con su homólogo de Egipto, Badr Abdelaty, sobre la guerra en Irán y sus consecuencias, tanto en el Mediterráneo como globales, y le ha agradecido la mediación de su país para el cese del conflicto.
Durante la conversación, ambos ministros han abordado la crítica situación en Gaza, Cisjordania y Líbano, según señala Albares en su cuenta de la red social X.
Acabo de hablar con mi homólogo de Egipto, Badr Abdelaty, sobre la guerra en Irán y sus consecuencias en el Mediterráneo y globales. Le he agradecido la mediación de Egipto para el cese de la guerra.— José Manuel Albares (@jmalbares) April 5, 2026
También abordamos la crítica situación en Gaza, Cisjordania y Líbano. (1/2)
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Egipto pide a Irán "priorizar el diálogo" antes de que finalice el 'ultimátum' de Trump
Egipto ha pedido este domingo a Irán "actuar con sensatez" y "priorizar el diálogo" antes de que termine en las próximas horas el plazo que le dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cerrar un acuerdo, en medio de intensos contactos diplomáticos para frenar la escalada en Oriente Medio.
Según un comunicado de Exteriores egipcio, el titular de este departamento, Badr Abdelaty, mantuvo conversaciones telefónicas en las últimas horas con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, así como con el enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff, para evitar "una explosión sin precedentes en la región".
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Omán e Irán se reúnen para examinar posibles opciones que garanticen un tránsito fluido a través de Ormuz
Omán e Irán se han reunido para examinar las posibles opciones que garanticen un tránsito fluido a través del estrecho de Ormuz a raíz de las condiciones regionales actuales, según ha informado una agencia de noticias de Omán.
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Egipto mantiene conversaciones telefónicas con Witkoff, el principal diplomático iraní, en un intento por calmar los enfrentamientos
El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, mantuvo conversaciones telefónicas por separado con el enviado estadounidense Steve Witkoff, el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi y otros representantes de la región, para debatir propuestas de desescalada regional, según un comunicado del ministerio en El Cairo.
Araghchi confirma la llamada en un comunicado publicado en Telegram.
Egipto, Turquía y Pakistán se han erigido como intermediarios activos en la crisis, y recientemente Islamabad acogió una reunión para debatir la desescalada regional y las propuestas para reabrir el estrecho de Ormuz.
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El bloqueo nacional de internet en Irán es el más largo de la historia.
El bloqueo de internet en Irán, impuesto hace más de un mes, es ahora el cierre a nivel nacional más largo registrado hasta la fecha, según el monitor NetBlocks.
"El apagón de internet en Irán es ahora el bloqueo de internet a nivel nacional más largo registrado en cualquier país, superando en gravedad a todos los demás incidentes comparables, al haber entrado en su día 37 consecutivo después de 864 horas", afirma NetBlocks en un tuit.
En otro tuit, el organismo de control señala que algunos países habían experimentado cortes intermitentes o a nivel regional durante períodos más prolongados, mientras que Corea del Norte nunca estuvo conectada a internet a nivel mundial.
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El presidente libanés defiende su intento de entablar conversaciones con Israel para detener la ofensiva.
En un discurso televisado con motivo de la Pascua, el presidente libanés, Joseph Aoun, defendió su decisión de buscar negociaciones con Israel para detener los ataques aéreos y la creciente incursión terrestre de tropas en el sur del país.
En respuesta a las preguntas de los periodistas, Aoun afirma que Israel aún no ha respondido a la exigencia del Líbano de un alto el fuego como condición previa para entablar negociaciones formales.
Pero afirma que el diálogo es la única manera de poner fin a la campaña militar de Israel contra el grupo terrorista Hezbolá del Líbano, por temor a que deje al país en ruinas.
"Puede que Israel quiera operar en el sur del Líbano como lo hace en Gaza, pero nuestro deber no es obligarlo a hacer lo mismo que hace en Gaza", afirma. "Las negociaciones no son una rendición. Gaza está destruida y más de 70.000 personas han muerto, y solo después negocian. No nos queda más remedio que negociar para detener la tragedia en el Líbano".