La desesperación de Lindsay y Craig, británicos encarcelados en Irán: "No somos espías, nuestras vidas corren peligro"

El hijo de la pareja critica la escasa actuación diplomática del Reino Unido en comparación con otros países europeos que han logrado liberar a sus ciudadanos.

Los Foreman insisten en su inocencia y piden al Gobierno británico una intervención pública y decidida para asegurar su liberación.

La familia denuncia condiciones deplorables en la prisión de Evin, falta de atención médica y temor por la seguridad debido al conflicto en la región.

Lindsay y Craig Foreman, pareja británica, están encarcelados en Irán acusados de espionaje, tras viajar en motocicleta por el país con visado y guía turístico.

Una pareja británica se encuentra en situación límite en una cárcel de Teherán, según ha denunciado su familia en un vídeo. Los familiares han lamentado la escasa actuación diplomática de Reino Unido pese a estar al corriente de la situación que atraviesan dos de sus ciudadanos.

En su primera declaración desde el comienzo de la guerra, Lindsay y Craig Foreman, ambos de 53 años y originarios de East Sussex, describieron sentirse "decepcionados, solos y completamente frustrados". El mensaje fue grabado por su hijo, Joe Bennett, y difundido por agencias como Reuters.

Además, solicitan al Gobierno encabezado por Keir Starmer que dé un paso adelante y trate de proteger a sus ciudadanos, que aseguran sentirse en una situación de riesgo "vital" en el país persa.

Esta es la primera vez que la pareja Foreman emite un comunicado público a través de su familia desde el inicio del conflicto militar provocado por las operaciones militares estadounidenses-israelíes el 28 de febrero.

Esta forma de actuar por parte del régimen iraní no es nueva, sino que es una técnica que desde la dictadura han utilizado en numerosas ocasiones.

Según ha denunciado la organización Centro para los Derechos Humanos en Irán, el régimen encarcela a ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad, bajo acusaciones similares, y a veces son utilizados para ejercer presión diplomática.

El señor Foreman afirmó que las autoridades iraníes fabricaron pruebas en su contra para justificar una condena de 10 años por acusación de actuar como espías, y que el Gobierno del Reino Unido es plenamente consciente de su inocencia.

Los dos ciudadanos de este condado al sureste de Inglaterra, fueron arrestados en enero de 2025 acusados ​​de espionaje para el Reino Unido tras viajar por la República Islámica en motocicleta y fueron condenados el pasado mes de febrero.

Recibieron la sentencia después de haber pasado 13 meses en tres cárceles diferentes. En la actualidad se encuentran en la cárcel de Evin en Teherán, una de las más duras del régimen.

Foreman, a su vez hizo un llamamiento en un vídeo grabado desde prisión al Ejecutivo laborista para que declare públicamente que no son espías.

"Es muy difícil entender por qué no se ha declarado públicamente nuestra inocencia. Las acusaciones en nuestra contra son simplemente falsas", reclamó Foreman desde prisión.

Según lamenta el hijo de la pareja encarcelada, sus padres se encuentran recluidos en celdas separadas en condiciones "deplorables" y en constante deterioro.

En paralelo, Bennett afirmó que no disponían de atención médica y que los suministros de alimentos eran cada vez más escasos para los reclusos.

Los familiares piden ayuda

La familia de los dos encarcelados ha reclamado al primer ministro que se involucre en este caso. Bennett, afirma que "su madre está destrozada", y se siente "completamente perdida"al sentirse desamparada por el Gobierno británico.

Joe Bennett, el hijo de la pareja en una foto de archivo. Reuters

"Sienten que han sido abandonados por su propio país. Son acusaciones falsas. El Gobierno debe decirlo públicamente. Cualquier otra cosa solo contribuye a perpetuar una narrativa falsa y prolonga el sufrimiento de personas inocentes", reclamó.

La petición de la familia británica recibió la respuesta de parte de la secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, que afirmó que "ya habían condenado la sentencia" y prometió a la familia "perseguir este caso sin descanso" hasta lograr que vuelvan a casa sanos y salvos.

En este momento de bombardeos constantes sobre Teherán, uno de los miedos que tienen es que se produzca un ataque en la zona donde se encuentran, ya que se ha producido un "importante deterioro" de las condiciones en las que viven desde el comienzo del conflicto con Israel y EEUU.

La familia también solicitó al Ejecutivo que tomara medidas con prontitud, ante el temor de que "los muros de la prisión pudieran ser atacados en cualquier momento". Según relatan los dos ciudadanos apresados, en estas cárceles ni siquiera existen mecanismos de seguridad.

Un viaje no recomendado

La pareja había emprendido un viaje en motocicleta calificado por la familia como "único en la vida" desde Europa hasta Australia, y solo tenían previsto estar en Irán unos pocos días con la intención de conocer el país.

Ambos habían entrado en este país a pesar de las advertencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, que desaconseja viajar a Irán debido al riesgo de ser arrestado. Pero contaban con visados ​​válidos, un guía turístico y un itinerario previamente aprobado.

La pareja Foreman durante su viaje por diferentes países. Reuters

La semana pasada se produjo una reunión entre la titular de exteriores británica y el hijo de la pareja para hablar del caso. Pero él expresó su frustración posteriormente, diciendo que su Gobierno carecía de una estrategia clara o de sentido de urgencia.

"Mientras que Francia y Alemania han logrado la liberación de sus ciudadanos mediante una intervención enérgica, el Reino Unido sigue atrapado en una actitud de esperar y ver qué sucede, lo que ya les ha costado a mis padres casi 15 meses de sus vidas", dijo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores declaró: "El bienestar de los ciudadanos británicos detenidos en Irán es una prioridad para el Reino Unido y lo sigue siendo durante la situación actual en Oriente Medio". Aseguran que "seguirán ofreciendo asistencia consular" a la pareja y su familia.