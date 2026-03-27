El Pentágono baraja ocupar con tropas las islas de Abu Musa y Tunb en el estrecho de Ormuz para reabrir la ruta del petróleo

Irán advierte que sus enemigos planean ocupar una de sus islas, mientras continúan las negociaciones y amenazas entre Washington y Teherán.

Las islas, bajo administración iraní pero reclamadas por Emiratos Árabes Unidos, son consideradas clave para controlar el corredor energético.

Estados Unidos despliega dos grupos de combate y unidades de marines en la región, preparados para una posible intervención tras bombardeos masivos.

El Pentágono estudia ocupar las islas de Abu Musa, Gran Tunb y Pequeña Tunb para controlar el estratégico estrecho de Ormuz y restablecer rutas del petróleo.

El Pentágono baraja invadir la estratégica isla Abu Musa y otras dos próximas, Gran Tunb y Pequeña Tunb, como opción para controlar el estrecho de Ormuz. El plan sería destacar allí tropas terrestres para contribuir a restablecer las rutas del petróleo.

Fuentes militares consultadas por el portal de noticias Axios aseguraron este jueves que se debaten diferentes alternativas. En la mayoría de ellas se considera el uso de marines o fuerzas aerotransportadas que intervendrían tras una campaña de bombardeos masivos.

Abu Musa y las islas Tunb se encuentran a unos 70 km de la costa de Irán y a poco más de 60 del extremo occidental del estrecho. Son posiciones de gran valor estratégico para controlar el corredor energético.

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Forman parte de un grupo insular bajo administración iraní, cuya soberanía se disputa desde hace décadas por Emiratos Árabes Unidos. En particular, el emirato de Sharjah reclama el control efectivo de los territorios, ocupados por el Ejército persa en 1971 tras la retirada de los británicos de la región.

De todas las alternativas posibles, parece que esta es la más plausible. Podría ejecutarse con los medios que se están acercando a la zona. Cuenta con el apoyo de los aliados del Golfo, sobre todo de Emiratos y, de tener éxito, supondría el logro más notorio para la opinión pública desde el inicio de la guerra.

Traducción a inglés del mensaje del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf. EE.

Los propios iraníes parecen estar advertidos. El presidente del Parlamento y actual hombre fuerte del régimen, Mohammad Baqer Qalibaf, declaró este miércoles a través de la red X que "los enemigos de Irán se están preparando para ocupar una de nuestras islas con apoyo de uno de los países de la región".

Planes de ataque

Las últimas semanas se barajó la posibilidad de un desembarco de marines en la isla petrolera de Jark. Sin embargo, la operación entraña una dificultad extrema: para llegar allí, las unidades militares deben cruzar Ormuz y navegar unos 800 km al norte del mar Arábigo.

Se contemplan otras opciones, como invadir la isla de Larak. Allí se esconden las embarcaciones rápidas iraníes que hostigan a los buques que intentan cruzar el estrecho. También, capturar los buques que transportan crudo al este de Ormuz para estrangular la salida de petróleo hacia Asia.

El archipiélago de Abu Musa y las Tunb es un objetivo de más fácil acceso. La distancia a la costa de los Emiratos es de poco más de 50 km y estaría al alcance de unidades aerotransportadas con base en los buques de asalto que navegan hacia la región.

Además de los dos portaviones y sus flotillas de apoyo, Estados Unidos envió al Golfo dos grupos de combate. El primero zarpó de Sasebo, Japón, el 11 de marzo y estima llegar al teatro de operaciones este viernes.

El buque de asalto anfibio USS Tripoli cruza el estrecho de Singapur camino del Golfo Pérsico. Edgar Su. Reuters.

Está compuesto por el buque de asalto USS Tripoli, el crucero USS Robert Smalls y el destructor USS Rafael Peralta. Transporta unos 2.500 efectivos de despliegue rápido de la 31 Unidad Expedicionaria de Marines e incluye helicópteros y cazas F-35B.

El segundo grupo salió de San Diego hacia el 20 de marzo. Está formado por el USS Boxer, el USS Comstock y el USS Portland. Navega con 2.200 marines de la 11 Unidad Expedicionaria y llegará al Golfo a mediados de abril.

El mando de la 81 Aerotransportada también se ha enviado al Golfo. Lo acompañan una brigada de infantería y varios escuadrones de aviones de combate.

Tira y afloja

Los planes de ataque se despliegan en el contexto de una negociación plagada de gestos contradictorios. El presidente Donald Trump aseguró este lunes que EEUU e Irán estaban manteniendo conversaciones "muy buenas y productivas", mientras los persas negaban contactos directos con Washington.

El martes, Trump enviaba a Teherán una propuesta de alto el fuego con 15 puntos. Horas más tarde, fuentes del Gobierno de Irán rechazaban el plan y lanzaban una contrapropuesta basada en el reconocimiento de la soberanía de Ormuz y el pago de reparaciones de guerra.

No hay confirmación oficial de que se estén desarrollando negociaciones entre las partes. Pakistán actúa como intermediario y se especula con la potencial mediación del Gobierno de Islamabad. Egipto y Turquía se han ofrecido para organizar una reunión.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió a Irán este miércoles de que Trump está preparado para golpear "más fuerte que nunca" si no se alcanza un acuerdo. "El presidente no bromea y está listo para desatar un infierno", amenazó.

Irán desconfía de las manifestaciones de Washington. A pesar de haber rechazado el plan de 15 puntos, Irán mantiene su posición abierta a dialogar.

Fuentes estadounidenses aseguran que Trump todavía no ha tomado una decisión. La Casa Blanca considera que cualquiera de las opciones consideradas son meros "escenarios hipotéticos". Sin embargo, afirman que el presidente está listo para ordenar una escalada si las negociaciones no avanzan.

Se mantienen alternativas antes de que militares estadounidenses pisen suelo iraní. Trump podría cumplir su amenaza de bombardear las instalaciones de energía de Irán, aunque podría provocar represalias contra sus socios del Golfo.

El presidente estadounidense confía en el efecto disuasorio de la potencia destructiva que está desplegando en el Golfo. Necesita desbloquear el estrecho para aliviar la presión sobre el precio del petróleo y disipar los temores a una gran crisis económica.

Paradójicamente, la economía global se ha convertido en el arma más temible que apunta Irán hacia sus enemigos. Trump no quiere una guerra larga, pero su aliado Benjamín Netanyahu no tiene interés en que el conflicto termine pronto. Mientras se debate una salida en Ormuz, sigue ocupado en la limpieza de sus enemigos de Hezbolá en el sur de Líbano.