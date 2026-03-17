Israel afirma haber matado a Alí Larijani, jefe de Seguridad y 'hombre fuerte' del régimen iraní, en un ataque nocturno

La última aparición pública de Ali Larijani fue el pasado 13 de marzo en Teherán en el Día de Al Quds. Supreme National Security Counci / Zuma Press

Las claves nuevo Generado con IA Israel afirma haber matado a Alí Larijani, jefe de Seguridad Nacional de Irán, en un ataque aéreo nocturno. El ataque, que también causó la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de las fuerzas Basij, fue confirmado por oficiales israelíes. Larijani había sido uno de los objetivos prioritarios y su última aparición pública fue durante el Día de Al Quds en Teherán. EEUU había ofrecido hasta 10 millones de dólares por información sobre la localización de líderes iraníes supervivientes, incluido Larijani.

Alí Larijani, Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y 'hombre fuerte' del régimen tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el primer día de la operación 'Furia Épica', ha muerto en un ataque de la aviación israelí en la noche del lunes al martes.

Así lo ha anunciado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en declaraciones a la prensa. El ataque ha sido confirmado por al menos cuatro oficiales del ejército israelí a la agencia Reuters, que precisan que Larijani era uno de los objetivos de los ataques de anoche en varios puntos de Irán.

Otro de los objetivos alcanzados ha sido Gholamreza Soleimani, comandante de las fuerzas paramilitares Basij bajo el control de la Guardia Revolucionaria, cuya muerte ha sido confirmada por las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF).

Ali Larijani, fotografiado en Beirut en 2024 EP.

Según confirman las FDI en un comunicado, el oficial ha muerto junto a su número dos y otros cabecillas de la unidad, que lideraba desde hace seis años, cuando se encontraban en un campamento improvisado en el centro de Teherán tras la destrucción de los principales cuarteles generales.

La última imagen pública de Larijani fue el pasado viernes 13 de marzo, cuando desfiló junto a otros miembros del régimen por las calles de Teherán para celebrar el día de Al Quds o 'Día de Jerusalén'. Esta celebración, instaurada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, marca la solidaridad de Irán con Palestina.

Ese día, Larijani se mostraba desafiante frente a EEUU e Israel. "Donald Trump no tiene inteligencia para darse cuenta de que el pueblo de Irán es un pueblo maduro, fuerte y decidido", declaraba en vídeos compartidos en redes sociales.

La última aparición pública de Ali Larijani fue el pasado 13 de marzo en Teherán en el Día de Al Quds. Supreme National Security Counci / Zuma Press

"Cuanto mayor sea la presión de Estados Unidos, mayor será la determinación del pueblo", añadía desde el corazón de la manifestación. "Los ataques del régimen sionista contra la ruta de la marcha demuestran su desesperación", añadió.

Tras esa jornada de desafío, las autoridades estadounidenses ofrecieron hasta 10 millones de dólares por información que facilitara descubrir la localización de varios de los líderes supervivientes, incluído Larijani.

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