Un ataque con drones de Irán paraliza el aeropuerto de Dubai, la terminal con mayor tráfico internacional del mundo

Vídeo | Las imágenes del incendio tras el ataque de un dron iraní en el aeropuerto de Dubái

Las claves nuevo Generado con IA Un ataque con drones atribuido a Irán obligó a paralizar durante horas el aeropuerto internacional de Dubái, el de mayor tráfico internacional del mundo. El dron impactó en un depósito de combustible, causando un incendio y densa humareda, pero no dejó heridos. Es el tercer ataque contra el aeropuerto de Dubái desde que Irán inició represalias por la ofensiva 'Furia Épica' de EEUU e Israel. Desde el inicio del conflicto, Emiratos Árabes Unidos ha sufrido más de 2.000 ataques con misiles y drones, afectando gravemente al tráfico aéreo regional.

El aeropuerto internacional de Dubái fue objeto, en la madrugada de este lunes, de un ataque con drones atribuido a Irán. Uno de los aparatos alcanzó un depósito de combustible, lo que obligó a suspender durante horas el tráfico aéreo.

El ataque al aeródromo se produce un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmara en una entrevista que, durante el bombardeo contra la isla iraní de Jark—clave para su industria petrolera—, se habían lanzado misiles desde Emiratos Árabes Unidos.

El incidente de este lunes, que no dejó heridos, provocó únicamente un incendio y una densa humareda. Se trata del tercer ataque contra el aeropuerto de Dubái desde que Irán respondiera a la ofensiva Furia Épica de Estados Unidos e Israel con operaciones contra varias naciones árabes del golfo Pérsico. Teherán sostiene que estos ataques tienen como objetivo la presencia de bases estadounidenses en la región.

El impacto del dron en las inmediaciones del aeropuerto obligó a desviar y cancelar numerosos vuelos durante varias horas.

A primera hora de la tarde de este lunes (hora española), el aeropuerto comenzó a reanudar gradualmente sus operaciones.

Emiratos Árabes Unidos, que normalizaron sus relaciones con Israel —principal enemigo de Irán— en 2020, ha sido uno de los aliados árabes de EEUU más afectados por los ataques.

Al menos siete personas han muerto en el país desde el inicio del conflicto: cinco civiles y dos militares, estos últimos fallecidos en un accidente de helicóptero atribuido a un fallo técnico.

Antes de la guerra, Dubái era la terminal aérea con mayor tráfico internacional del mundo.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que entra ya en su tercera semana, ha sumido a la aviación mundial en el caos, con vuelos cancelados, reprogramados o desviados, ya que buena parte del espacio aéreo de Oriente Próximo permanece cerrado por temor a ataques con misiles y drones.

Los estados árabes del Golfo han sufrido más de 2.000 ataques con misiles y drones desde el 28 de febrero.

Los objetivos incluyen misiones diplomáticas, bases militares estadounidenses, infraestructuras petroleras clave y también instalaciones civiles como viviendas, oficinas o aeropuertos.