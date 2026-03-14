Un buque de asalto anfibio y 2.500 marines más para operaciones terrestres: el plan de EEUU para reabrir Ormuz

El precio del petróleo supera los 100 dólares por barril tras el cierre de Ormuz, generando pérdidas millonarias y tensión en los mercados globales.

El objetivo es destruir los misiles antibuque iraníes y reabrir el paso crucial por donde circula el 20% del petróleo y gas mundial.

EEUU despliega el buque de asalto anfibio USS Tripoli y 2.500 marines adicionales para reforzar su presencia militar en el estrecho de Ormuz.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aprobó este viernes a petición del Comando Central de Estados Unidos el despliegue en Oriente Próximo del buque de asalto anfibio USS Tripoli junto a una unidad expedicionaria de 5.000 marines y marineros, según adelantó el Wall Street Journal. La nave estará escoltada por el crucero de misiles guiados USS Robert Smalls y el destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta.

El despliegue vendrá a reforzar el mayor operativo militar de Estados Unidos en Oriente Próximo desde la invasión de Irak en 2003. En las aguas de la región navegan desde hace semanas el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald Ford, dos de los grandes portaaviones de la flota norteamericana. Su presencia, sin embargo, no parece suficiente para reducir a la Guardia Revolucionaria iraní.

Los efectivos de la unidad expedicionaria de marines cuentan con la formación y el equipamiento necesarios para realizar operaciones terrestres, según Associated Press. Además de practicar asaltos anfibios, las 2.500 tropas saben cómo proceder en labores de evacuación de civiles y a la hora de mantener la seguridad en embajadas.

Hasta este viernes, las unidades movilizadas estaban estacionadas en Japón. Navegaban por el Pacífico cuando recibieron el aviso. Por eso, es probable que tarden entre una y dos semanas en llegar a su destino.

El Pentágono pretende destruir los misiles antibuque que los iraníes han desplegado en Ormuz. Reabrir cuanto antes el cuello de botella por el que cruza el 20% del consumo global del gas y del petróleo se ha convertido en un objetivo indispensable para que la operación Furia Épica siga su curso.

Hegseth aseguró este viernes que la Administración Trump tiene "un plan en marcha para derrotar, destruir e inutilizar todas sus capacidades militares significativas a un ritmo que el mundo no ha visto nunca antes", y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Raizin Caine, prometió que sus fuerzas seguirían "destruyendo la Armada iraní para garantizar la libertad de navegación, y eso significa atacar la capacidad de minado de Irán y destruir su capacidad de atacar buques comerciales".

La guerra amenaza con prolongarse en el tiempo. Donald Trump dice que sentirá "en los huesos" cuándo es el momento oportuno para dar por terminada la operación Furia Épica.

La gran incógnita será saber si los iraníes también estarán por la labor de detener las hostilidades después de haber encontrado en Ormuz el talón de Aquiles del enemigo.

El precio del barril de petróleo sobrepasó este viernes el umbral de los 100 dólares, el nivel de cierre más alto en casi cuatro años, y eso que la Administración Trump había tomado horas antes la decisión desesperada de eliminar durante un mes las sanciones al petróleo ruso que ya estuviera cargado en navíos. Un balón de oxígeno para Vladímir Putin.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció este mismo viernes que su departamento cifra en 11.000 millones de dólares el volumen de pérdidas ocasionadas por el cierre de Ormuz. El argumento de que la subida de los precios del petróleo beneficia a Estados Unidos, esgrimido este jueves por el propio Trump, choca con sus propios datos.

También anunció el antiguo financiero de George Soros, reconvertido en la cara visible de la agresiva política arancelaria de Trump, que el Ejército de Estados Unidos podrá escoltar "pronto" a las embarcaciones que atraviesen Ormuz.

El secretario de Energía, Chris Wright, había afirmado a principios de semana que la Armada ya había conseguido escoltar a la primera embarcación en el estrecho. Un anuncio tan aventurado como erróneo que tuvo que eliminar en redes sociales a los pocos minutos.

Las declaraciones de Bessent, Trump y compañía buscan insuflar ánimo a los mercados. Mercados que, sin embargo, parecen prestar más atención a las amenazas de Mojtaba Jamenei, a quien el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu considera un "títere" en manos de la Guardia Revolucionaria.

El nuevo líder supremo de Irán, que según Hegseth puede estar "herido y probablemente desfigurado" tras el bombardeo israelí en Teherán que acabó con la vida de su padre, Alí Jamenei, llamó en su primer mensaje dirigido a la nación a mantener Ormuz cerrado a cal y canto.

El Pentágono refuerza el operativo mientras continúa el goteo de bajas estadounidenses en el marco de la operación Furia Épica. En el accidente del avión cisterna KC-135 estrellado en Irak este jueves murieron sus seis tripulantes.

Al menos trece soldados han muerto en catorce días de conflicto, según el Comando Central. Trump confesó en los primeros días de guerra que esperaba más bajas, y que serían inevitables.