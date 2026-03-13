Trump, ante el 'dilema del Diablo': un baño de sangre en el estrecho de Ormuz o dejar que la economía mundial se hunda

Expertos militares descartan una solución militar fácil, ya que una invasión terrestre en Irán es inviable y los convoyes marítimos siguen en grave riesgo por las minas y ataques desde la costa iraní.

La Agencia Internacional de la Energía ha liberado reservas récord de petróleo, pero solo cubrirán 20 días del suministro perdido, mientras Trump enfrenta el dilema de negociar o arriesgarse a un conflicto mayor.

Estados Unidos e Israel han reducido la capacidad militar iraní, pero Irán mantiene la amenaza sobre los mercantes con misiles, drones y minas, dificultando cualquier escolta o intervención naval.

El cierre del estrecho de Ormuz por Irán tras la operación 'Furia Épica' pone en jaque el suministro global de hidrocarburos y dispara el precio del petróleo.

Cuenta el Antiguo Testamento que fue Satán quien indujo al rey David a realizar el primer censo de Israel. Y que Dios, encolerizado, le dio a elegir entre tres castigos: hambruna, exilio o plaga. Este dilema de imposible resolución se denomina 'diabólico', y Donald Trump, presidente de EEUU, se enfrenta a uno por el cierre del estrecho de Ormuz.

Trece días después de que la operación 'Furia Épica' descabezara al régimen iraní, la interrupción del tráfico mercante en el golfo Pérsico ha supuesto el contragolpe que ni EEUU ni sus aliados previeron. Afecta a entre el 20 y el 25% del flujo mundial de hidrocarburos, mientras Irán sigue usando la ruta para exportar crudo con una "flota fantasma".

Media docena de cargueros han sido atacados por "desobedecer instrucciones" de Irán al tratar de franquear el estrecho desde el pasado 10 de marzo. Estados Unidos e Israel afirman haber reducido en un 90% la capacidad iraní de ataque balístico, y más de un 80% la de drones. Su armada estaba "básicamente destruida", se jactaba Trump.

Sin embargo, ni la supremacía aérea ni la naval impiden a la República Islámica amenazar a los mercantes y petroleros con proyectiles navales de corto alcance y minas marinas. En una franja marina de apenas 33 kilómetros, con bases en la costa iraní fuertemente fortificadas, la misión de escolta que plantea la Casa Blanca se antoja improbable.

La agencia Reuters ha revelado que la flota estadounidense en el mar Arábigo recibe peticiones "diarias", pero se ha negado a internarse en Ormuz alegando el "peligro extremo" que supone. La propaganda iraní ha amenazado con convertir el golfo Pérsico en un "mar de sangre" mientras augura que conseguirán llevar el precio del barril de crudo a 200 dólares.

Y es que el cierre de Ormuz es la verdadera arma de destrucción masiva de Irán contra el resto del mundo, causando el mayor vaivén en bolsa desde la crisis del petróleo en los años 70. Mojtada Jamenei, investido como líder supremo tras la muerte de su padre Alí en el primer día de la guerra, confirmaba en su primer comunicado que mantendrían la presión.

Fuerzas estadounidenses y costa iraní fortificada. Sandra Vilches / El Español

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) trata de contener el encarecimiento liberando 400 millones de barriles de petróleo, el mayor gasto de reservas de su historia. Pero este caudal apenas cubrirá durante 20 días más el crudo que se ha dejado de suministrar. Y el Diablo plantea su dilema: ¿prolongar la crisis o abrir el estrecho a sangre y fuego?

Misiles de cercanía, drones y minas

Hace 2.500 años, el rey persa Jerjes I perdió su flota al perseguir a las naves griegas en Salamina. Los helenos aprovecharon los estrechos pasajes entre lenguas de tierra del golfo Sarónico para anular la ventaja numérica del invasor. Hoy son los persas quienes defienden en Ormuz, y la tecnología no basta para resolver una dificultad histórica.

"El presidente Trump tendrá que elegir entre aceptar de facto el bloqueo de Ormuz —con el impacto que ello tendría en el precio de la gasolina y en la inflación global, especialmente para los norteamericanos— o impulsar una salida negociada", plantea Juan Rodríguez Garat, almirante retirado.

El general Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, es aún más categórico. "Trump está perdiendo la guerra", sentencia. Y cuanto más se prolongue el enfrentamiento, "peor será: para él, para la economía mundial y para la economía de EEUU".

La combinación de minas navales, misiles antibuque y drones convierte a cualquier buque que atraviese el estrecho en objetivo vulnerable, resumen los expertos. "No se pueden meter petroleros en Ormuz si no se está absolutamente convencido de que no les van a lanzar misiles desde la costa iraní. Y esa certeza no es posible", resume Garat.

Aunque la Guardia Revolucionaria y el Ejército de Irán han perdido gran parte de su arsenal, no están ni mucho menos desarmados. Los misiles de corto alcance, pequeños y móviles, pueden ocultarse con facilidad "en un edificio civil, en la enfermería de un hospital, en la antesala de una mezquita…", señala el almirante.

Además, en al menos uno de los ataques se ha confirmado la participación de uno de los temidos drones Shahed. "Como el estrecho es pequeño, se pueden utilizar drones baratos y hasta casi comerciales para saturar la defensa de los buques". Las fragatas deberían gastar sus contramedidas sin garantías de eliminar la amenaza.

El dron iraní Shahed-136. EL ESPAÑOL

Sin embargo, y como marino con más de 47 años de experiencia, Garat identifica la verdadera pesadilla: las minas navales, que quedan a pocos metros de la superficie y pueden hundir o inutilizar un buque con relativa facilidad. "Una mina la puede poner cualquiera: un barco de pesca o incluso otro petrolero".

"Las minas son un enemigo extremadamente peligroso en el mar", insiste, y Estados Unidos lo sabe. En 1988, la fragata estadounidense USS Samuel B. Roberts estuvo cerca de naufragar al detonar una, y en 1991, el USS Tripoli y el USS Princeton resultaron gravemente dañados por minas durante la Guerra del Golfo.

¿Existe una solución militar?

Frente a ese triángulo de amenazas, ni los convoyes ni las escoltas navales ofrecen una solución definitiva, valora Ballesteros. "Otra posibilidad sería organizar convoyes de barcos… pero el problema es endemoniado porque está el riesgo. Ningún naviero quiere correr riesgos".

Tampoco las aseguradoras están dispuestas a cubrir buques de gran valor en entornos de alto riesgo, lo que contribuye a paralizar el tráfico marítimo. "Es lo que ocurrió en Bab el-Mandeb con los hutíes y lo que se empieza a ver ya en torno a Ormuz, con buques desviados, anclados o a la espera de instrucciones", resume el general.

Eliminar la amenaza obligaría a "tomar militarmente la costa iraní", sostiene Garat. Pero esto exigiría "una masa de medios y tropas que hoy no está desplegada, además de asumir un coste político incalculable" por la invasión terrestre, zanja. "No se me ocurre que eso pueda hacerse militarmente en las circunstancias actuales".

En esto también incide el general del Ejército de Tierra retirado Jesús Argumosa. “No se puede entrar ahora con fuerzas terrestres en Ormuz. Los americanos no quieren enviar tropas terrestres; esperan que sean otros aliados quienes lo hagan. Pero nadie quiere hacerlo”.

"Irán tiene unos 92 millones de habitantes y una extensión equivalente a tres veces España. Es un territorio muy complicado de controlar, porque el dominio no se limita solo al estrecho, sino a toda la zona, donde aún hay operaciones de hostigamiento”, asegura Argumosa.

Como general de Tierra, subraya que "con solo la fuerza aérea nunca se conseguirá un resultado decisivo. Es necesario desplegar fuerzas terrestres. En la situación actual, la única opción realista es una negociación".

Para el general Argumosa, “los iraníes están resistiendo aplicando lo que antes llamábamos en los anales de la doctrina militar 'defensa a toda costa'. No van a claudicar. Esa declaración de Trump pidiendo una rendición incondicional es un absurdo".

Submarinos de Irán

Recuerda, además, que en el ámbito militar "a rendición incondicional no existe. Siempre hay que ofrecer al enemigo una salida. Si no, pasa lo de Numancia, y hoy nadie puede permitirse otro Numancia. No hay medios, y además están los chinos y los rusos de por medio".

¿Qué pasa por la cabeza de Trump?

Aunque ha mantenido una retórica contradictoria desde que comenzó 'Furia Épica', Trump es el presidente que prometió a sus seguidores "no meter a EEUU en ninguna nueva guerra". Aunque sus seguidores todavía condonan las operaciones de bombardeo, una invasión terrestre y una ocupación prolongada perjudicarían su ya mermada popularidad.

El dilema es endiablado. Irán no va a ofrecer a Trump ningún motivo para cantar victoria y partir victorioso. Los países del Golfo, grandes perjudicados, piden que EEUU no les abandone frente a un Teherán envalentonado, con su puño cerrado sobre Ormuz y sed de venganza contra quien permitió bases estadounidenses en su suelo.

Pero al mismo tiempo, Washington reconocía que no "estaba preparado" para un despliegue que implicaría decenas de miles de tropas en territorio hostil. Trump podría optar por una operación táctica limitada: conquistar la isla de Kharg, por ejemplo, por donde pasa el 90% del petróleo iraní. Pero es un escenario tan arriesgado como el de Ormuz, y no garantiza que Irán afloje su presa sobre la economía mundial.

"Dada la extensión, población y características de Irán, hay que descartar cualquier operación que requiera botas sobre el terreno, por lo que es casi imposible provocar un cambio de régimen en Irán solo con ataques aéreos y de misiles", concluye el general Ballesteros.