Mueren seis soldados de EEUU al estrellarse un avión militar de reabastecimiento en Irak que participaba en la guerra en Irán

Un avión cisterna KC‑135 de la Fuerza Aérea de EEUU reabasteciendo en vuelo a un caza F‑16. USAF

Las claves nuevo Generado con IA Seis soldados estadounidenses murieron tras estrellarse un avión cisterna KC-135 en el oeste de Irak durante la guerra contra Irán. La Resistencia Islámica en Irak y Teherán atribuyen el derribo del avión a un ataque con misil, aunque EE.UU. investiga las causas. Con este accidente, ya son 14 los militares estadounidenses fallecidos desde el inicio del conflicto con Irán, y 150 resultaron heridos. El incidente resalta los riesgos de las operaciones y del reabastecimiento aéreo en la región, donde EE.UU. ha desplegado numerosos aviones.

Estados Unidos confirmó este viernes la muerte de los seis soldados tripulantes del avión militar de reabastecimiento que se estrelló el jueves en el oeste de Irak, en medio de la guerra contra Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), había dicho horas antes que solo cuatro de los seis tripulantes del avión cisterna KC-135 habían fallecido, al tiempo que subrayó que el accidente, en el que al parecer estuvo involucrada otra aeronave, no fue causado por fuego enemigo ni amigo.

Sin embargo, la Resistencia Islámica en Irak, una milicia que agrupa a facciones armadas respaldadas por el régimen de los ayatolás, se atribuyó la responsabilidad del derribo del avión militar estadounidense. Teherán también sostiene que un misil de grupos armados iraquíes alcanzó al avión cisterna.

"Las circunstancias del incidente están bajo investigación", indicó en un comunicado del Centcom.

Según Reuters, que cita a un funcionario estadounidense, que el segundo avión implicado en el accidente, que aterrizó sin problemas, era otro avión cisterna KC-135.

14 soldados de EEUU muertos

Con la muerte de estos militares, aún no identificados, ya hay 14 soldados de Estados Unidos fallecidos desde el comienzo de la guerra contra Irán el 28 de febrero, de los que siete murieron directamente por ataques iraníes, uno más por una "emergencia médica" en Kuwait y el resto en este incidente en Irak.

Otros 150 soldados estadounidenses han resultado heridos en el marco de la operación Furia Épica.

Tanto Trump como su secretario de Guerra, Pete Hegseth, han advertido que la guerra con Irán probablemente se cobraría más vidas estadounidenses antes de que termine el conflicto.

La aeronave caída este jueves es la cuarta accidentada del Ejército de EEUU desde el inicio de la ofensiva después de que tres cazas fueran derribados por error en un incidente de fuego amigo por las defensas aéreas de Kuwait a principios de este mes. Todos los tripulantes de esos aviones se eyectaron sanos y salvos.

Momento en el que un caza kuwaití F/A-18 derriba accidentalmente un F-15 estadounidense en Kuwait el domingo. pic.twitter.com/N4mLNkNxIT — SR490 (@shamrock_490) March 7, 2026

Estados Unidos ha desplegado un gran número de aeronaves en Oriente Próximo para participar en operaciones contra Irán, y este incidente pone de relieve el riesgo no solo de las operaciones, sino también del reabastecimiento de combustible de los aviones en el aire.

Además, el jueves el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de su flota, sufrió un incendio que dejó a dos marines heridos y que tampoco obedeció a acciones enemigas, según el Centcom.

El KC-135, fabricado por Boeing BA.N en las décadas de 1950 y principios de 1960, ha servido como columna vertebral de la flota de reabastecimiento aéreo del Ejército estadounidense y es fundamental para que las aeronaves puedan llevar a cabo misiones sin necesidad de aterrizar.