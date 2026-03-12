Abatido un hombre armado tras embestir su vehículo contra una sinagoga en Michigan y abrir fuego dentro del templo

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre armado fue abatido tras estrellar su coche contra la sinagoga Temple Israel, cerca de Detroit, Michigan, y abrir fuego dentro del templo. Testigos reportaron disparos y columnas de humo saliendo del techo del templo, que permanece acordonado por la policía. El FBI y las autoridades locales están investigando el incidente y colaboran en la escena para esclarecer lo ocurrido. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque y expresó su apoyo a la comunidad judía.

Una persona armada fue abatida tras estrellar un automóvil contra la sinagoga Temple Israel, cerca de Detroit (Michigan) y abrir fuego dentro del templo, según informan medios locales.

Se escucharon disparos en el lugar, que actualmente está acordonado y con columnas de humo saliendo del techo del templo.

De momento, se desconoce si hay víctimas mortales o heridos.

"El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel", explicó en sus redes sociales el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ha condenado este ataque “desgarrador” contra la comunidad judía.

Whitmer añadió que su oficina está trabajando con la policía del estado de EEUU para obtener más información.

