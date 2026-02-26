EEUU ofrecerá servicios de embajada en asentamientos ilegales de la Cisjordania ocupada entre duras críticas

Efrat, ciudad israelí de la Cisjordania ocupada en la que EEUU abrirá servicios de embajada. Reuters

La embajada de Estados Unidos en Jerusalén ha anunciado que ofrecerá servicios consulares a ciudadanos estadounidenses en varios puntos de Israel y de la Cisjordania ocupada, incluidos asentamientos ilegales de colonos israelíes y en la ciudad palestina de Ramala.



Para funcionarios palestinos y expertos en legislación se trata de una "clara violación del derecho internacional".

Esta decisión llega sólo unos días después de que Israel designara zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" por primera vez desde 1967, lo que implica la anexión de facto de gran parte de este territorio.

"Como parte de nuestra iniciativa Libertad 250 y de los esfuerzos de las embajadas de EEUU para llegar a todos los estadounidenses, los funcionarios consulares ofrecerán servicios rutinarios de pasaportes en Efrat -asentamiento judío en Cisjordania ocupada- el viernes 27 de febrero", ha informado la embajada de EEUU en redes.

Estados Unidos planea hacer lo mismo en las próximas semanas en Beitar Illit, un asentamiento ultraortodoxo, en la ciudad palestina de Ramala, así como a las ciudades israelíes de Beit Shemesh, Haifa, Jerusalén y Netanya.

Legitimación de los asentamientos

Palestinos e israelíes, tanto de derecha como de izquierda, consideran que esta medida es un paso hacia la legitimación de los asentamientos israelíes, que la mayor parte del mundo considera ilegales.

El Ministerio de Exteriores israelí ha celebrado la decisión.

"Damos la bienvenida a la histórica decisión de la embajada de EEUU en Jerusalén de extender los servicios consulares a ciudadanos estadounidenses en Judea y Samaria", apuntan en un comunicado, empleando el término que Israel utiliza para referirse a Cisjordania.

Por su parte, Hamás considera esta medida un "precedente peligroso" y un "reconocimiento de facto de la legitimidad de los asentamientos y del control de la ocupación sobre Cisjordania".

Si bien Donald Trump, firme partidario de Israel, ha dicho públicamente que se opone a la anexión israelí de Cisjordania, su Administración no ha tomado ninguna medida para frenar la creación de estos asentamientos, que han aumentado desde que él es presidente de Estados Unidos.

Ilegales