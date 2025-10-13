Hamás apura el plazo para liberar a los rehenes, tensa el acuerdo y Netanyahu avisa: "La campaña no ha terminado"

La cuenta atrás está en marcha. El momento de que Hamás entregue a los rehenes israelíes, tal y como recoge el acuerdo para la paz en Gaza, está cada vez más cerca, aunque persisten algunas dudas.

Este domingo, la portavoz del gabinete de Netanyahu, Shosh Bedrosian, aclaró que su llegada estaba prevista para las primeras horas de este lunes, mientras que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ya se ve "preparado para recibir de inmediato" a todos los que están por llegar.

La hora límite para liberar a los retenidos está fijada en las 12.00 del mediodía (11.00 hora peninsular española)

Según el acuerdo alcanzado con Hamás y promovido por Estados Unidos, Israel liberará a 2.000 palestinos que permanecen detenidos en sus cárceles, 250 de ellos condenados a cadena perpetua, a cambio de los 48 rehenes que siguen secuestrados en Gaza, de los que se estima que 20 siguen con vida.

Aun así, no está todo cerrado en las negociaciones, pues Hamás quiere apurar al máximo las horas que quedan hasta el amanecer del día de la liberación. Aseguran estar llevando a cabo "intensos contactos" con los mediadores para "mejorar las listas de prisioneros palestinos" que serán liberados como parte del alto al fuego.

Israel, por su parte, no ha querido hacer pública hasta el momento la lista completa de los 2.000 detenidos palestinos que pondrá en libertad para cumplir con su parte del acuerdo.

Según la Oficina de Medios de Prisioneros Palestinos "los nombres y todos los detalles relacionados con el acuerdo se anunciarán inmediatamente después de que concluyan las negociaciones y se aprueben las listas finales, incluyendo el apellido".

Empieza a entrar ayuda humanitaria a Gaza

De manera casi simultánea, Hamás ultima los detalles para liberar a los rehenes que siguen con vida y su distribución en los distintos puntos desde los que serán liberados, según informó la cadena catarí Al Jazeera.

Estos serán entregados desde tres localizaciones distintas de la Franja al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que se encargará de su traslado de vuelta a Israel.

Mientras la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv se mantiene en vilo desde el viernes, con miles de personas reunidas esperando la liberación, los primeros camiones de ayuda humanitaria comienzan a entrar en Gaza, cumpliendo así otra de las partes del acuerdo alcanzado gracias a Trump.

"La campaña no ha terminado"

El grupo islamista continúa utilizando las armas pese a su promesa de abandonarlas. Este domingo, las milicias locales y la policía de Hamás se han enfrentado en un tiroteo que ha tenido como víctima al hijo de Basem Naim, uno de los miembros del liderazgo político del grupo.

Espera a la liberación de los rehenes en Tel Aviv Reuters

"Estamos persiguiendo los vestigios de la ocupación (israelí) y los mercenarios que colaboran con ella. Seguiremos hasta que se restaure la seguridad en nuestra querida Franja de Gaza", recogió en un comunicado la Fuerza Radea (parte de la Policía de Hamás).

En las imágenes que se han difundido de la zona, se observa a varios de estos policías encapuchados abriendo fuego en el barrio de Sabra del centro de la capital gazatí. Además, la prensa local advierte que la policía de Hamás se enfrentaba al clan Dogmush, una de las mayores familias en este barrio.

La justificación del grupo islamista no es otra que las acusaciones lanzadas hacia los Dogmush de haber colaborado con el Ejército de Israel para terminar con Hamás desde el interior de Gaza.

Por su parte, Netanyahu, aseguró también este domingo que Israel sigue afrontando "grandes desafíos" en materia de seguridad, alegando que "enemigos" del país tratan de recuperarse para volver atacarlo.

Por eso ha sentenciado que la "campaña no ha terminado", aunque "allí donde combaten, ganan". Esos enemigos, indeterminados, podrían complicar el alto al fuego y el cese de los ataques en la Franja de Gaza.

Egipto se prepara

La ciudad balneario de Sharm el Sheij, en Egipto, se ha preparado durante el domingo para acoger la ceremonia de la firma del plan de paz para Gaza.

Según la Presidencia egipcia, la cita “pretende poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos por la paz y abrir una nueva etapa de seguridad y estabilidad en Oriente Medio”, en línea con la visión del presidente Trump para "lograr una paz duradera en la región".

El encuentro estará encabezado por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, que hará una parada previa en Israel antes de acudir al lugar del acto.

No faltarán otros dirigentes internacionales, entre los que se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se retiró antes de la celebración de la Fiesta Nacional para, según ha explicado a periodistas, poder viajar y llegar a tiempo a Egipto.