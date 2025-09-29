Rehenes liberados, 'amnistía' para terroristas y regreso de los desplazados: los 20 puntos de Trump para la paz en Gaza

1. Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos.

2. Gaza será reconstruida en beneficio del pueblo gazatí, que ya ha sufrido más que suficiente.

3. Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán hasta la línea acordada para prepararse para la liberación de rehenes. Durante este tiempo, todas las operaciones militares, incluidas las aéreas y de artillería, serán suspendidas, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada total y escalonada.

4. Dentro de las 72 horas posteriores a que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos.

5. Una vez que todos los rehenes sean liberados, Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, además de 1700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños detenidos en ese contexto. Por cada rehén israelí fallecido cuyos restos sean devueltos, Israel liberará los restos de 15 gazatíes fallecidos.

6. Una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas recibirán amnistía. Los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza tendrán paso seguro hacia países receptores.

7. Al aceptar este acuerdo, la ayuda completa será enviada de inmediato a la Franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán consistentes con lo incluido en el acuerdo del 19 de enero de 2025 sobre ayuda humanitaria, incluyendo la rehabilitación de infraestructuras (agua, electricidad, alcantarillado), hospitales y panaderías, así como el ingreso de equipo necesario para remover escombros y abrir carreteras.

8. La entrada y distribución de ayuda en la Franja de Gaza se llevará a cabo sin interferencia de las dos partes, a través de las Naciones Unidas y sus agencias, y la Media Luna Roja, además de otras instituciones internacionales no asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes. La apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones estará sujeta al mismo mecanismo implementado bajo el acuerdo del 19 de enero de 2025.

9. Gaza será gobernada bajo una administración transitoria temporal a cargo de un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipales para el pueblo de Gaza. Este comité estará compuesto por palestinos calificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la “Junta de Paz”, presidida por Donald J. Trump, junto con otros miembros y jefes de Estado que serán anunciados, incluyendo al ex Primer Ministro Tony Blair. Este organismo establecerá el marco y manejará la financiación para la reconstrucción de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas, tal como se detalla en diversas propuestas, incluyendo el plan de paz del presidente Trump en 2020 y la propuesta saudí-francesa, y pueda retomar el control de Gaza de manera segura y eficaz. Este organismo recurrirá a los mejores estándares internacionales para crear una gobernanza moderna y eficiente que sirva al pueblo de Gaza y favorezca la atracción de inversiones.

10. Se elaborará un plan económico de desarrollo, impulsado por Trump, para reconstruir y dinamizar Gaza, convocando a un panel de expertos que han participado en la creación de algunas de las ciudades modernas más prósperas de Oriente Medio. Muchas propuestas de inversión bien fundamentadas e ideas de desarrollo innovadoras creadas por grupos internacionales serán consideradas para integrar los marcos de seguridad y gobernanza con el fin de atraer y facilitar estas inversiones, generando empleo, oportunidades y esperanza para el futuro de Gaza.

11. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y tasas de acceso que se negociarán con los países participantes.

12. Nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes deseen salir serán libres de hacerlo y de regresar. Se alentará a las personas a permanecer y se les ofrecerá la oportunidad de construir una Gaza mejor.

13. Hamás y otras facciones acuerdan no tener ningún papel en el gobierno de Gaza, ya sea directa o indirectamente, ni de ninguna forma. Toda infraestructura militar, terrorista u ofensiva, incluidos túneles e instalaciones de producción de armas, será destruida y no se reconstruirá. Habrá un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, que incluirá la inutilización permanente de armas mediante un proceso acordado de desarme, respaldado por un programa de recompra y reintegración financiado internacionalmente, todo verificado por los observadores independientes. La Nueva Gaza estará plenamente comprometida con la construcción de una economía próspera y con la coexistencia pacífica con sus vecinos.

14. Socios regionales proporcionarán garantías para asegurar que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que la Nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su población.

15. Estados Unidos trabajará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización Temporal (ISF, por sus siglas en inglés) que se desplegará inmediatamente en Gaza. La ISF entrenará y brindará apoyo a fuerzas policiales palestinas verificadas en Gaza, y consultará con Jordania y Egipto, que tienen amplia experiencia en este campo. Esta fuerza será la solución de seguridad interna a largo plazo. La ISF trabajará con Israel y Egipto para ayudar a asegurar las zonas fronterizas, junto con las nuevas fuerzas policiales palestinas entrenadas. Es fundamental prevenir la entrada de municiones a Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de bienes para reconstruir y revitalizar Gaza. Las partes acordarán un mecanismo de prevención de conflictos.

16. Israel no ocupará ni anexará Gaza. A medida que la ISF establezca control y estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán en función de estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización, acordados entre las FDI, la ISF, los garantes y Estados Unidos, con el objetivo de lograr una Gaza segura que ya no represente una amenaza para Israel, Egipto o sus ciudadanos. En la práctica, las FDI transferirán progresivamente el territorio de Gaza que ocupan a la ISF según un acuerdo con la autoridad transitoria, hasta su retirada completa de Gaza, salvo una presencia perimetral de seguridad que permanecerá hasta que Gaza esté debidamente asegurada contra cualquier resurgimiento de amenazas terroristas.

17. En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, lo anterior, incluida la operación de ayuda ampliada, se llevará a cabo en las áreas libres de terrorismo transferidas de las FDI a la ISF.

18. Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica, con el objetivo de cambiar mentalidades y narrativas de palestinos e israelíes, destacando los beneficios que se derivan de la paz.

19. Mientras avanza la reconstrucción de Gaza y cuando el programa de reformas de la Autoridad Palestina se lleve a cabo fielmente, podrán finalmente reunirse las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestino, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino.

20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera.