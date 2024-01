Irán ataca a sus vecinos para asustar a Israel: lanza un misil en Siria que puede llegar hasta Tel Aviv

En menos de 24 horas, Irán lanzó ataques contra Pakistán, Siria e Irak dirigidos objetivos tan dispares como una base de espionaje israelí, el Estado Islámico o el grupo extremista suní Yeish al Adl. Con esta exhibición de músculos, Teherán no sólo ha revelado al mundo la envergadura y la sofisticación de sus sistemas de misiles, sino que también manda un mensaje claro al mundo —en especial a Israel— su disposición a entrar en una contienda si se le presiona para ello.

Estas operaciones suponen una ruptura de la dinámica que el régimen iraní mantenía desde el inicio de la crisis desencadenada por el ataque de Hamás a Israel. Hasta entonces, Teherán parecía satisfecho con delegar la lucha a sus aliados del 'eje de resistencia' —que incluye a los militantes palestinos de Hamás o a los hutíes de Yemen—, al mismo tiempo que emitía advertencias de escalada redactadas diplomáticamente.

No obstante, mediante estos ataques, Irán adopta una postura ofensiva con el objetivo de lograr un delicado equilibrio: respaldar a Hamás en Gaza sin desencadenar ataques israelíes en su propio territorio. La selección específica de los misiles empleados en los ataques en Irak revela el interés del régimen por demostrar su capacidad de disuasión.

[La vicealcaldesa de Jerusalén: "Sánchez está en el lado incorrecto, por eso le felicitó Hamás"]

Según ha podido saber The New York Times, en al menos uno de los ataques que realizó Teherán contra el Estado Islámico en Idlib (Siria), Irán parece haber empleado uno de sus misiles más avanzados y de mayor alcance: el Kheibar Shekan. La precisión y el alcance extraordinarios de este misil han suscitado el interés de expertos occidentales, quienes señalan que, dada la proximidad del objetivo, Teherán podría haber utilizado un misil menos sofisticado con prácticamente la misma eficacia.

Presentado en 2022, este misil puede alcanzar objetivos en un radio de 1.450 kilómetros, lo que significa que podría alcanzar Israel. Según revelaron las autoridades militares iraníes en aquel momento, estas armas tienen un peso comparativamente bajo (un tercio de otros modelos), un tiempo de preparación más rápido (una sexta parte de otros modelos) y una mayor velocidad para poder penetrar los escudos de defensa.

Las fuerzas terrestres iraníes durante un ejercicio el pasado 28 de octubre de 2023. Europa Press

Con esto, los expertos creen que Teherán no busca atacar objetivos terroristas, sino demostrar su poderío a Occidente. “Cabe preguntarse si lo habrán elegido para probar uno de sus misiles más avanzados en condiciones de combate, o para enviar un mensaje a Israel, o, potencialmente, para hacer ambas cosas”, señaló a The New York Times Fabian Hinz, experto en misiles, drones y Oriente Medio del International Institute for Strategic Studies de Londres (Reino Unido).

El arsenal de misiles de Irán es el más potente y diverso de toda la región de Oriente Medio, con miles de misiles balísticos y de crucero, algunos capaces de alcanzar distancias de hasta 2.000 kilómetros —que podrían llegar hasta Israel y el sureste de Europa—, algo que reconocieron públicamente en 2015. En 2022, el general Kenneth McKenzie, del Mando Central de Estados Unidos, cifró ese arsenal en más de 3.000 misiles balísticos, aunque esa cifra no incluía la creciente fuerza de misiles cruceros de ataque terrestre.

Durante la última década, Irán ha mejorado ostensiblemente sus misiles a través de una importante inversión, haciéndolos más letales y precisas. Este avance ha convertido a los misiles iraníes en una herramienta crucial para la proyección de poder del régimen de los ayatolás, representando una amenaza creíble para Estados Unidos y sus aliados regionales.

Por el momento, Irán aún no ha lanzado ningún misil con la capacidad de atacar Estados Unidos, pero continúa perfeccionando su tecnología de misiles de largo alcance bajo los auspicios de su programa de lanzamiento espacial.

[Menos ataques en Gaza y más atentados de Hamás: la nueva fase militar pone a Netanyahu en entredicho]

Según Iran Watch, un proyecto dedicado a monitorear las capacidades armamentísticas de Irán del Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, uno de los sistemas de alcance medio más poderosos, el Khorramshahr, podría "casi con certeza" alcanzar distancias aún mayores si se equipara con una ojiva más ligera.

Asimismo, advierte Iran Watch, muchos de los misiles iraníes poseen la "capacidad inherente o potencial para transportar una cabeza nuclear", algo que preocupa desde hace tiempo a la comunidad internacional.

Oficiales del ejército iraní inspeccionan drones Karrar de fabricación casera iraní expuestos durante una ceremonia de inauguración en Teherán (Irán) en diciembre de 2023. Europa Press

Una amenaza renovada

Durante mucho tiempo, la dudosa fiabilidad y precisión de los misiles iraníes y su programa de drones había relegado a un segundo plano la amenaza de Irán, especialmente en comparación con el ascenso de dos potencias internacionales como China y Rusia. No obstante, el sorprendente desarrollo de estas capacidades ha tomado desprevenido a Occidente.

De hecho, algunas voces ya abogan por la formación de una alianza para contrarrestar a Teherán, especialmente viendo que Irán está suministrando, apoyando, inspirando y financiando a diversos grupos que están haciendo estallar la estabilidad de Oriente Medio.

En el centro de esta extensa red armada regional respaldad por Irán se encuentra Hezbollah, un partido político y grupo militante libanés conocido por sus acciones terroristas. En esta coalición también se incluyen los militantes palestinos de Hamás en Gaza, los hutíes en Yemen y varios grupos de milicias chiíes en Irak.

Mark Esper, exsecretario de Defensa de Estados Unidos durante la Administración Trump, señaló el miércoles pasado en una entrevista a la cadena CNN la necesidad de una reunión entre las democracias y los Estados árabes para tratar de detener estos “flujos de armas, material y financiación”. “El ciclo de violencia y terrorismo continuará durante otras cuatro décadas y eso es a lo que nos enfrentamos”, advirtió.

Sigue los temas que te interesan