La vicealcaldesa de Jerusalén: "Sánchez está en el lado incorrecto, por eso le felicitó Hamás"

La vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, habitual en las televisiones españolas desde el pogromo terrorista del pasado 7 de octubre, llegó a España este martes para una visita de dos semanas que la llevará de Madrid a Barcelona, de allí a Gibraltar, donde pasará el shabat con su familia, y luego de vuelta a Madrid.

Fleur Hassan-Nahoum nació en Londres, pero se crio en Gibraltar en el seno de una familia judía sefardí, de la que heredó un español de acento llanito que sólo empuja de vez en cuando con alguna palabra en inglés de difícil traducción al español.

La vicealcaldesa de la ciudad cultural y religiosamente más compleja del planeta salta como un resorte cuando le pregunto por esa visión occidental beatífica del conflicto que lo imagina como una lucha entre oprimidos (los palestinos) y opresores (los israelíes), sin importar que los primeros hayan torturado, asesinado y violado a cientos de inocentes, muchos de ellos menores de edad, y que sigan haciéndolo todavía hoy.

Por eso mi primera pregunta no es sobre la ayuda humanitaria o un alto el fuego, sino sobre esos rehenes israelíes que una buena parte de Occidente ha decidido olvidar.

¿Cuál es la situación actual de los rehenes que siguen secuestrados por Hamás?

Es una guerra psicológica. Hamás publicó hace sólo unas horas un vídeo con tres rehenes, dos chicos y una chica. En el vídeo, los terroristas dicen "mañana os diremos quién de los tres sigue vivo y quién muere". Para ellos es un juego. Luego enseñaron dos cadáveres.

¿Los de los dos chicos?

Sí.

¿Se sabe algo de la chica?

La madre de la chica se está muriendo de cáncer y todo lo que ha pedido es poder volver a ver su hija antes de morir.

¿Hay posibilidades de nuevas negociaciones para la liberación de más rehenes?

Se está hablando de un alto el fuego permanente. Yo no lo veo posible ahora mismo, pero personalmente haría lo que fuera por los secuestrados. Hay que sacarlos de ahí, están siendo torturados. Meten a los niños pequeños en jaulas, violan a las niñas. Es horroroso.

En muchos países occidentales parece haber más prisa por aumentar la ayuda humanitaria que por la liberación de los rehenes.

El problema no es la ayuda. El problema es que Hamás roba esa ayuda en la misma frontera de Gaza.

¿Le molesta que parezca haber más sensibilidad con los palestinos que con los secuestrados?

Siempre ha sido así. Los palestinos se han creado una identidad de víctimas y han lavado el cerebro de mucha gente. Parece que no tengan ninguna responsabilidad por lo ocurrido durante los últimos cien años en Israel. Aquí nunca hay contexto. ¿Cómo se puede pedir un alto el fuego sin pedir al mismo tiempo la liberación de los rehenes?

¿Cree que la simpatía occidental por la causa palestina está animando a Hamás a insistir en la vía del terrorismo?

Bueno, Hamás le dio las gracias a Pedro Sánchez, ¿verdad? Si un grupo de terroristas te da las gracias es que no estás en el lado correcto de la historia.

Aquí en España la noticia no tuvo mucha repercusión.

Por supuesto. ¿Quién va a querer que se le recuerde que unos terroristas están dándole las gracias por su apoyo?

Pero Sánchez visitó Israel.

Vino a Israel, supuestamente en solidaridad con las víctimas. Llegó a la frontera, vio la masacre y vio las pruebas de lo que había ocurrido. Y luego dijo que Israel está matando indiscriminadamente a niños. ¿"Indiscriminadamente"? La guerra es dura, pero ¿de dónde salen las cifras de víctimas? ¿De Hamás?

Sí, esas son las cifras que suelen aparecer en los medios españoles. Las que da Hamás.

Un ejemplo. Cuando cayó un misil sobre el hospital de Al-Shifa se acusó a Israel y se habló de 500 muertos. Cuando al día siguiente se descubrió que el misil era palestino, los muertos eran sólo 26. ¿Cómo puede nadie creerse a los terroristas?

La solidaridad con Israel tras los ataques del 7 de octubre duró apenas 24 horas.

Yo ya lo dije.

¿Le sorprendió el antisemitismo que salió a flote incluso antes de que Israel respondiera militarmente a Hamás?

No. Eso estaba bajo la superficie y la masacre le dio fuerza al antisemitismo para aflorar. Nadie se volvió antisemita tras los ataques. El que siempre lo fue, tuvo entonces la excusa.

Ellos dicen que no son antisemitas, que son antisionistas.

Esa es otra máscara que ha caído con esta guerra, la de la tontería del "yo no soy antisemita, soy antisionista". Porque cuando se dice "del río al mar" se está diciendo que Israel no tiene derecho a existir. Si crees que Israel es el único pueblo del mundo que no tiene derecho a existir, eres antisemita.

Acabo de leer Bibi. Mi historia, la biografía de Netanyahu.

Yo la leí el año pasado.

Evidentemente, él describe la historia desde su punto de vista. Pero sorprende la inocencia del socialismo israelí respecto a los palestinos. ¿Ha cambiado la matanza del 7 de octubre esa visión naif de la izquierda israelí sobre el conflicto?

Yo creo que sí. Todavía odian a Netanyahu, pero eso no tiene ya nada que ver con el eje derecha-izquierda. Pero sí, la izquierda israelí, el centroizquierda, se está moviendo hacia el centro.

¿Sigue creyendo esa izquierda en la solución de los dos Estados?

En un mundo ideal todos querríamos dos Estados. Porque Israel, además, no quiere hacerse responsable de millones de palestinos. Pero con un gobierno palestino corrupto y genocida, ¿con quién vas a firmar la paz? Ahora mismo eso es sólo una hipótesis.

Arafat tuvo en sus manos la posibilidad de un Estado propio y lo rechazó.

A Arafat se le dio todo lo que él dijo que quería. Incluso medio Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que quieren los palestinos? Yo me identifico con lo que dice Netanyahu en su libro: los palestinos no quieren un Estado, quieren destruirnos. Los palestinos, además, no tienen ni idea de cómo sería su Estado. Nunca se lo han planteado. Están demasiado ocupados intentando exterminarnos.

La solución de los dos Estados es la que defiende en España tanto el Gobierno como la oposición como el rey.

Yo lo comprendo. Pero ellos no viven en Israel. Mahmud Abás está pagando pensiones a terroristas por matar a israelíes. Y este es el líder "que no cree en la violencia". Su sistema educativo, pagado por cierto entre otros por España y la ONU, educa en el odio y el terrorismo. A los niños les enseñan a glorificar a los yihadistas.

Y al otro lado está Hamás, que es peor.

Su objetivo es exterminarnos. Ellos no fueron a ocupar unos kibutz. No dijeron "bueno, venga, aquí nos quedamos, esta tierra es nuestra". Fueron a aterrorizar, a intentar que la gente no viva en el sur de Israel para que el país sea cada vez más pequeño.

¿Es realista esperar que los palestinos construyan algún día un Estado pacífico?

Yo no me rindo. Porque tengo amigos palestinos que creen en la paz. Son pocos, pero existen. No tienen poder político, pero hay muchos activistas de la no-violencia. El problema es que los líderes palestinos llevan cien años engañando a su gente y diciéndoles "tened paciencia, porque un día los echaremos a todos".

Usted se crio en Gibraltar. ¿Se ha sentido decepcionada con la reacción del Gobierno español a la matanza?

Sí. El Gobierno español me ha decepcionado mucho. Pero debo decir también que me han escrito muchos españoles para darme su apoyo y para decirme que ellos no están con Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez no habla por ellos.

¿Teme una extensión del conflicto?

Estamos potencialmente a las puertas de una III Guerra Mundial. Irán es Hitler. Igual que el mundo intentó apaciguar a los nazis dándoles los Sudetes, el mundo está intentando ahora apaciguar a Irán. ¿Es que no hemos aprendido nada? Y eso con gente que afirma abiertamente que te quiere exterminar, que quiere que el mundo retroceda 500 años, que quiere imponer la sharia. Yo creo que hay que creerles cuando dicen eso.

En eso no parecen mentir.

Estamos viendo a los hutíes bloquear el mar Rojo y la gente no es capaz de ver la conexión con Irán. ¿Tan difícil es conectar los puntos? Vemos a los saudíes alejarse del yihadismo, vemos a los Emiratos alejarse de ese mundo, vemos a Marruecos y a Baréin alejarse de eso. Esos países están huyendo del fundamentalismo. Pero Occidente todavía no ha despertado.

¿Qué busca Irán?

Caos. Generar el caos a través de sus proxies. Hamás en el sur de Israel. Hezbolá en el norte. Los hutíes en Yemen. Los talibanes en Afganistán. Irán tiene proxies en Irak, tiene proxies en Catar y ahora está infiltrándose en Turquía. Irán está muy ocupado. Y Occidente, mientras tanto, hablando de "la solución de los dos Estados". Es ridículo.

¿Cuál es la situación ahora en su ciudad, Jerusalén?

Más tranquila de lo esperado. Hemos tenido tres atentados terroristas. En uno de ellos mataron a cuatro personas que esperaban un autobús y en otro, dos chicas policías fueron apuñaladas. Pero tenemos un 40% de árabes musulmanes en la ciudad, y en gran parte están tranquilos.

¿Por qué?

Porque prefieren vivir en Israel, con un gobierno israelí, que bajo el liderazgo palestino. Porque Israel les da oportunidades, sanidad y educación.

¿Cuál es el futuro de Gaza tras la operación militar?

No estoy en el Gobierno y no sé qué opciones maneja. Pero llevo diciendo mucho tiempo que los acuerdos de Abraham pueden formar parte de la solución si se atrae a los saudíes, a los Emiratos y a los americanos.

Israel, de hecho, no está en Gaza desde 2005.

Nadie lo reconoce. "Ah, os fuisteis, pero bloqueasteis Gaza" nos dicen. ¿Pero cómo no vamos a bloquear los envíos de armas desde Irán? ¿Qué vamos a hacer, sentarnos en la playa y ver cómo los iraníes meten armas que Hamás utilizará para exterminarnos? Si a pesar del bloqueo tienen las armas que tienen, imagina las que tendrían sin el bloqueo.

¿Por qué los países árabes vecinos se desentienden de los palestinos, a pesar de compartir cultura y religión con ellos?

Los países árabes moderados conocen a los fundamentalistas. Les conocen mucho mejor que nosotros. Los saudíes echaron a los wahabís, los Emiratos echaron a los Hermanos Musulmanes. Tienen experiencia.

Jordania expulsó a los palestinos y Egipto tampoco los quiere.

Claro. ¿Por qué nadie le pide a Egipto que ayude? ¿No ha ayudado toda Europa a Ucrania? ¿Y por qué no abre Egipto sus fronteras? Que las abra a mujeres y niños, al menos, y les dé refugio en el Sinaí. Pero lo han dicho claramente: no quieren a un solo palestino. Y en Jordania tratan a los palestinos como ciudadanos de segunda clase.

¿Existe la posibilidad de que los palestinos vuelvan algún día a Jordania? Ese parece ser su verdadero territorio "natural".

Ese era el plan original. Y era un plan justo, porque para empezar Jordania es mucho más grande que Israel. El 80% de los jordanos son palestinos. Y la reina es palestina, aunque se casó con un saudí. Pero es tarde ya para eso. No va a ocurrir.

¿Con quién puede hablar Israel si los únicos interlocutores palestinos son Hamás y Mahmud Abás?

Abás no tiene la capacidad ni siquiera de gestionar Cisjordania, ¿cómo va a gestionar también Gaza? Los americanos están soñando si creen que con este hombre, que tiene 88 años, que fuma dos paquetes de cigarrillos al día, con una división interna horrible, se puede hablar. ¿Qué palestino puede asegurarnos la paz? Nadie.

¿Usted se considera una moderada?

Yo soy una moderada. Lo que no soy es tonta.

¿Es Netanyahu el radical que vende buena parte de la prensa occidental?

No. De hecho, la derecha israelí le acusa de blando.

¿Qué ocurrirá con Netanyahu tras la guerra?

Sus índices de aprobación son muy bajos. Y eso es raro en tiempos de guerra, cuando los líderes tienden a conseguir un apoyo mayoritario de los ciudadanos.

¿Cuál es el motivo real de ese desapego?

Son muchas cosas. Durante mucho tiempo él lideró la política de pagarle a Hamás a cambio de tranquilidad. Cada año teníamos una guerra con ellos, pero era una guerra corta, de sólo unos días. Ellos lanzaban cohetes, nosotros les bombardeábamos, y ahí se acababa la cosa. Además, en Israel no había apetito de guerra, no queríamos perder 500 soldados. Son nuestros hijos, a fin de cuentas. Todo el mundo compartía esa política. "Si no se puede resolver el conflicto, vamos a manejarlo" pensaban todos. Y Netanyahu lideraba esa política, la de "gestionar" el conflicto sin resolverlo.

Los judíos son el único pueblo que sigue hoy aquí después de 3.500 años.

Somos un dinosaurio, es verdad.

La pregunta es ¿continuarán los judíos en Israel cuando Estados Unidos, Irán, Rusia, China y el resto de potencias de hoy ya no existan, dentro de 100, 500 o 1.000 años?

Sí. Los judíos seguirán existiendo. Y espero que lo haga en Israel. Pero también espero que en ese mundo la idea de matarnos los unos a los otros sea vista como algo ridículo. Que no seamos animales de conflicto. Los judíos no queremos eso. Nunca hemos empezado ninguna guerra. Nunca. Pero las hemos ganado todas porque no tenemos otra opción. No tenemos adonde ir.

¿Ganará Israel a Hamás?

Claro que sí. La pregunta es a qué precio.

