Netanyahu advierte de que la guerra seguirá "con o sin apoyo internacional" en un día negro para su ejército

Este miércoles ha sido uno de los días más mortales para el ejército israelí desde el comienzo de la invasión a Gaza. Durante un ataque a 250 objetivos de Hamás en la zona de Shujaiya, murieron nueve soldados de la brigada Golani de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) víctimas de una emboscada. A pocos kilómetros, la muerte de otro militar elevó a diez los muertos en combate en la jornada, que ha sido la más letal para las tropas israelíes desde el pasado 31 de octubre.

En respuesta, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha advertido de que la invasión israelí seguirá su curso "hasta el final" pese a las "presiones externas". Su ministro de Exteriores, Eli Cohen, aseveró: "Israel continuará la guerra contra Hamás con o sin apoyo internacional. Un alto el fuego en la fase actual es un regalo para la organización terrorista Hamás".

Las palabras de Netanyahu y Cohen de este miércoles han resonado como un desafío hacia la comunidad internacional. El día anterior, dos episodios advirtieron a Israel de que la deriva de la guerra no está siendo popular fuera del Estado sionista. El martes, más de 150 países aprobaron una resolución no vinculante en la Asamblea General de la ONU que exige un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza.

Los diez soldados de las Fuerzas de Defensa Israelíes muertos este martes en combate en el norte de Gaza. EE

Quizá sean más preocupantes para las relaciones exteriores de Israel las declaraciones del presidente de Estados Unidos. El martes, Joe Biden avisó a Netanyahu de que el mundo está empezando a apoyar la invasión a Gaza por sus "bombardeos indiscriminados", que han provocado al menos 18.608 muertes desde el 7 de octubre según el ministro de Salud gazatí.

Biden también acusó al Gobierno israelí de "no querer una solución de dos Estados", y su contraparte admitió que Jerusalén y Washington tienen perspectivas distintas sobre el avance de la invasión. Netanyahu es "un buen amigo, pero creo que tiene que cambiar, y... este gobierno le está dificultando mucho el cambio", dijo el presidente estadounidense en relación al que en julio consideró "el gobierno más conservador de la historia de Israel".

"No sólo quieren represalias —que deberían— por lo que hizo Hamás, sino contra todos los palestinos... No quieren nada con los palestinos", dijo. Al final de su discurso en un acto de financiación de su campaña, Biden animó a Netanyahu a alejarse al ala ultraconservadora de su gobierno —liderada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir— y cambiar de rumbo.

El presidente estadounidense sugirió que Israel fortalezca las relaciones con la Autoridad Palestina (AP) que administra Cisjordania y trabaje para "permitir el comienzo de una solución de dos Estados". Pero nada más lejos de la realidad. Desde el estallido de la guerra, Netanyahu ha intensificado su retórica contra Ramala, hasta el punto de achacar el lunes que la única diferencia entre la AP y Hamás es que la primera quiere destruir Israel por etapas, mientras que la segunda quiere hacerlo inmediatamente.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asiste este domingo a la reunión semanal del gabinete en la oficina del primer ministro en Jerusalén. Reuters

Dos funcionarios de EEUU declararon esta semana a The Times of Israel que el discurso de Netanyahu y sus miembros de gobierno demuestran que han entrado en "modo campaña". Biden reveló que, en una de sus conversaciones, el primer ministro israelí trató de justificar la muerte de civiles en Gaza recordando cuántos murieron en la respuesta estadounidense al bombardeo japonés de Pearl Harbor. "Ustedes bombardearon Alemania. Lanzaron la bomba atómica. Murieron muchos civiles", citó Biden a Netanyahu.

El presidente estadounidense respondió: "Sí, por eso se crearon todas estas instituciones después de la Segunda Guerra Mundial: para que no volviera a ocurrir. No cometas los mismos errores que cometimos [tras] el 11-S. No había ninguna razón por la que tuviéramos que estar en guerra en Afganistán [después] del 11-S. No había ninguna razón por la que tuviéramos que hacer algunas de las cosas que hicimos", advirtió según contó el martes.

La reacción de las FDI a las reacciones de Biden confirman que la brecha entre EEUU e Israel se ha profundizado desde el comienzo de la invasión. Su portavoz, el contralmirante Daniel Hagari, quiso desmentir las acusaciones del presidente estadounidense, y afirmó que el ejército demuestra a Washington continuamente que sus objetivos son los operativos de Hamás y no la población civil.

Para subsanar estas desavenencias, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha decidido viajar a Israel para reunirse con Netanyahu, su gabinete de guerra y el presidente Isaac Herzog. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional Adrienne Watson ha anunciado en un comunicado que el propósito del viaje es discutir "los últimos acontecimientos en Israel y en Gaza".

[Sin acuerdo en la UE sobre la petición a Israel de un alto el fuego en Gaza que patrocina Sánchez]

El sur de Gaza, Líbano y Siria

Las últimas semanas, las FDI han ampliado su campaña terrestre hasta el sur de la Franja. Pero mientras asaltaban Jan Yunis, la principal ciudad meridional, las tropas israelíes también han seguido castigando la capital, en el norte y reducida a escombros. Además, Israel se ha negado a abrir el punto de entrada de ayuda de Kerem Shalom después de anunciar que lo haría para permitir el acceso de suministro por una vía adicional al paso de Rafah.

La fase actual de la guerra no sólo se centra en el frente de Gaza. El ejército israelí lleva días intensificando sus ataques en el sur del Líbano. Este miércoles, dijo haber atacado objetivos de Hezbolá "a lo largo de la frontera libanesa". Más tarde, las sirenas antiaéreas sonaron en la turística zona de Rosh HaNikra, en el extremo noreste de Israel, y Hezbolá reivindicó un ataque hacia la localidad israelí de Malikiya con un cohete Burkan.

Según el diario Haaretz, las FDI declararon que desde Líbano se lanzaron varios cohetes hacia Israel que cayeron en territorio libanés, excepto uno que impactó en el kibutz septentrional de Yiftah, y que también se disparó un misil antitanque. Además del frente libanés, Israel aseguró este miércoles haber atacado posiciones del Ejército sirio, informa Efe.

Sigue los temas que te interesan